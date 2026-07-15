『風、薫る』新キャラ続々登場！『あさイチ』ゆかりの面々に博多大吉ツッコミ「情報が多いのよ…」
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第16週「新風吹くころ」（第78回）が15日に放送され、新キャラクターとして『あさイチ』（NHK総合／月〜金曜日8時15分）ゆかりの面々が続々登場。『あさイチ』の中で博多大吉が「情報が多い」とツッコむ一幕があった。
【写真】『風、薫る』第78回には『あさイチ』ゆかりの面々が登場！
看護婦として務めた帝都医大病院を辞め、新潟の高越女学校で寮の舎監として働くことになったりん（見上）。彼女は家族を東京に残して単身、新潟へ向かう…。
物語の舞台が東京から新潟へ移ったため、第78回では新キャラクターが登場。新潟の町に到着したりんが出会う大地主の妻・羽田テツ役で新潟県出身の横澤夏子が登場したほか、終盤では長見サワ役の磯山さやか、新聞記者の横沢を演じる井上祐貴といった『あさイチ』でもお馴染みのキャストが登場。また『THE SECOND〜漫才トーナメント〜2023』で準優勝したお笑いコンビ「マシンガンズ」の西堀亮が大地主の羽田銀次役で出演していた。
放送中からネット上に「朝ドラの大ファン横澤夏子登場w 新潟が舞台だもんなw」「新潟編、あさイチファミリーが多い気がする」などの声が寄せられる中、『あさイチ』がスタート。
キャスターの大吉、博多華丸、鈴木奈穂子は直前まで放送されていた『風、薫る』に見入っていた様子。新キャラが次々と姿を見せた第78回について華丸が「畳みかけてきましたね」と笑顔で切り出すと、華丸も「『あさイチ』にゆかりのあるメンバーがたくさん出られてまして」とコメント。さらに華丸は横澤、磯山、井上が登場するという展開について「情報が多いのよ…もうちょっと小分けにしてよ…」と困惑気味にツッコみスタジオの笑いを誘っていた。
【写真】『風、薫る』第78回には『あさイチ』ゆかりの面々が登場！
看護婦として務めた帝都医大病院を辞め、新潟の高越女学校で寮の舎監として働くことになったりん（見上）。彼女は家族を東京に残して単身、新潟へ向かう…。
放送中からネット上に「朝ドラの大ファン横澤夏子登場w 新潟が舞台だもんなw」「新潟編、あさイチファミリーが多い気がする」などの声が寄せられる中、『あさイチ』がスタート。
キャスターの大吉、博多華丸、鈴木奈穂子は直前まで放送されていた『風、薫る』に見入っていた様子。新キャラが次々と姿を見せた第78回について華丸が「畳みかけてきましたね」と笑顔で切り出すと、華丸も「『あさイチ』にゆかりのあるメンバーがたくさん出られてまして」とコメント。さらに華丸は横澤、磯山、井上が登場するという展開について「情報が多いのよ…もうちょっと小分けにしてよ…」と困惑気味にツッコみスタジオの笑いを誘っていた。