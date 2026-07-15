“脱げかけ”の破壊力すげー！ 重盛さと美37歳、ほろ酔いショットが「かわいすぎる」
タレントの重盛さと美が14日、自身のInstagramを更新し、近影ショットを公開。脱ぎかけのアウターがセクシーなショットに、ファンから「かわいすぎる」といった反響が寄せられている。
【写真】重盛さと美37歳に見えないかわいさ！「スタイル良すぎて」」「破壊力すげー」
先日には「また自分で指輪買っちゃった」と定価約91万円のカルティエを購入したことを明かし、ファンを驚かせた重盛。この日は「甘酒Night」の一言とともに、飲食店で撮影されたショットを公開している。
オフ感の漂うメガネ姿の重盛は、1枚目ではグレーのアウターを脱ぎかけのような状態で写っており、中から覗くキャミソールのデコルテがセクシーだ。指には前回報告した90万円の指輪がキラリ。コメント欄には「その可愛さがズルいね」「可愛い写真をたくさんありがとう」「スタイル良すぎて」「可愛いさの破壊力すげー」といった称賛が寄せられている。
■重盛さと美（しげもり さとみ）
1988年9月4日生まれ、福岡県出身。グラビアアイドルとして多数の作品をリリースし、2010年10月にバラエティ番組『めちゃ×2イケてるッ！』の新メンバーに加入。その後、2016年に3人組ガールズユニット・LLSを結成し、2018年6月にソロ名義でシングル「ツキアカリ」をリリース。現在はバラエティ番組をはじめ、音楽活動など多方面で活躍している。
引用：「重盛さと美」Instagram（＠satomi_shigemori）
【写真】重盛さと美37歳に見えないかわいさ！「スタイル良すぎて」」「破壊力すげー」
先日には「また自分で指輪買っちゃった」と定価約91万円のカルティエを購入したことを明かし、ファンを驚かせた重盛。この日は「甘酒Night」の一言とともに、飲食店で撮影されたショットを公開している。
■重盛さと美（しげもり さとみ）
1988年9月4日生まれ、福岡県出身。グラビアアイドルとして多数の作品をリリースし、2010年10月にバラエティ番組『めちゃ×2イケてるッ！』の新メンバーに加入。その後、2016年に3人組ガールズユニット・LLSを結成し、2018年6月にソロ名義でシングル「ツキアカリ」をリリース。現在はバラエティ番組をはじめ、音楽活動など多方面で活躍している。
引用：「重盛さと美」Instagram（＠satomi_shigemori）