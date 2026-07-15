土屋太鳳＆佐久間大介『マッチング TRUE LOVE』、不穏な表情でたたずむ 場面写真＆相関図解禁
俳優の土屋太鳳が主演、Snow Manの佐久間大介が共演する映画『マッチング TRUE LOVE』（9月25日公開）の場面写真と相関図が解禁された。
【画像】複雑に絡み合う登場人物の関係性が一目で分かる相関図
今作は、マッチングアプリでの出会いが日常となった現代を舞台に、カジュアルな出会いの裏に潜む恐怖を描き出した前作『マッチング』の続編。南の島での〈マッチングツアー〉へと大きくスケールアップして、生き残りを賭けた超刺激的ラブサバイバル・スリラーを描く。土屋はアプリ婚連続殺人事件で家族や友人を失った主人公・輪花（りんか）を演じ、佐久間は輪花の前から突然姿を消す恋人の吐夢（とむ）として、前作に引き続き“恋リア”デスゲームに関わっていく。
今作から参加する新キャストとして、韓国出身の俳優であるクァク・ドンヨン、豊嶋花、倉悠貴も決定しており、解禁された場面写真に収められている。砂浜を背にたたずむ輪花や、吐夢のはかなげな表情、マッチングツアーに参加する韓国人のイ・ソンイル（クァク・ドンヨン）、アロハシャツ姿で愛羅（豊嶋）と談笑する輪花、そして、どこか影を感じさせる大学生・安蘭（倉）の姿などが切り取られた。
さらに、愛羅と安蘭のツーショットや、ツアーのマスコットキャラクター「ラッキーちゃん」と笑顔を見せる輪花、そして輪花と吐夢が不穏な表情で並ぶ意味深なカットも公開。楽園のような島で育まれる恋模様の裏に潜む、不穏な事件の幕開けを予感させるビジュアルとなっている。
また、2年前の“アプリ婚連続殺人事件”を追っていた警部補の西山（真飛聖）と、巡査部長の堀井（後藤剛範）の姿も解禁。実は、マッチングツアーの裏で新たな殺人事件が発生していたのだ…。アプリ婚連続殺人事件の復活か、それとも何者かによる模倣犯罪なのか。忽然と姿を消した吐夢は、この血塗られた惨劇にどう関わっているのか。
あわせて解禁された人物相関図は、複雑に絡み合う登場人物たちの関係性が一目で分かる内容となっている。新たな出会いと恋愛、そして事件がどのように交錯していくのか――。
【画像】複雑に絡み合う登場人物の関係性が一目で分かる相関図
今作は、マッチングアプリでの出会いが日常となった現代を舞台に、カジュアルな出会いの裏に潜む恐怖を描き出した前作『マッチング』の続編。南の島での〈マッチングツアー〉へと大きくスケールアップして、生き残りを賭けた超刺激的ラブサバイバル・スリラーを描く。土屋はアプリ婚連続殺人事件で家族や友人を失った主人公・輪花（りんか）を演じ、佐久間は輪花の前から突然姿を消す恋人の吐夢（とむ）として、前作に引き続き“恋リア”デスゲームに関わっていく。
さらに、愛羅と安蘭のツーショットや、ツアーのマスコットキャラクター「ラッキーちゃん」と笑顔を見せる輪花、そして輪花と吐夢が不穏な表情で並ぶ意味深なカットも公開。楽園のような島で育まれる恋模様の裏に潜む、不穏な事件の幕開けを予感させるビジュアルとなっている。
また、2年前の“アプリ婚連続殺人事件”を追っていた警部補の西山（真飛聖）と、巡査部長の堀井（後藤剛範）の姿も解禁。実は、マッチングツアーの裏で新たな殺人事件が発生していたのだ…。アプリ婚連続殺人事件の復活か、それとも何者かによる模倣犯罪なのか。忽然と姿を消した吐夢は、この血塗られた惨劇にどう関わっているのか。
あわせて解禁された人物相関図は、複雑に絡み合う登場人物たちの関係性が一目で分かる内容となっている。新たな出会いと恋愛、そして事件がどのように交錯していくのか――。