染谷将太が“無限増殖” 映画『チルド』アザービジュアル公開 入場者プレゼントは劇中のコンビニ袋
俳優の染谷将太が主演する映画『チルド』（7月17日公開）のアザービジュアルとディレクターズカット版ティザー映像が公開された。あわせて、入場者プレゼント第1弾として劇中に登場するコンビニ「エニーマート」のオリジナルビニール袋が配布されることも発表された。
【動画】映画『チルド』ディレクターズカット版ティザー映像
本作は、東京の片隅にあるコンビニ「エニーマート倉富町7丁目店」を舞台に、小さな日常の歪みから世界が終末へ向かっていく様子を描く88分間の“コンビニエンス・ホラー”。
公開されたアザービジュアルでは、染谷演じる主人公・堺の顔がベルトコンベアの上を無数に流れていく異様な光景を描写。商品が補充され続けるコンビニの風景とも重なり、機械的に繰り返される日常と、その裏に潜む違和感を象徴する一枚に仕上がっている。
あわせて解禁されたディレクターズカット版ティザーには、「第76回ベルリン国際映画祭」フォーラム部門への正式出品と国際映画批評家連盟（FIPRESCI）賞受賞をはじめ、台湾や韓国など世界各地の映画祭への出品、さらに北米最大級の「ファンタジア国際映画祭」Cheval Noir Competition部門への正式出品決定など、本作が世界で高い評価を受けてきた歩みを収録。未公開カットも追加され、作品の不穏な世界観をより濃密に味わえる映像となっている。
また、入場者プレゼント第1弾として、劇中に登場するコンビニ「エニーマート」のオリジナルビニール袋を配布することも決定。劇中仕様を再現したデザインとなっており、表面に印刷されたQRコードを読み込むと“何かが起こる”仕掛けも用意されている。
【動画】映画『チルド』ディレクターズカット版ティザー映像
本作は、東京の片隅にあるコンビニ「エニーマート倉富町7丁目店」を舞台に、小さな日常の歪みから世界が終末へ向かっていく様子を描く88分間の“コンビニエンス・ホラー”。
あわせて解禁されたディレクターズカット版ティザーには、「第76回ベルリン国際映画祭」フォーラム部門への正式出品と国際映画批評家連盟（FIPRESCI）賞受賞をはじめ、台湾や韓国など世界各地の映画祭への出品、さらに北米最大級の「ファンタジア国際映画祭」Cheval Noir Competition部門への正式出品決定など、本作が世界で高い評価を受けてきた歩みを収録。未公開カットも追加され、作品の不穏な世界観をより濃密に味わえる映像となっている。
また、入場者プレゼント第1弾として、劇中に登場するコンビニ「エニーマート」のオリジナルビニール袋を配布することも決定。劇中仕様を再現したデザインとなっており、表面に印刷されたQRコードを読み込むと“何かが起こる”仕掛けも用意されている。