板垣李光人、うっかりエピソード披露「自分のこと信じられない」 旅行時はネットで持ち物一覧をチェック
俳優の板垣李光人が15日、都内で行われた映画『口に関するアンケート』（公開中）夏休み直前！公開記念舞台あいさつに登壇。「この夏にしたいこと」をテーマにトークを展開した。
【写真】個性豊かな浴衣姿！仲良く話す板垣李光人＆綱啓永
主演を務める板垣は、「冷房」を記入したフリップを披露。「冷房をつけっぱで家を出ない」と回答の意味を明かしたが、「ちょうどさっきやってきたんですよ。だから今、僕の家エアコンついてるんですけど」とうっかりエピソードを語った。
この流れで司会から「よく忘れ物とかしたりするんですか」と問われると、「何かしら1個は忘れてきます」と返答。旅行に行く際は、インターネットで“海外旅行の持ち物一覧”を調べているといい、「自分のことを信じられないんでやったりするんです。ちょっとうっかりをなくそうかなと」と語った。
原作は背筋氏による同名ホラー小説。女性の口元が大きく写された不気味な表紙や、スマートフォンよりも小さい異様なサイズ感で話題を呼び、累計45万部を突破している。物語は、大学生たちが心霊スポットとして知られる墓地に肝試しに出かけたことから不可解なことが起きるようになり、次第に何かによって追い詰められていくホラーミステリーを描く。
【写真】個性豊かな浴衣姿！仲良く話す板垣李光人＆綱啓永
主演を務める板垣は、「冷房」を記入したフリップを披露。「冷房をつけっぱで家を出ない」と回答の意味を明かしたが、「ちょうどさっきやってきたんですよ。だから今、僕の家エアコンついてるんですけど」とうっかりエピソードを語った。
原作は背筋氏による同名ホラー小説。女性の口元が大きく写された不気味な表紙や、スマートフォンよりも小さい異様なサイズ感で話題を呼び、累計45万部を突破している。物語は、大学生たちが心霊スポットとして知られる墓地に肝試しに出かけたことから不可解なことが起きるようになり、次第に何かによって追い詰められていくホラーミステリーを描く。