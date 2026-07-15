DC映画『ブルービートル』（2023）の主人公ハイメ・レイエス／ブルービートルが、『スーパーマン』（2025）に続く新作映画『マン・オブ・トゥモロー（原題）』で復活登場することがわかった。。ショロ・マリデュエニャが同役を続投する。米とがそろって報じた。

ブルービートルは、旧DCユニバース体制の最後期に公開された映画で初登場した。主人公は、大学を卒業して故郷に戻った青年ハイメ・レイエス。異星由来の兵器“スカラベ”に選ばれたことで強力なアーマーを身につけ、家族と共に巨大企業へ立ち向かう。日本の特撮ヒーローのような見どころのあるアクション作品だったが、日本では劇場公開されず、デジタル配信とソフト販売のみとなった。

『ブルービートル』はガンとピーター・サフランがDCスタジオのトップに就任する以前から製作されていたが、ハイメというキャラクターとマリデュエニャの続投は早くから予告されていた。マリデュエニャも2024年、「『ブルービートル2』という形であれ、別の作品であれ、ブルービートルが再び登場することは分かっています」と。新体制による企画ではなかったにもかかわらず、ガンとサフランが自分たちを新ユニバースに迎え入れたことに感謝を述べていた。

その後はブルービートルを描くアニメシリーズの企画が、マリデュエニャも声優として続投する予定と。またガンは、ブルービートルが「ピースメイカー」の今後のシーズンに登場する可能性を尋ねられた際にも。

『マン・オブ・トゥモロー』劇中でブルービートルがどのような役割を担うのかは明らかになっていない。現在撮影中の同作は、ジェームズ・ガンが脚本・監督を務め、デヴィッド・コレンスウェット演じるスーパーマンと、ニコラス・ホルト演じる宿敵レックス・ルーサーが、さらに大きな脅威を前に手を組む物語となる。

ヴィランとして登場するのは、圧倒的な知能を持つ宇宙規模の脅威ブレイニアック。ラース・アイディンガーが同役を演じる。そのほか、ロイス・レイン役のレイチェル・ブロズナハン、スーパーガール役のミリー・オールコック、ミスター・テリフィック役のエディ・カテギ、ホークガール役のイザベラ・メルセド、グリーンランタン／ガイ・ガードナー役のネイサン・フィリオンらが続投。ドラマ「ランタンズ（原題）」からは、アーロン・ピエール演じるジョン・スチュワートも。

映画『マン・オブ・トゥモロー（原題）』は2027年7月9日に米国公開予定。

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