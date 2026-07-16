『トイ・ストーリー５』ウッディ＆バズがリリーパッドと激突する本編映像解禁 所ジョージも熱いエール「次があったらやりたいな」
公開中のアニメ映画『トイ・ストーリー５』より、ウッディとバズがリリーパッドと全面対決する本編シーンが解禁。あわせて、バズ役の日本版声優・所ジョージから、“バズ愛”あふれるコメントも到着した。
【動画】ウッディとバズがリリーパッドと全面対決!? アニメ映画『トイ・ストーリー５』本編シーン
本作は、おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマチックに描き、世界中の観客を感動の渦に包み込んできたディズニー＆ピクサーの大ヒットシリーズ「トイ・ストーリー」の最新作。
公開初週末3日間で動員164万人、興行収入24億1510万円を記録。『アナと雪の女王２』（最終興収133.7億円）や『ズートピア２』（最終興収157.4億円）を上回り、実写作品を含む歴代洋画のオープニング興行成績No.1を樹立する歴史的なスタートを切った。さらに、公開11日間で興行収入50億円を突破し、最終興収200億円超えも視野に入る大ヒットとなっている。
今回解禁された映像は、ウッディとバズが協力し、数々のハイテク機能を備えた最先端タブレット・リリーパッドと対決するシーンだ。
行方不明になったジェシーとブルズアイの写真がリリーパッドに届くが、リリーパッドはそれを“ゴミ箱”に入れて削除しようとする。焦ったウッディとバズが「Hey！」「リリー！」と必死に呼びかけると、その音声に反応したリリーパッドは、まんまるな目になって“音声アシストモード”が起動。抵抗しようとするものの、もともと搭載されていた便利機能のため、自動的に作動してしまう。
ウッディとバズはリリーパッドを追いかけながら協力して音声で指示を出し、プリンターへジェシーとブルズアイの写真を転送して印刷することに成功。しかし、リリーパッドはさらなるハイテク機能を駆使し、お掃除ロボットを遠隔操作して写真をゴミにしてしまう。
ウッディとバズというおもちゃが、タブレットの便利機能を逆手に取ってライバルに立ち向かう、「トイ・ストーリー」シリーズならではのユニークさ満点のワンシーンとなっている。果たしてウッディとバズは協力してジェシーたちを助け出すことができるのか。そして、大冒険の末に彼らが見つけた“おもちゃの本当の役割”とは。
30年以上にわたりバズの日本版声優を務める所ジョージは、「前回までの1作目から4作目までが面白くて期待を裏切ってないから『トイ・ストーリー５』もみんな見にくるんだと思います。今回はバズがめちゃくちゃ活躍するのでそこはぜひ見てほしいね。初めのうちは仕事だからやっていたのに、今やバズを演じるのも5作目。次があったらやりたいなって気持ちになっちゃうもん」と、“バズ愛”あふれるコメントを寄せた。
“タブレット”が登場する本作のストーリーについては、「今はおもちゃだけで遊んでるのではなく、実際にタブレットで遊んだりAIを使ってみたりしている。子どもでもね、学校でもそう。だけど、そんなものはダメだって言ってる映画ではないからね」と、現代の子どもたちを取り巻く環境に重ねて語る。
また、スマホやタブレットが当たり前となった時代でも、持ち主・ボニーのために日々奮闘するバズについて、「バズは、初めは自分がおもちゃだということを知らなくて『ヘルメットを開けると酸素がなくて死んでしまう！』とか言ってたくせに、今やもう『俺はプラスチックだ』とか言ってんじゃない？ 実際には飛べないのに飛ぼうとしていて、実際に飛んだら『これは飛んでるんじゃない、落ちてるんだ』とか言って、分かってるのもまた面白いよね」と、バズの名台詞を交えながら愛情たっぷりに語った。
さらに、本作のテーマでもあるデジタル化と映画館での体験を重ね合わせ、「実際に自分が動くことが大事ってわけじゃないけど、その方が豊かになれると思うんですよね。一緒に見たものを共有してると、振り返ったときに楽しい思い出になるからね。映画そのものの魅力だけど、『映画館に行きましょうよ』ってことじゃない？」と、ファンへあたたかいメッセージを送った。
アニメ映画『トイ・ストーリー５』は全国公開中。
【動画】ウッディとバズがリリーパッドと全面対決!? アニメ映画『トイ・ストーリー５』本編シーン
本作は、おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマチックに描き、世界中の観客を感動の渦に包み込んできたディズニー＆ピクサーの大ヒットシリーズ「トイ・ストーリー」の最新作。
今回解禁された映像は、ウッディとバズが協力し、数々のハイテク機能を備えた最先端タブレット・リリーパッドと対決するシーンだ。
行方不明になったジェシーとブルズアイの写真がリリーパッドに届くが、リリーパッドはそれを“ゴミ箱”に入れて削除しようとする。焦ったウッディとバズが「Hey！」「リリー！」と必死に呼びかけると、その音声に反応したリリーパッドは、まんまるな目になって“音声アシストモード”が起動。抵抗しようとするものの、もともと搭載されていた便利機能のため、自動的に作動してしまう。
ウッディとバズはリリーパッドを追いかけながら協力して音声で指示を出し、プリンターへジェシーとブルズアイの写真を転送して印刷することに成功。しかし、リリーパッドはさらなるハイテク機能を駆使し、お掃除ロボットを遠隔操作して写真をゴミにしてしまう。
ウッディとバズというおもちゃが、タブレットの便利機能を逆手に取ってライバルに立ち向かう、「トイ・ストーリー」シリーズならではのユニークさ満点のワンシーンとなっている。果たしてウッディとバズは協力してジェシーたちを助け出すことができるのか。そして、大冒険の末に彼らが見つけた“おもちゃの本当の役割”とは。
30年以上にわたりバズの日本版声優を務める所ジョージは、「前回までの1作目から4作目までが面白くて期待を裏切ってないから『トイ・ストーリー５』もみんな見にくるんだと思います。今回はバズがめちゃくちゃ活躍するのでそこはぜひ見てほしいね。初めのうちは仕事だからやっていたのに、今やバズを演じるのも5作目。次があったらやりたいなって気持ちになっちゃうもん」と、“バズ愛”あふれるコメントを寄せた。
“タブレット”が登場する本作のストーリーについては、「今はおもちゃだけで遊んでるのではなく、実際にタブレットで遊んだりAIを使ってみたりしている。子どもでもね、学校でもそう。だけど、そんなものはダメだって言ってる映画ではないからね」と、現代の子どもたちを取り巻く環境に重ねて語る。
また、スマホやタブレットが当たり前となった時代でも、持ち主・ボニーのために日々奮闘するバズについて、「バズは、初めは自分がおもちゃだということを知らなくて『ヘルメットを開けると酸素がなくて死んでしまう！』とか言ってたくせに、今やもう『俺はプラスチックだ』とか言ってんじゃない？ 実際には飛べないのに飛ぼうとしていて、実際に飛んだら『これは飛んでるんじゃない、落ちてるんだ』とか言って、分かってるのもまた面白いよね」と、バズの名台詞を交えながら愛情たっぷりに語った。
さらに、本作のテーマでもあるデジタル化と映画館での体験を重ね合わせ、「実際に自分が動くことが大事ってわけじゃないけど、その方が豊かになれると思うんですよね。一緒に見たものを共有してると、振り返ったときに楽しい思い出になるからね。映画そのものの魅力だけど、『映画館に行きましょうよ』ってことじゃない？」と、ファンへあたたかいメッセージを送った。
アニメ映画『トイ・ストーリー５』は全国公開中。