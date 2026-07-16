中学生と思えないビジュアル！ “美少女図鑑”5冠の14歳、王道美少女の青春グラビア
『美少女図鑑AWARD』の2026年グランプリを含む計5冠に輝いた榎本彩乃が、16日発売の「週刊ヤングジャンプ」33号の巻末グラビアに登場する。
【写真】中学生と思えない完成度！ 14歳美少女の青春グラビア
表紙は映画『キングダム 魂の決戦』で共演する山崎賢人と山田裕貴。原作者・原泰久との豪華鼎談インタビュー記事も掲載される。
数々の俳優・モデルを輩出してきた『美少女図鑑AWARD』。その2026年のグランプリを含む計5冠に輝いた榎本彩乃が同誌初登場！ 中学生とは思えないほどの完成されたビジュアルと瑞々しい透明感、そしてどこか漂う大人な雰囲気。これからの活躍に期待せざるを得ない、王道美少女の最新青春グラビアだ。
センターグラビアには、宮川みやびが登場。驚がくのスタイル！ 新たなグラビアクイーンが同誌初登場！ 豊かなスタイルに端正な顔立ち。正統派水着から、セクシーなランジェリーから、こぼれ落ちそうな衣装まで…お望みのまま全部お見せします！ グラビア界がこの衝撃で揺れる！
【写真】中学生と思えない完成度！ 14歳美少女の青春グラビア
表紙は映画『キングダム 魂の決戦』で共演する山崎賢人と山田裕貴。原作者・原泰久との豪華鼎談インタビュー記事も掲載される。
数々の俳優・モデルを輩出してきた『美少女図鑑AWARD』。その2026年のグランプリを含む計5冠に輝いた榎本彩乃が同誌初登場！ 中学生とは思えないほどの完成されたビジュアルと瑞々しい透明感、そしてどこか漂う大人な雰囲気。これからの活躍に期待せざるを得ない、王道美少女の最新青春グラビアだ。
センターグラビアには、宮川みやびが登場。驚がくのスタイル！ 新たなグラビアクイーンが同誌初登場！ 豊かなスタイルに端正な顔立ち。正統派水着から、セクシーなランジェリーから、こぼれ落ちそうな衣装まで…お望みのまま全部お見せします！ グラビア界がこの衝撃で揺れる！