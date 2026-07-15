吉川愛、大好物はすももあめ「いっそのこと自分で作ってやろう」 作ったらストーリーで報告約束
吉川愛が15日、都内で行われた映画『口に関するアンケート』（公開中）夏休み直前！公開記念舞台あいさつに登壇。「この夏にしたいこと」をテーマにトークを展開した。
【全身ショット】爽やか…！浴衣姿で登場した吉川愛
すももあめが大好きだという吉川。今夏にしたいこととして「すももあめ」とフリップに記入し、「屋台で一番好きなのがすももあめなんです。なので、家で作ろうかなと思って」とにっこり。屋台にあまり売られていないことを語り、販売されているところを見つけると、2〜3個買い、そして買い直すという。
吉川は「いちごあめは、あめが硬いじゃないですか。すももあめってトロッとしてるんですよ。トロッて伸びる感じがおいしいので、いっそのこと自分で作ってやろうじゃないかと思って。今年は作ってみようと思っています」と意欲を示し、「（作ったら）ストーリーに載せます」と笑顔を見せた。
原作は背筋氏による同名ホラー小説。女性の口元が大きく写された不気味な表紙や、スマートフォンよりも小さい異様なサイズ感で話題を呼び、累計45万部を突破している。物語は、大学生たちが心霊スポットとして知られる墓地に肝試しに出かけたことから不可解なことが起きるようになり、次第に何かによって追い詰められていくホラーミステリーを描く。
【全身ショット】爽やか…！浴衣姿で登場した吉川愛
すももあめが大好きだという吉川。今夏にしたいこととして「すももあめ」とフリップに記入し、「屋台で一番好きなのがすももあめなんです。なので、家で作ろうかなと思って」とにっこり。屋台にあまり売られていないことを語り、販売されているところを見つけると、2〜3個買い、そして買い直すという。
原作は背筋氏による同名ホラー小説。女性の口元が大きく写された不気味な表紙や、スマートフォンよりも小さい異様なサイズ感で話題を呼び、累計45万部を突破している。物語は、大学生たちが心霊スポットとして知られる墓地に肝試しに出かけたことから不可解なことが起きるようになり、次第に何かによって追い詰められていくホラーミステリーを描く。