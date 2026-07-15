綱啓永＆森愁斗、大親友やメンバーの鑑賞報告に喜び ホラー苦手な小川史記はトラウマ想起
俳優の綱啓永とBUDDiiSの森愁斗が15日、都内で行われた映画『口に関するアンケート』（公開中）夏休み直前！公開記念舞台あいさつに登壇。親友やメンバーが今作を鑑賞したことを報告した。
【全身ショット】シックな浴衣姿で登場した森愁斗
イベントでは「周りの反響」についての話題になり、綱は「すごくタイムリーなんですけど、昨日は役者の前田拳太郎からLINEが来て、『見るよ』って。今日は日向亘からLINEが来て、『今日見に行くよ』って。2日連続で僕の大親友が映画館に足を運んでくれてて、それがすっごくうれしかったです」と声を弾ませた。
森の周囲では、グループのメンバーが鑑賞したという。KEVINは原作を読んでいたそうで、森の出演を喜び、実際に今作を観て「めっちゃ面白いって言ってました」と森はうれしそうに語った。リーダーの小川史記はホラーが苦手だそうで、「初ホラーで。愁斗が出てるから頑張ってみた」と伝えられたという。森が小川に感想をたずねると「セミに襲われるシーンが昔のトラウマと一緒すぎて、そこが一番怖かったって言ってました」とやりとりを明かした。
原作は背筋氏による同名ホラー小説。女性の口元が大きく写された不気味な表紙や、スマートフォンよりも小さい異様なサイズ感で話題を呼び、累計45万部を突破している。物語は、大学生たちが心霊スポットとして知られる墓地に肝試しに出かけたことから不可解なことが起きるようになり、次第に何かによって追い詰められていくホラーミステリーを描く。
【全身ショット】シックな浴衣姿で登場した森愁斗
イベントでは「周りの反響」についての話題になり、綱は「すごくタイムリーなんですけど、昨日は役者の前田拳太郎からLINEが来て、『見るよ』って。今日は日向亘からLINEが来て、『今日見に行くよ』って。2日連続で僕の大親友が映画館に足を運んでくれてて、それがすっごくうれしかったです」と声を弾ませた。
原作は背筋氏による同名ホラー小説。女性の口元が大きく写された不気味な表紙や、スマートフォンよりも小さい異様なサイズ感で話題を呼び、累計45万部を突破している。物語は、大学生たちが心霊スポットとして知られる墓地に肝試しに出かけたことから不可解なことが起きるようになり、次第に何かによって追い詰められていくホラーミステリーを描く。