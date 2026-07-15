米津玄師「夜鷹」MV公開 映画『キングダム 魂の決戦』主題歌を壮大な映像美で表現
米津玄師が書き下ろした映画『キングダム 魂の決戦』主題歌「夜鷹（よだか）」のミュージックビデオが公開された。
【動画】圧倒的な映像美と力強い表現！ 米津玄師「夜鷹」Music Video
「夜鷹」は、映画『キングダム 魂の決戦』のために米津玄師が書き下ろした楽曲。何も持たないところから天下の大将軍を目指す主人公・信の野心に自身の姿を重ね、人間が抱える相剋と揺れ動く感情を生々しく刻んでいる。ブレイクビーツを起点に、篠笛など東アジアの音色を掛け合わせたスケール感あふれるロックナンバーに仕上がっている。
本映像は、考古学の視点から楽曲の世界を描き出した作品。圧倒的な映像美と力強い表現が、楽曲の世界観をさらなる高みへと昇華させている。監督は、米津と初タッグを組む映像作家・映画監督の小島央大（こじま・おうだい）が務めた。
小島は「いつかは博物化される、2000年後の僕らに思いを寄せて。やさぐれた心も、その広い空を仰げるように」とコメントを寄せている。
映画『キングダム 魂の決戦』は、7月17日公開。シリーズ第5作となる本作では、原作屈指の人気エピソード“合従軍編”を映画化。秦国存亡を懸けた「秦vs六国」の壮絶な大攻防戦が、シリーズ最大規模のスケールで描かれる。この夏最大級の話題作の公開を前に、「夜鷹」のミュージックビデオにも注目したい。
【動画】圧倒的な映像美と力強い表現！ 米津玄師「夜鷹」Music Video
「夜鷹」は、映画『キングダム 魂の決戦』のために米津玄師が書き下ろした楽曲。何も持たないところから天下の大将軍を目指す主人公・信の野心に自身の姿を重ね、人間が抱える相剋と揺れ動く感情を生々しく刻んでいる。ブレイクビーツを起点に、篠笛など東アジアの音色を掛け合わせたスケール感あふれるロックナンバーに仕上がっている。
小島は「いつかは博物化される、2000年後の僕らに思いを寄せて。やさぐれた心も、その広い空を仰げるように」とコメントを寄せている。
映画『キングダム 魂の決戦』は、7月17日公開。シリーズ第5作となる本作では、原作屈指の人気エピソード“合従軍編”を映画化。秦国存亡を懸けた「秦vs六国」の壮絶な大攻防戦が、シリーズ最大規模のスケールで描かれる。この夏最大級の話題作の公開を前に、「夜鷹」のミュージックビデオにも注目したい。