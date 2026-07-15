稲垣吾郎＆草剛＆香取慎吾『バナ穴 BANA_ANA』場面写真公開 “穴”の正体に迫る
稲垣吾郎、草剛、香取慎吾が主演する映画『バナ穴 BANA_ANA』（順次公開中）の場面写真が公開された。
【場面写真】どうなるの!?砂の中に引きずり込まれるファーストサマーウイカ
今作は、2018年に公開されたオムニバス映画『クソ野郎と美しき世界』の第2弾。映画なのか、ドキュメンタリーなのか、現実なのか、妄想なのか。チグハグな出来事が次々と起こる予測不能な不条理エンターテインメントを描く。
これまで「わからないムービー」と銘打っていた今作だが、ついに今回、“穴”の正体に迫る場面写真が解禁された。香取とファーストサマーウイカが絵画の“穴”の中にいるカットや、ファーストサマーウイカが砂の中に引きずり込まれているカット、稲垣＆草＆葉山さらが遠くを見つめるカットなど、5点が公開された。
【場面写真】どうなるの!?砂の中に引きずり込まれるファーストサマーウイカ
今作は、2018年に公開されたオムニバス映画『クソ野郎と美しき世界』の第2弾。映画なのか、ドキュメンタリーなのか、現実なのか、妄想なのか。チグハグな出来事が次々と起こる予測不能な不条理エンターテインメントを描く。
これまで「わからないムービー」と銘打っていた今作だが、ついに今回、“穴”の正体に迫る場面写真が解禁された。香取とファーストサマーウイカが絵画の“穴”の中にいるカットや、ファーストサマーウイカが砂の中に引きずり込まれているカット、稲垣＆草＆葉山さらが遠くを見つめるカットなど、5点が公開された。