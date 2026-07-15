「麗し過ぎて画面が眩しい」北川景子、洗練されたドレス姿でパリに降り立ち反響
女優の北川景子が、パリで行われたジュエリーブランド「MIKIMOTO」のプレスプレビュー会場に登場。美しいブラックドレス姿が公開されると、SNS上で「北川景子様お美しすぎる…」といった反響が寄せられている。
【写真】北川景子自体がもはや至宝！ パリでの美しいブラックドレス姿（6枚）
MIKIMOTOは、パリ・オートクチュール・コレクション期間中の2026年7月、パリ・ヴァンドーム広場のHôtel d’Évreuxにてプレスプレビューを開催し、新作ハイジュエリーコレクション「L’éclat（レクラ）」を発表した。発表を祝し、会場には女優の北川をはじめ、Number_iの神宮寺勇太、ハリウッド俳優のミシェル・ヨー、渡辺謙など、ミキモトにゆかりのある国内外のセレブリティが来場した。
ミキモトのジュエリー愛用者でありキャンペーンビジュアルにも登場する北川は、今回のコレクションのテーマである“光”を象徴する会場の雰囲気に調和するブラックドレスに、精ちなフォルムを縁取るパールと、多彩なカットのダイアモンドが煌めくネックレスとピアスを合わせたスタイルで登場。北川の唯一無二の魅力と、独創性あふれるジュエリーが呼応し、シックなブラックドレスに映える洗練された装いを披露していた。
発表会の模様が公開されると、ドレス姿の北川景子に対してSNS上で「北川景子さん、とびきり美しくないか… 北川さんそのものが至宝」「お美しすぎる…」「麗し過ぎて画面が眩しい」といった声が寄せられている。
【写真】北川景子自体がもはや至宝！ パリでの美しいブラックドレス姿（6枚）
MIKIMOTOは、パリ・オートクチュール・コレクション期間中の2026年7月、パリ・ヴァンドーム広場のHôtel d’Évreuxにてプレスプレビューを開催し、新作ハイジュエリーコレクション「L’éclat（レクラ）」を発表した。発表を祝し、会場には女優の北川をはじめ、Number_iの神宮寺勇太、ハリウッド俳優のミシェル・ヨー、渡辺謙など、ミキモトにゆかりのある国内外のセレブリティが来場した。
発表会の模様が公開されると、ドレス姿の北川景子に対してSNS上で「北川景子さん、とびきり美しくないか… 北川さんそのものが至宝」「お美しすぎる…」「麗し過ぎて画面が眩しい」といった声が寄せられている。