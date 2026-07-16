森田剛主演『見上げてごらん』森川葵、川上友里、阿部寛、松本まりか、武田鉄矢、早瀬憩が出演【場面写真】
俳優の森田剛が主演を務める映画『見上げてごらん』（10月30日公開）の新キャストが発表され、森川葵、川上友里、阿部寛、松本まりか、武田鉄矢、早瀬憩の出演が明らかになった。あわせて場面写真7点も解禁された。
【画像】この記事で紹介している映画『見上げてごらん』場面写真
本作は、マンガ家の万年アシスタントを主人公にしたヒューマンドラマ。是枝裕和監督率いる映像制作集団「分福」に所属する森本晶一と佐藤快磨がダブル監督を務める。
森田が演じるのは、42歳のマンガ家アシスタント・土屋揮一。後輩にデビューを先越され、人気声優の妻とは別居中、高校受験を控えた娘との関係にも悩む“こじらせ男”だ。夢の賞味期限は過ぎたように思えながらも、マンガ作りに向き合う姿を通して、「何者にもならなくたっていいんじゃん」と思わせてくれる、大人たちの再生を描く。
今回発表された新キャストでは、土屋とともにマンガ作りに挑む中堅編集者・潮田ユキ役を森川葵が務める。
森川は「この映画を通して、どんな人生を歩んでいようと、人生の主人公は自分だったことを思い出し、ほんの一歩、いや半歩でも踏み出してみよう。そう思ってくれたらいいなと思います。それが周りから見れば間違った選択でも、自分が選んだ人生の道ならいつか正解になる日が来る、そう思わせてくれるような映画です」とコメントを寄せた。
もう一人、土屋のマンガづくりの仲間となる、猪突猛進の新人アシスタント・山田ぽてと役には川上友里が決定。川上は「好きなことややりたいことがあるのはとても幸せなことだけれど、続けていくなかで苦しいこともあるし(もちろん楽しいこともあります)、続けていく気力が無くなることもあります。それでも続けている人をかっこいいと思うので、私も好きなことを続けていきたいと思います」と作品への思いを語っている。
そのほか、編集部長・馬場明役に阿部寛、別居中の妻で人気声優・土屋莉花役に松本まりか、土屋がアシスタントを務める人気マンガ家・吉住はるを役に武田鉄矢、娘・ひかり役で早瀬憩が出演する。
あわせて公開された場面写真では、マンガ家アシスタントとして働く土屋の仕事場での姿や、個性豊かな登場人物たちとの関係性が切り取られており、夢を追い続ける大人たちの日常が映し出されている。
森本監督は、『万引き家族』（2018年）や『怪物』（2023年）などで助監督を務めた経験を持ち、本作で長編劇場映画監督デビュー。一方の佐藤監督は、『泣く子はいねぇが』（2020年）で高い評価を受けており、本作が長編劇場映画2作目となる。
【画像】この記事で紹介している映画『見上げてごらん』場面写真
本作は、マンガ家の万年アシスタントを主人公にしたヒューマンドラマ。是枝裕和監督率いる映像制作集団「分福」に所属する森本晶一と佐藤快磨がダブル監督を務める。
森田が演じるのは、42歳のマンガ家アシスタント・土屋揮一。後輩にデビューを先越され、人気声優の妻とは別居中、高校受験を控えた娘との関係にも悩む“こじらせ男”だ。夢の賞味期限は過ぎたように思えながらも、マンガ作りに向き合う姿を通して、「何者にもならなくたっていいんじゃん」と思わせてくれる、大人たちの再生を描く。
森川は「この映画を通して、どんな人生を歩んでいようと、人生の主人公は自分だったことを思い出し、ほんの一歩、いや半歩でも踏み出してみよう。そう思ってくれたらいいなと思います。それが周りから見れば間違った選択でも、自分が選んだ人生の道ならいつか正解になる日が来る、そう思わせてくれるような映画です」とコメントを寄せた。
もう一人、土屋のマンガづくりの仲間となる、猪突猛進の新人アシスタント・山田ぽてと役には川上友里が決定。川上は「好きなことややりたいことがあるのはとても幸せなことだけれど、続けていくなかで苦しいこともあるし(もちろん楽しいこともあります)、続けていく気力が無くなることもあります。それでも続けている人をかっこいいと思うので、私も好きなことを続けていきたいと思います」と作品への思いを語っている。
そのほか、編集部長・馬場明役に阿部寛、別居中の妻で人気声優・土屋莉花役に松本まりか、土屋がアシスタントを務める人気マンガ家・吉住はるを役に武田鉄矢、娘・ひかり役で早瀬憩が出演する。
あわせて公開された場面写真では、マンガ家アシスタントとして働く土屋の仕事場での姿や、個性豊かな登場人物たちとの関係性が切り取られており、夢を追い続ける大人たちの日常が映し出されている。
森本監督は、『万引き家族』（2018年）や『怪物』（2023年）などで助監督を務めた経験を持ち、本作で長編劇場映画監督デビュー。一方の佐藤監督は、『泣く子はいねぇが』（2020年）で高い評価を受けており、本作が長編劇場映画2作目となる。