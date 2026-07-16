森田剛主演『見上げてごらん』新キャストに森川葵、川上友里、阿部寛、松本まりか、武田鉄矢、早瀬憩の出演が解禁
森田剛主演映画『見上げてごらん』の新キャストとして、森川葵、川上友里、阿部寛、松本まりか、武田鉄矢、早瀬憩の出演が発表され、あわせて場面写真7点が解禁となった。
【写真】『見上げてごらん』場面カットが解禁
本作で森田剛が演じるのは、マンガ家の万年アシスタント42歳、土屋揮一。後輩にデビューで先を越され、人気声優の妻とは別居中。高校受験を控えた娘には疎まれ気味。夢の賞味期限はとうに過ぎている、情けない“こじらせ男”を中心に描かれるのは、「何者にもならなくたっていいんじゃん」と思えてくる、けっこう痛くて、ちょっとおかしい、迷えるオトナたちの物語。
手掛けたのは、是枝裕和監督率いる映像制作者集団「分福」の新鋭、森本晶一と佐藤快磨のダブル監督。
新キャストとして、土屋とともにマンガづくりに踏み出す、熱量不足の中堅編集者・潮田ユキを演じるのは森川葵。「この映画を通して、どんな人生を歩んでいようと、人生の主人公は自分だったことを思い出し、ほんの一歩、いや半歩でも踏み出してみよう。そう思ってくれたらいいなと思います。それが周りから見れば間違った選択でも、自分が選んだ人生の道ならいつか正解になる日が来る、そう思わせてくれるような映画です」と本作への思いを語った。
もう一人、土屋のマンガづくりの仲間となる、猪突（ちょとつ）猛進の新人アシスタント・山田ぽてと役には川上友里。「好きなことややりたいことがあるのはとても幸せなことだけれど、続けていくなかで苦しいこともあるし（もちろん楽しいこともあります）、続けていく気力が無くなることもあります。それでも続けている人をかっこいいと思うので、私も好きなことを続けていきたいと思います」とコメントを寄せている。
さらに、潮田の上司で編集部長・馬場明役には阿部寛。土屋の別居中の妻で人気声優・土屋莉花役には松本まりか。土屋がアシスタントを務める巨匠マンガ家・吉住はるを役には武田鉄矢。土屋の娘で悩める高校受験生・土屋ひかり役には早瀬憩と、多彩なキャストが勢ぞろいした。
7点の場面写真では、万年マンガ家アシスタント土屋揮一（森田剛）の仕事場での姿や、彼を取り巻く個性豊かな面々など、マンガづくりを舞台に、摸索しながら生きるオトナの姿を、鋭く、軽やかに映し出していく。
映画『見上げてごらん』は、10月30日より全国順次公開。
※森川葵、川上友里のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■森川葵
主人公のいる場所にはその主人公を支える人達がいます。
この映画はそんな主人公を支える人達にスポットライトを当てた映画です。
しかし人はみな自分の人生の主人公。
この映画を通して、どんな人生を歩んでいようと、人生の主人公は自分だったことを思い出し、ほんの一歩、いや半歩でも踏み出してみよう。そう思ってくれたらいいなと思います。
それが周りから見れば間違った選択でも、自分が選んだ人生の道ならいつか正解になる日が来る、そう思わせてくれるような映画です。
■川上友里
好きなことややりたいことがあるのはとても幸せなことだけれど、続けていくなかで苦しいこともあるし(もちろん楽しいこともあります)、続けていく気力が無くなることもあります。
それでも続けている人をかっこいいと思うので、私も好きなことを続けていきたいと思います。
「見上げてごらん」を観てそんなことを感じました。
【写真】『見上げてごらん』場面カットが解禁
本作で森田剛が演じるのは、マンガ家の万年アシスタント42歳、土屋揮一。後輩にデビューで先を越され、人気声優の妻とは別居中。高校受験を控えた娘には疎まれ気味。夢の賞味期限はとうに過ぎている、情けない“こじらせ男”を中心に描かれるのは、「何者にもならなくたっていいんじゃん」と思えてくる、けっこう痛くて、ちょっとおかしい、迷えるオトナたちの物語。
新キャストとして、土屋とともにマンガづくりに踏み出す、熱量不足の中堅編集者・潮田ユキを演じるのは森川葵。「この映画を通して、どんな人生を歩んでいようと、人生の主人公は自分だったことを思い出し、ほんの一歩、いや半歩でも踏み出してみよう。そう思ってくれたらいいなと思います。それが周りから見れば間違った選択でも、自分が選んだ人生の道ならいつか正解になる日が来る、そう思わせてくれるような映画です」と本作への思いを語った。
もう一人、土屋のマンガづくりの仲間となる、猪突（ちょとつ）猛進の新人アシスタント・山田ぽてと役には川上友里。「好きなことややりたいことがあるのはとても幸せなことだけれど、続けていくなかで苦しいこともあるし（もちろん楽しいこともあります）、続けていく気力が無くなることもあります。それでも続けている人をかっこいいと思うので、私も好きなことを続けていきたいと思います」とコメントを寄せている。
さらに、潮田の上司で編集部長・馬場明役には阿部寛。土屋の別居中の妻で人気声優・土屋莉花役には松本まりか。土屋がアシスタントを務める巨匠マンガ家・吉住はるを役には武田鉄矢。土屋の娘で悩める高校受験生・土屋ひかり役には早瀬憩と、多彩なキャストが勢ぞろいした。
7点の場面写真では、万年マンガ家アシスタント土屋揮一（森田剛）の仕事場での姿や、彼を取り巻く個性豊かな面々など、マンガづくりを舞台に、摸索しながら生きるオトナの姿を、鋭く、軽やかに映し出していく。
映画『見上げてごらん』は、10月30日より全国順次公開。
※森川葵、川上友里のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■森川葵
主人公のいる場所にはその主人公を支える人達がいます。
この映画はそんな主人公を支える人達にスポットライトを当てた映画です。
しかし人はみな自分の人生の主人公。
この映画を通して、どんな人生を歩んでいようと、人生の主人公は自分だったことを思い出し、ほんの一歩、いや半歩でも踏み出してみよう。そう思ってくれたらいいなと思います。
それが周りから見れば間違った選択でも、自分が選んだ人生の道ならいつか正解になる日が来る、そう思わせてくれるような映画です。
■川上友里
好きなことややりたいことがあるのはとても幸せなことだけれど、続けていくなかで苦しいこともあるし(もちろん楽しいこともあります)、続けていく気力が無くなることもあります。
それでも続けている人をかっこいいと思うので、私も好きなことを続けていきたいと思います。
「見上げてごらん」を観てそんなことを感じました。