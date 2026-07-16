明日の『風、薫る』“りん”見上愛、家を飛び出した“サワ”磯山さやかの事情を知る
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第16週「新風吹くころ」（第80回）が7月17日に放送される。
【写真】磯山さやか演じるサワ『風、薫る』第80回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第80回あらすじ
ある日、女学校の寮に久（近藤華）の母・サワ（磯山さやか）がやってくる。りんは家を飛び出してきたというサワの事情を聞く。
一方の直美（上坂樹里）は、体調がなかなか良くならない文（内田慈）の看護を続けていた。
【写真】磯山さやか演じるサワ『風、薫る』第80回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第80回あらすじ
ある日、女学校の寮に久（近藤華）の母・サワ（磯山さやか）がやってくる。りんは家を飛び出してきたというサワの事情を聞く。
一方の直美（上坂樹里）は、体調がなかなか良くならない文（内田慈）の看護を続けていた。