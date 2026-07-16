『トイ・ストーリー5』ウッディ＆バズが“最先端タブレット”リリーパッドと対決【本編映像】
ディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ストーリー5』が大ヒット上映中だ。公開から11日間で興行収入50億円を突破し、ディズニー史上最速記録を樹立。このたび、ウッディとバズが新キャラクター・リリーパッドと対決する本編映像が公開された。
【動画】デジタル時代を「トイ・ストーリー」らしいユニークさ満点で描く本編シーン
「トイ・ストーリー」シリーズは、人とおもちゃの絆を描き、世界中で愛され続けるディズニー＆ピクサーの代表作。日本公開から30周年を迎えた今年公開された最新作は、公開初週末3日間で動員164万人、興行収入24億1510万円を記録。『アナと雪の女王2』『ズートピア2』を上回り、実写作品を含む洋画歴代No.1のオープニング成績を達成した。
さらに公開11日間で興収50億円を突破。ディズニー史上最速ペースで記録を更新し、最終興収200億円超えも視野に入る勢いを見せている。
今回公開された映像は、ウッディとバズが、最先端タブレット・リリーパッドと対決する場面。
行方不明になったジェシーとブルズアイの写真がリリーパッドに届くも、“ゴミ箱”に入れて消去しようとする。焦ったウッディとバズが「Hey！」「リリー！」と必死で呼びかけると、リリーパッドはその音声に反応。まんまるお目目になり、“音声アシストモード”が起動する。
リリーパッドは抵抗するも、もともと搭載されていた便利機能のため自動的に発動してしまう。ウッディとバズはリリーパッドを追いかけながら協力して声で指示し、プリンターにジェシーとブルズアイの写真を転送して印刷することに成功。しかし、リリーパッドはさらなるハイテクぶりを発揮し、お掃除ロボを遠隔操作。その写真をゴミにしてしまうのだった。
おもちゃと最新デジタル機器の対決という現代ならではのテーマを、『トイ・ストーリー』らしいユーモアで描いた印象的なシーンとなっている。
ウッディとバズはジェシーたちを救い出すことができるのか。そして彼らがたどり着く“おもちゃの本当の役割”とは――。シリーズ30周年を飾る最新作は、世代を超えて多くの観客を魅了し続けている。
【動画】デジタル時代を「トイ・ストーリー」らしいユニークさ満点で描く本編シーン
「トイ・ストーリー」シリーズは、人とおもちゃの絆を描き、世界中で愛され続けるディズニー＆ピクサーの代表作。日本公開から30周年を迎えた今年公開された最新作は、公開初週末3日間で動員164万人、興行収入24億1510万円を記録。『アナと雪の女王2』『ズートピア2』を上回り、実写作品を含む洋画歴代No.1のオープニング成績を達成した。
今回公開された映像は、ウッディとバズが、最先端タブレット・リリーパッドと対決する場面。
行方不明になったジェシーとブルズアイの写真がリリーパッドに届くも、“ゴミ箱”に入れて消去しようとする。焦ったウッディとバズが「Hey！」「リリー！」と必死で呼びかけると、リリーパッドはその音声に反応。まんまるお目目になり、“音声アシストモード”が起動する。
リリーパッドは抵抗するも、もともと搭載されていた便利機能のため自動的に発動してしまう。ウッディとバズはリリーパッドを追いかけながら協力して声で指示し、プリンターにジェシーとブルズアイの写真を転送して印刷することに成功。しかし、リリーパッドはさらなるハイテクぶりを発揮し、お掃除ロボを遠隔操作。その写真をゴミにしてしまうのだった。
おもちゃと最新デジタル機器の対決という現代ならではのテーマを、『トイ・ストーリー』らしいユーモアで描いた印象的なシーンとなっている。
ウッディとバズはジェシーたちを救い出すことができるのか。そして彼らがたどり着く“おもちゃの本当の役割”とは――。シリーズ30周年を飾る最新作は、世代を超えて多くの観客を魅了し続けている。