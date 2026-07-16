Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」が、シーズン1の配信開始から10周年を迎えた。これを記念し、キャスト陣が10年間の友情と冒険を振り返る特別映像が公開された。さらに、「VHSスペシャルエディション」の配信も開始されている。

「ストレンジャー・シングス 未知の世界」は、1980年代の小さな町ホーキンスを舞台に、少年少女とその家族、仲間たちが、別次元の＜裏側の世界＞から迫る脅威に立ち向かうミステリー・アドベンチャー。シーズン5をもって、2025年に物語のフィナーレを迎えた。

公開された特別映像では、イレブン役のミリー・ボビー・ブラウンをはじめとする主要キャストが、撮影当時の写真を眺めながらシリーズの思い出を回想。まだ幼かったキャストたちが成長していく姿とともに、10年にわたって築かれた絆が映し出される。

キャストからは、「こんなに話題になると思ってもなかった」「昨日のことのようだ」「年を重ねるにつれ友情が深まってうれしい」といった声が続々。あるキャストは「もう終わりだなんて信じられないよ。みんな大人になって卒業した感じ」と語り、シリーズの完結を振り返っている。

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また、10周年を迎えた7月15日より、「ストレンジャー・シングス 未知の世界: VHSスペシャルエディション」の独占配信もスタートした。『E.T.』『未知との遭遇』『スタンド・バイ・ミー』など、本作が影響を受けた1980年代作品を思わせる、レトロなVHS調の質感でシーズン1を楽しめる特別版となっている。

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本編の物語は完結したが、シリーズの世界は今後も広がっていく。1985年冬のホーキンスで起きた知られざる冒険を描くアニメーションシリーズ「ストレンジャー・シングス: 1985年の冒険」はシーズン1が配信中。シーズン2も2026年秋に独占配信される予定だ。

Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」シーズン1～5、「ストレンジャー・シングス 未知の世界: VHSスペシャルエディション」は独占配信中。