『おちたらおわり』第3話 タワマン妻たちのマウントバトルが“サレ妻”を生み出す
宇垣美里が主演し、篠田麻里子が共演するドラマ『おちたらおわり』（中京テレビ・日本テレビ系／毎週水曜24時24分放送）の第3話が15日深夜に放送される。
【写真】紗都（鈴木紗理奈）に接近する孔美子（篠田麻里子）『おちたらおわり』第3話より
本作はすえのぶけいこの同名コミックを実写ドラマ化する“女たちのサバイバルサスペンス”。新築タワーマンションを舞台に、ママ友たちが繰り広げる嫉妬、裏切り、疑いが渦巻く予測不能のバトルを活写する。脚本を手がけるのは連続テレビ小説『純情きらり』（NHK総合）や『大奥』シリーズ（フジテレビ系）の浅野妙子。
■第3話あらすじ
幼稚園の遠足で、明日海（宇垣）の娘・杏（宇澤亜美菜）が忽然と姿を消した。森の奥で見つかったのは、杏が肌身離さず抱えていたウサギのぬいぐるみだけ。園長（比企理恵）、紗都（鈴木紗理奈）、朋代（佐津川愛美）、心菜（風吹ケイ）ら捜索に加わるが、杏はどこにもいない。
この不可解な失踪を境に、明日海はママ友たちから疑いの目を向けられ、追い詰められていく。孤立した明日海は事態を打開するため孔美子（篠田）のもとへ。
一方、孔美子のメイクで眠っていた欲望を解き放たれた心菜は、紗都の夫で人気モデル・英治（清水海李）をマンション内のジムへ誘い出す。「うちは…レスなんですよ。」艶めくささやきに、英治の理性は揺らぐ。二人は誰にも見られない更衣室へ…。
タワマン妻たちの歪んだマウントバトルがついに“サレ妻”を生み出す。
ドラマ『おちたらおわり』は中京テレビ・日本テレビ系にて毎週水曜24時24分放送。
【写真】紗都（鈴木紗理奈）に接近する孔美子（篠田麻里子）『おちたらおわり』第3話より
本作はすえのぶけいこの同名コミックを実写ドラマ化する“女たちのサバイバルサスペンス”。新築タワーマンションを舞台に、ママ友たちが繰り広げる嫉妬、裏切り、疑いが渦巻く予測不能のバトルを活写する。脚本を手がけるのは連続テレビ小説『純情きらり』（NHK総合）や『大奥』シリーズ（フジテレビ系）の浅野妙子。
幼稚園の遠足で、明日海（宇垣）の娘・杏（宇澤亜美菜）が忽然と姿を消した。森の奥で見つかったのは、杏が肌身離さず抱えていたウサギのぬいぐるみだけ。園長（比企理恵）、紗都（鈴木紗理奈）、朋代（佐津川愛美）、心菜（風吹ケイ）ら捜索に加わるが、杏はどこにもいない。
この不可解な失踪を境に、明日海はママ友たちから疑いの目を向けられ、追い詰められていく。孤立した明日海は事態を打開するため孔美子（篠田）のもとへ。
一方、孔美子のメイクで眠っていた欲望を解き放たれた心菜は、紗都の夫で人気モデル・英治（清水海李）をマンション内のジムへ誘い出す。「うちは…レスなんですよ。」艶めくささやきに、英治の理性は揺らぐ。二人は誰にも見られない更衣室へ…。
タワマン妻たちの歪んだマウントバトルがついに“サレ妻”を生み出す。
ドラマ『おちたらおわり』は中京テレビ・日本テレビ系にて毎週水曜24時24分放送。