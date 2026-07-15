村上佳菜子、過去ショット　※「村上佳菜子」インスタグラム

写真拡大

　プロフィギュアスケーターでタレント・村上佳菜子が15日までにInstagramを更新。夫との姿を公開した。

【写真】村上佳菜子、イケメン夫との2ショット　過去に披露した“水着ショット”も（8枚）

　一昨年1月21日には、一般男性との結婚を報告した村上。SNSでは仲睦まじい夫婦ショットも度々公開し、注目を集めている。

　今回は「最近始めた健康法!!　梅干し1日1個　すーーっぺぇえええええ！！！」とつづり、夫と梅干を食べる様子を披露。二人の仲睦まじい姿に、ファンからは多数の「いいね！」が集まった。

引用：「村上佳菜子」Instagram（@kanako_m_official）