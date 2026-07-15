ホロライブ・さくらみこ、難関アクションゲームで“奇跡”を2度起こす「配信うますぎ」「予想を超えてきて流石だ」
「ホロライブ」所属のVTuber・さくらみこさんが、15日までに自身のチャンネルで名作アクションゲーム『スーパードンキーコング』（SFC／1994年）を実況。奇跡を起こして視聴者を驚かせた。
【動画】みこさんが激ムズステージ「ふぶきの谷」で起こした奇跡（4：05：51ごろ）
みこさんが奇跡を起こしたステージは、レベル4・ホワイトマウンテンにある「ふぶきの谷」。ここは吹雪の雪山を回転するタル大砲で進んでいく本作屈指のトラウマステージで、これまでにも多くのホロメンがゲームオーバーになってきた。
そんな激ムズステージで、彼女はタル大砲の発射タイミングを間違えた結果、偶然にもショートカットを発見。あっさりと「ふぶきの谷」をクリアしてしまった。
その後は別のステージでゲームオーバーになってしまい、再び「ふぶきの谷」に戻ってくるも、またしてもショートカットを発見する奇跡を見せている。
この2度の奇跡にファンからは「さすがに持ってる」「配信うますぎ」「これはエリート」「これだからみこちの配信は面白い」「ふぶきの谷なんだから あれのことだろうなと思ってたらしっかり予想を超えてきて流石だ」などの反響が集まっている。
引用：YouTubeチャンネル「Miko Ch. さくらみこ」
【動画】みこさんが激ムズステージ「ふぶきの谷」で起こした奇跡（4：05：51ごろ）
みこさんが奇跡を起こしたステージは、レベル4・ホワイトマウンテンにある「ふぶきの谷」。ここは吹雪の雪山を回転するタル大砲で進んでいく本作屈指のトラウマステージで、これまでにも多くのホロメンがゲームオーバーになってきた。
その後は別のステージでゲームオーバーになってしまい、再び「ふぶきの谷」に戻ってくるも、またしてもショートカットを発見する奇跡を見せている。
この2度の奇跡にファンからは「さすがに持ってる」「配信うますぎ」「これはエリート」「これだからみこちの配信は面白い」「ふぶきの谷なんだから あれのことだろうなと思ってたらしっかり予想を超えてきて流石だ」などの反響が集まっている。
引用：YouTubeチャンネル「Miko Ch. さくらみこ」