『マッチング TRUE LOVE』土屋太鳳、佐久間大介、クァク・ドンヨンら場面写真一挙解禁 マッチングツアー参加者相関図も
9月25日公開の映画『マッチング TRUE LOVE』より、土屋太鳳、佐久間大介（Snow Man）、クァク・ドンヨン、豊嶋花、倉悠貴らを捉えた場面写真11点を一挙解禁。併せて、マッチングツアーに関わる人物相関図も公開された。
【写真】映画『マッチング TRUE LOVE』人物相関図はこちら
本作は、カジュアルな出会いの裏に潜む恐怖を描いた映画『マッチング』の続編。舞台をマッチングアプリから南の島を巡るマッチングツアーへと移し、さらにスケールアップした物語を描く。土屋はアプリ婚連続殺人事件で家族や友人を失った主人公・輪花（りんか）を演じ、佐久間は輪花の前から突然姿を消す恋人の吐夢（とむ）として、前作に引き続き物語に深く関わっていく。
また本作から、韓国出身の俳優クァク・ドンヨン、豊嶋花、倉悠貴が新たに参加。クァクは韓国から出会いを求めて来日した会社経営者、イ・ソンイル役を、豊嶋は前作で殺害された輪花の親友・尚美の妹で、喪失感を抱えながらも新たな出会いに一歩踏み出そうとする女子大生、伊藤愛羅役を、倉はアプリ婚連続殺人事件に異様な執着を見せる芸大生、野村安蘭役を演じる。
さらに、南の島で行われる＜マッチングツアー＞に参加するキャストにも多彩な顔ぶれが集結。輪花の同僚で、今回のマッチングツアーの責任者・佐々木万由子役に根矢涼香。恋愛恐怖症のクールな女性経営者・氷室瑠璃役に冨手麻妙。恋愛一直線の肉体派トレーナー・天野由太郎役に塚田僚一。実家が太い呉服屋のお嬢様・松橋梨絵役に瀧七海。すべてを手に入れたはずのエリートドクター・一条克彦役に濱正悟。条件重視のエステティシャン・日向ゆら役に加藤史帆。恋に奥手な清純派の箱入り娘・高田綾子役に花瀬琴音。ノリだけで生きる炎上系配信者・清水海斗役を伊島空が演じる。
“アプリ婚連続殺人事件”から2年。輪花（土屋）と母・美知子との平穏な暮らしは長くは続かず、美知子はこの世を去ってしまう。再び大切な人を失った輪花に寄り添ったのは、吐夢（佐久間）だった。吐夢が“アプリ婚連続殺人事件”の真犯人であり、さらに自身と異母兄妹であることも知らないまま交際を続けていた輪花だったが、吐夢はある日、輪花の前から忽然と姿を消してしまう。
吐夢の失踪に戸惑いながらも、イベント会社で働く輪花は、同僚の万由子（根矢涼香）から、南の島で開催されるマッチングツアーの手伝いを依頼される。なかなか気が進まない輪花だったが、2年前に亡くなった親友・尚美（片山萌美）の妹で大学生の伊藤愛羅（豊嶋花）が参加すると知り、彼女を案じてツアーへの同行を決意する。
参加者たちを待っていたのは、青い海と白い砂浜に囲まれた楽園のような島だった。ツアーには、韓国からやってきた会社経営者のイ・ソンイル（クァク・ドンヨン）、芸大生の野村安蘭（倉悠貴）ら個性豊かな参加者たちが集い、5組のカップルが成立。それぞれに距離を縮め、夢のようなひとときを過ごしていく。安蘭とマッチした愛羅も、嬉しそうに彼を輪花へ紹介。どこか吐夢を思わせる陰のある安蘭に、輪花は不吉な予感を覚える。そんな中、失踪していた吐夢が突如、南の島に姿を現す…。
この度解禁となった場面写真は11点。砂浜を背に佇む輪花や、吐夢の儚げな表情をはじめ、マッチングツアーに参加する韓国人のイ・ソンイル、アロハシャツ姿で愛羅と談笑する輪花、どこか影を感じさせる大学生・安蘭の姿など、本作を彩るキャラクターたちが切り取られている。
さらに、愛羅と安蘭のツーショットや、ツアーのマスコットキャラクター「ラッキーちゃん」と笑顔を見せる輪花、そして輪花と吐夢が不穏な表情で並ぶ意味深なカットも。楽園のような島で育まれる恋模様の裏に潜む、不穏な事件の幕開けを予感させる。
写真にはそのほか、2年前の“アプリ婚連続殺人事件”を追っていた警部補の西山（真飛聖）と、巡査部長の堀井（後藤剛範）の姿も収めている。実はマッチングツアーの裏で、新たな殺人事件が発生していた。アプリ婚連続殺人事件の復活か、それとも何者かによる模倣犯罪なのか。忽然と姿を消した吐夢は、この血塗られた惨劇にどう関わっているのか──。
あわせて解禁された人物相関図は、イベント会社スタッフ、警視庁捜査一課の刑事、マッチングツアー参加者たちに大きく分けて、複雑に絡み合う登場人物たちの関係性が一目で分かる内容に。新たな出会いと恋愛、そして事件がどのように交錯していくのか、物語への期待が高まる。
映画『マッチング TRUE LOVE』は、9月25日より全国公開。
【写真】映画『マッチング TRUE LOVE』人物相関図はこちら
本作は、カジュアルな出会いの裏に潜む恐怖を描いた映画『マッチング』の続編。舞台をマッチングアプリから南の島を巡るマッチングツアーへと移し、さらにスケールアップした物語を描く。土屋はアプリ婚連続殺人事件で家族や友人を失った主人公・輪花（りんか）を演じ、佐久間は輪花の前から突然姿を消す恋人の吐夢（とむ）として、前作に引き続き物語に深く関わっていく。
さらに、南の島で行われる＜マッチングツアー＞に参加するキャストにも多彩な顔ぶれが集結。輪花の同僚で、今回のマッチングツアーの責任者・佐々木万由子役に根矢涼香。恋愛恐怖症のクールな女性経営者・氷室瑠璃役に冨手麻妙。恋愛一直線の肉体派トレーナー・天野由太郎役に塚田僚一。実家が太い呉服屋のお嬢様・松橋梨絵役に瀧七海。すべてを手に入れたはずのエリートドクター・一条克彦役に濱正悟。条件重視のエステティシャン・日向ゆら役に加藤史帆。恋に奥手な清純派の箱入り娘・高田綾子役に花瀬琴音。ノリだけで生きる炎上系配信者・清水海斗役を伊島空が演じる。
“アプリ婚連続殺人事件”から2年。輪花（土屋）と母・美知子との平穏な暮らしは長くは続かず、美知子はこの世を去ってしまう。再び大切な人を失った輪花に寄り添ったのは、吐夢（佐久間）だった。吐夢が“アプリ婚連続殺人事件”の真犯人であり、さらに自身と異母兄妹であることも知らないまま交際を続けていた輪花だったが、吐夢はある日、輪花の前から忽然と姿を消してしまう。
吐夢の失踪に戸惑いながらも、イベント会社で働く輪花は、同僚の万由子（根矢涼香）から、南の島で開催されるマッチングツアーの手伝いを依頼される。なかなか気が進まない輪花だったが、2年前に亡くなった親友・尚美（片山萌美）の妹で大学生の伊藤愛羅（豊嶋花）が参加すると知り、彼女を案じてツアーへの同行を決意する。
参加者たちを待っていたのは、青い海と白い砂浜に囲まれた楽園のような島だった。ツアーには、韓国からやってきた会社経営者のイ・ソンイル（クァク・ドンヨン）、芸大生の野村安蘭（倉悠貴）ら個性豊かな参加者たちが集い、5組のカップルが成立。それぞれに距離を縮め、夢のようなひとときを過ごしていく。安蘭とマッチした愛羅も、嬉しそうに彼を輪花へ紹介。どこか吐夢を思わせる陰のある安蘭に、輪花は不吉な予感を覚える。そんな中、失踪していた吐夢が突如、南の島に姿を現す…。
この度解禁となった場面写真は11点。砂浜を背に佇む輪花や、吐夢の儚げな表情をはじめ、マッチングツアーに参加する韓国人のイ・ソンイル、アロハシャツ姿で愛羅と談笑する輪花、どこか影を感じさせる大学生・安蘭の姿など、本作を彩るキャラクターたちが切り取られている。
さらに、愛羅と安蘭のツーショットや、ツアーのマスコットキャラクター「ラッキーちゃん」と笑顔を見せる輪花、そして輪花と吐夢が不穏な表情で並ぶ意味深なカットも。楽園のような島で育まれる恋模様の裏に潜む、不穏な事件の幕開けを予感させる。
写真にはそのほか、2年前の“アプリ婚連続殺人事件”を追っていた警部補の西山（真飛聖）と、巡査部長の堀井（後藤剛範）の姿も収めている。実はマッチングツアーの裏で、新たな殺人事件が発生していた。アプリ婚連続殺人事件の復活か、それとも何者かによる模倣犯罪なのか。忽然と姿を消した吐夢は、この血塗られた惨劇にどう関わっているのか──。
あわせて解禁された人物相関図は、イベント会社スタッフ、警視庁捜査一課の刑事、マッチングツアー参加者たちに大きく分けて、複雑に絡み合う登場人物たちの関係性が一目で分かる内容に。新たな出会いと恋愛、そして事件がどのように交錯していくのか、物語への期待が高まる。
映画『マッチング TRUE LOVE』は、9月25日より全国公開。