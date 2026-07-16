ある家庭で起きた空気清浄機を巡る衝撃の出来事がSNSで448万回を超える表示を記録し、爆笑の渦を巻き起こしている。Xに投稿したのは、＠battan2000（@battan2000）さん。きっかけは4、5年前に購入した空気清浄機について、妻から「この空気清浄機、あんまり効かないし買い替えようか」と相談を受けたことだった。



【写真】「うっそん！？マジでかw」衝撃の光景

「シャープ製なのにあかん」とこぼす妻の言葉に、フィルターの目詰まりを疑って本体を開けたところ、出てきたのは封も切られていない新品の状態そのままのフィルターだったのだ。なぜこんな悲劇が起こったのか。＠battan2000さんに話を聞いた。



――空気清浄機を開けた瞬間の、率直な感想は？



＠battan2000：「うっそん！？マジでかw」に尽きます。フィルターの目詰まりを疑ってパネルを開いた瞬間、部屋の電気の光が反射して、キラキラ光る袋に入ったままのフィルターが現れたんです。その衝撃に、数秒間、思考が停止しました。



――4、5年もの間、なぜ気づかなかったのでしょうか。



＠battan2000：実は、我が家の家電は基本的に私が管理しているのですが、この空気清浄機だけは唯一、妻が一人で買ってきたもの。店員さんに「コンセントを差して電源を入れれば自動でやってくれる」と説明されたそうで、彼女はそれを忠実に守っていました。本来は「フィルムとビニールを剥がす」という注意書きの張り紙があったはずなのですが、どうやら「童謡のヤギさん」の如く、読まずに捨ててしまった記憶があるそうです。



――袋を被ったまま数年も動き続けたのは驚きです。



＠battan2000：この吸気できない状況下で壊れなかったシャープさんの技術力には脱帽。どうやらこの事態は毎年何件も発生しているらしいので、もしかしたらメーカー側もこういったケースを予見して作っているのかもしれません。



――ビニールに気づいた時の、奥様の反応はいかがでしたか？



＠battan2000：妻に原因を伝えると、2人で「そら効かんわ！」と大爆笑になりました。さらに笑いに拍車をかけたのが、購入直後に妻が自信満々に放った「うん、空気が軽くなった気がする」という一言。この4、5年の間、一体何を感じていたんだろうかと、壮大な「フリ」にまた笑ってしまいました。



◇ ◇



SNSでは「空気清浄機あるあるすぎる」「4、5年経ったらちょうど新品のフィルターが欲しくなる頃なのに」「私も全く同じ経験した」などの反響が寄せられた。



長い時を経てついに本気を出し始めた空気清浄機。今日からようやく、一家の空気を本当の意味で軽くしてくれることだろう。



（まいどなニュース特約・米田 ゆきほ）