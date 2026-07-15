「35歳ですって！」AKB48元最古参メンバー「笑顔で毎日ご機嫌に過ごせますように」
元AKB48の人気メンバーでタレント・柏木由紀が15日、自身のInstagramを更新し、この日、35歳を迎えたことを報告した。
【写真】35歳に見えない！ 元AKB最古参人気メンバー、浴衣姿が「かわいい」（全4枚）
柏木は「わたくしごとながら誕生日を迎えました 35歳ですって！」と感慨深げにつづり「毎年言っているような気がしますが、健康第一！ 笑顔で毎日ご機嫌に過ごせますように」と35歳の抱負を述べた。また「あと、"食わず嫌い"みたいなのを なるべくやめていきたいな、なんて思います」「それ好きになれなさそう、難しそう、ちょっと面倒くさそう、大変そう、の一つ先に
手を伸ばしていきたいな」とも明かしている。
「35歳の1年も誰かを笑顔にできるよう 精進して参ります！！」と張り切る柏木に対して、コメント欄には祝福の声が殺到している。
■柏木由紀
1991年7月15日生まれ、鹿児島県出身。身長は165cm。2007年にAKB48のメンバーとしてデビュー。歴代最長となる17年間在籍し、2024年4月30日に卒業した。
引用：「柏木由紀」Instagram（＠yukikashiwagi_official）
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柏木は「わたくしごとながら誕生日を迎えました 35歳ですって！」と感慨深げにつづり「毎年言っているような気がしますが、健康第一！ 笑顔で毎日ご機嫌に過ごせますように」と35歳の抱負を述べた。また「あと、"食わず嫌い"みたいなのを なるべくやめていきたいな、なんて思います」「それ好きになれなさそう、難しそう、ちょっと面倒くさそう、大変そう、の一つ先に
手を伸ばしていきたいな」とも明かしている。
■柏木由紀
1991年7月15日生まれ、鹿児島県出身。身長は165cm。2007年にAKB48のメンバーとしてデビュー。歴代最長となる17年間在籍し、2024年4月30日に卒業した。
引用：「柏木由紀」Instagram（＠yukikashiwagi_official）