歌手活動48年の長渕剛に迫るスペシャル番組7.27放送決定 ライブ制作現場での貴重映像も！
7月27日26時15分よりTBSにて、歌手・長渕剛の密着ドキュメンタリー＆インタビュー特番『長渕剛 独占密着〜逆風への叫び〜』が放送されることが決定した。
【写真】1曲ごと、照明を作り上げていく長渕剛とライブ制作チーム
1978年にシングル「巡恋歌」で本格デビューして以降、48年間にわたり、人々の心に息づく楽曲を生み出してきた長渕剛。今年6月30日にはミニアルバム「JUST ONE」をリリース。7月20日からは、全国16都市で19公演を行う弾き語りツアー「TSUYOSHI NAGABUCHI ACOUSTIC HALL TOUR 2026 “JUST ONE”」の開催を控えている。
番組は、「世の中に長渕剛は正しく伝わっているか」という本人への問いかけからスタート。「伝わっていないと思います」と即答する長渕は、その原因は自分自身の立ち振る舞いにもあると分析しながら、音楽業界に対する純粋な思い、鹿児島・桜島や静岡・富士山麓での大規模ライブを通して生まれた感情、作詞作曲のアプローチ方法、若い世代へのリスペクトやエールなど、エネルギーにあふれた言葉を放出していく。世間が抱く“長渕剛”のイメージと、それを受け入れる覚悟についても語る。
インタビューのほか、今月から始まるツアーのスタジオリハーサルや照明作りの現場での取材映像も公開する。リハーサルの初日では、ツアーで披露する候補の曲を長渕が実際に歌いながら、セットリストを構築。ステージにセットと照明を組み、1曲1曲、光の演出を仲間たちと練り上げていく様子も。既定路線に疑いの目を向け、会場に集まるファンに最高の音楽体験をしてもらうため、思考を続ける長渕、そして、チームの姿がそこにあった。
合理的なものに抗い続け、常に声を上げてきた表現者。自らを追い込み、破壊と前進を繰り返してきた男の真の姿とは。たった一つ、唯一無二の存在であり続ける長渕剛の“叫び”を届ける。
『長渕剛 独占密着〜逆風への叫び〜』は、TBS（※関東ローカル）にて7月27日26時15分放送。
【写真】1曲ごと、照明を作り上げていく長渕剛とライブ制作チーム
1978年にシングル「巡恋歌」で本格デビューして以降、48年間にわたり、人々の心に息づく楽曲を生み出してきた長渕剛。今年6月30日にはミニアルバム「JUST ONE」をリリース。7月20日からは、全国16都市で19公演を行う弾き語りツアー「TSUYOSHI NAGABUCHI ACOUSTIC HALL TOUR 2026 “JUST ONE”」の開催を控えている。
インタビューのほか、今月から始まるツアーのスタジオリハーサルや照明作りの現場での取材映像も公開する。リハーサルの初日では、ツアーで披露する候補の曲を長渕が実際に歌いながら、セットリストを構築。ステージにセットと照明を組み、1曲1曲、光の演出を仲間たちと練り上げていく様子も。既定路線に疑いの目を向け、会場に集まるファンに最高の音楽体験をしてもらうため、思考を続ける長渕、そして、チームの姿がそこにあった。
合理的なものに抗い続け、常に声を上げてきた表現者。自らを追い込み、破壊と前進を繰り返してきた男の真の姿とは。たった一つ、唯一無二の存在であり続ける長渕剛の“叫び”を届ける。
『長渕剛 独占密着〜逆風への叫び〜』は、TBS（※関東ローカル）にて7月27日26時15分放送。