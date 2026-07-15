え、すご!! ロベカル、カカにヴィエリ…デル・ピエロのインスタが豪華すぎ！
セリエAのユヴェントスなどで活躍し、2006年のFIFAワールドカップドイツ大会のイタリア代表優勝メンバーであるアレッサンドロ・デル・ピエロ氏が日本時間15日に自身のInstagramを更新し、各国のレジェンドOBが一同に介した集合写真を公開した。
【写真】「すごい」「豪華すぎ！」W杯スペイン戦の観席にレジェンドたちが集結
先月開幕した2026FIFAワールドカップ・北中米大会も大詰め。この約1ヵ月、各国のレジェンドOBたちが開催地で再会した姿をSNSに投稿し、往年のサッカーファンを喜ばせているが、この日デル・ピエロ氏は「Few friends at the @fifaworldcup」とともに、集合写真を公開している。
写真には母国の先輩であるロベルト・バッジョや、同じ2006年大会の優勝メンバー、マルコ・マテラッツィ、クリスティアン・ヴィエリ、さらに元ブラジル代表のロベルト・カルロス、カカ、カフー、元スペイン代表のミチェル・サルガド、セルヒオ・ラモス、元ポルトガル代表のデコ、元アルゼンチン代表のカンビアッソなどなど…。
挙げたらきりがないとんでもない各国の元スター選手たちが顔をおそろえた豪華集合写真に、コメント欄には各国のファンからの感動の声が寄せられている。
引用：「アレッサンドロ・デル・ピエロ」Instagram（＠alessandrodelpiero）
【写真】「すごい」「豪華すぎ！」W杯スペイン戦の観席にレジェンドたちが集結
先月開幕した2026FIFAワールドカップ・北中米大会も大詰め。この約1ヵ月、各国のレジェンドOBたちが開催地で再会した姿をSNSに投稿し、往年のサッカーファンを喜ばせているが、この日デル・ピエロ氏は「Few friends at the @fifaworldcup」とともに、集合写真を公開している。
挙げたらきりがないとんでもない各国の元スター選手たちが顔をおそろえた豪華集合写真に、コメント欄には各国のファンからの感動の声が寄せられている。
引用：「アレッサンドロ・デル・ピエロ」Instagram（＠alessandrodelpiero）