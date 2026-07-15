アリアナ・グランデ、バックダンサーの元恋人と「非常にゆっくり」時間をかけて復縁中
映画『ウィキッド』で共演したイーサン・スレーターと約3年の交際の末に破局したアリアナ・グランデ。バックダンサーの元恋人リッキー・アルバレスと復縁し、「非常にゆっくり関係を進めている」という。
【写真】交際していた頃 アリアナ、イーサンとの珍しい2ショット投稿 にっこり笑顔
Peopleによると、「アリアナはいつも、リッキーを友人だとみなしていました。（破局後も）彼に対して悪感情は抱いていませんでした。リッキーは頼りになるし、信頼できて、とても支えになってくれます。彼の前ではありのままの自分でいられると感じています」と情報筋がコメント。知的で辛口なユーモアを持つところが似ており、アリアナは彼の「面白い」ところを気に入っているそうだ。
さらに情報筋は「すぐに真剣な関係に進もうと考えているわけではありません。しかし、アリアナは彼が再び自分の生活に戻ってきてくれたことを喜んでいます」と話し、関係を急ぐつもりはないことを明かした。
二人は2015年から2016年にかけて交際。アリアナが2018年にリリースした楽曲「Thank U， Next」では、ビッグ・ショーンやピート・デヴィッドソン、マック・ミラーら元恋人と共に、リッキーにも言及し、「リッキーについて歌った曲もある／今聴くと笑える」と歌っていた。
現在コンサートツアー中のアリアナは、最近の公演で「Thank U， Next」の歌詞を変え、「リッキーについて歌った曲もある／今でも私の味方でいてくれるって分かってる」「リッキーについて歌った曲もある／今でもちょっとイケてる」と歌う姿がキャッチされた。さらに自身の誕生日に行われたブルックリン公演では、「リッキーについて歌った曲もある／私たちはいつも戻る方法を見つけ出す」と歌っていたという。また、7月4日の独立記念日は、アリアナの家族を含めてフロリダで一緒に祝ったと伝えられている。
なお、アリアナは先月初め、イーサンと数ヵ月前に破局していたことが発覚。「円満な別れです。二人で時間をかけてじっくり考えた結果、別々の道を歩むことにしました。二人は今も友人同士で、お互いに支え合っています」と関係者が明かしていた。イーサンとは、ロンドンで行われた『ウィキッド』の撮影で知り合い、交際に発展。当時アリアナは不動産エージェントのダルトン・ゴメスとの離婚を発表したばかりで、イーサンも高校時代からの恋人と結婚していたことから、大きな注目を集めた。
【写真】交際していた頃 アリアナ、イーサンとの珍しい2ショット投稿 にっこり笑顔
Peopleによると、「アリアナはいつも、リッキーを友人だとみなしていました。（破局後も）彼に対して悪感情は抱いていませんでした。リッキーは頼りになるし、信頼できて、とても支えになってくれます。彼の前ではありのままの自分でいられると感じています」と情報筋がコメント。知的で辛口なユーモアを持つところが似ており、アリアナは彼の「面白い」ところを気に入っているそうだ。
二人は2015年から2016年にかけて交際。アリアナが2018年にリリースした楽曲「Thank U， Next」では、ビッグ・ショーンやピート・デヴィッドソン、マック・ミラーら元恋人と共に、リッキーにも言及し、「リッキーについて歌った曲もある／今聴くと笑える」と歌っていた。
現在コンサートツアー中のアリアナは、最近の公演で「Thank U， Next」の歌詞を変え、「リッキーについて歌った曲もある／今でも私の味方でいてくれるって分かってる」「リッキーについて歌った曲もある／今でもちょっとイケてる」と歌う姿がキャッチされた。さらに自身の誕生日に行われたブルックリン公演では、「リッキーについて歌った曲もある／私たちはいつも戻る方法を見つけ出す」と歌っていたという。また、7月4日の独立記念日は、アリアナの家族を含めてフロリダで一緒に祝ったと伝えられている。
なお、アリアナは先月初め、イーサンと数ヵ月前に破局していたことが発覚。「円満な別れです。二人で時間をかけてじっくり考えた結果、別々の道を歩むことにしました。二人は今も友人同士で、お互いに支え合っています」と関係者が明かしていた。イーサンとは、ロンドンで行われた『ウィキッド』の撮影で知り合い、交際に発展。当時アリアナは不動産エージェントのダルトン・ゴメスとの離婚を発表したばかりで、イーサンも高校時代からの恋人と結婚していたことから、大きな注目を集めた。