松村北斗×今田美桜『白鳥とコウモリ』本予告＆本ビジュアル解禁 主題歌は大森元貴の書き下ろし「灰色」
松村北斗（SixTONES）と今田美桜がダブル主演する映画『白鳥とコウモリ』より、本予告映像と本ビジュアルが解禁。主題歌は大森元貴の書き下ろし「灰色」に決定した。
【動画】映画『白鳥とコウモリ』本予告
東野圭吾の同名小説を実写化する本作は、ミステリーの枠を超え、＜罪と罰＞という核心的なテーマを重厚な物語で描く。
今回解禁された予告映像は、＜容疑者の息子＞と＜被害者の娘＞が手を取り合い、衝撃の真実に迫る姿が描かれている。さらに、今回が初解禁となる主題歌の音源もあわせて解禁され、物語をエモーショナルに彩る。
「あなたのお父さんは嘘をついていると思います」「本当のことが知りたいんです」「父は誰かのことを守ろうとしているかもしれない」。それぞれの父に対する疑惑の言葉が交錯し、事件に隠された＜真実＞に近づくにつれ、容疑者・倉木達郎（三浦友和）の息子である和真（松村北斗）と被害者・白石健介（中村芝翫）の娘の美令（今田美桜）の表情も変化していく。
事件を追う刑事・五代努（柄本佑）が犯したミスとは。倉木達郎をよく知る小料理屋の浅羽織恵（井川遥）が号泣する訳とは。果たして二人が追い求めた＜父の秘密＞とは何なのか。事件の＜真実＞が導く二人の運命とは一体。
併せて解禁となった本ビジュアルは、和真と美令の感情を揺さぶる表情が印象的で、2人の間に流れる張り詰めた緊張感が伝わってくる。それぞれの深い眼差しから目が離せない、最高峰のミステリーの幕開けを予感させるデザインとなっている。
さらに、井之脇海、宇野祥平、松岡依都美、松尾諭、丸山智己、三浦誠己、斉藤陽一郎、原田琥之佑、のせりん、漆山拓実、五頭岳夫ら、新進気鋭の若手俳優から実力派までが勢ぞろいし、観る者を圧倒する至高のエンターテインメントへ昇華させる。
本作の主題歌は、Mrs. GREEN APPLEのフロントマンで、俳優としてもマルチに活動する、大森元貴が本作のために書き下ろした「灰色」に決定。予告映像の後半から流れる楽曲で、作品のストーリーや人間の深い内面が垣間見え、重厚なメロディーでさらに説得力を増していく。楽曲について大森は「愛しているからこそ、人の綻びや難しさ、人の烏滸がましさや愛おしさ、その機微がどうにか描けるようにと尽力しました。」とコメントしている。
映画『白鳥とコウモリ』は、9月4日より全国公開。
※大森元貴のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■大森元貴
「灰色」という楽曲をつくるきっかけをいただけたこと大変嬉しく思います。ソロ大森元貴としての主題歌のお話をいただきました。とても嬉しいのと同時に本作で描くその空気感や意味をオファーの段階で理解したつもりです。
愛しているからこそ、人の綻びや難しさ、人の烏滸がましさや愛おしさ、その機微がどうにか描けるようにと尽力しました。映画館で僕も本作を観ること、そして「灰色」を聴けること、楽しみにしてます。
【動画】映画『白鳥とコウモリ』本予告
東野圭吾の同名小説を実写化する本作は、ミステリーの枠を超え、＜罪と罰＞という核心的なテーマを重厚な物語で描く。
今回解禁された予告映像は、＜容疑者の息子＞と＜被害者の娘＞が手を取り合い、衝撃の真実に迫る姿が描かれている。さらに、今回が初解禁となる主題歌の音源もあわせて解禁され、物語をエモーショナルに彩る。
事件を追う刑事・五代努（柄本佑）が犯したミスとは。倉木達郎をよく知る小料理屋の浅羽織恵（井川遥）が号泣する訳とは。果たして二人が追い求めた＜父の秘密＞とは何なのか。事件の＜真実＞が導く二人の運命とは一体。
併せて解禁となった本ビジュアルは、和真と美令の感情を揺さぶる表情が印象的で、2人の間に流れる張り詰めた緊張感が伝わってくる。それぞれの深い眼差しから目が離せない、最高峰のミステリーの幕開けを予感させるデザインとなっている。
さらに、井之脇海、宇野祥平、松岡依都美、松尾諭、丸山智己、三浦誠己、斉藤陽一郎、原田琥之佑、のせりん、漆山拓実、五頭岳夫ら、新進気鋭の若手俳優から実力派までが勢ぞろいし、観る者を圧倒する至高のエンターテインメントへ昇華させる。
本作の主題歌は、Mrs. GREEN APPLEのフロントマンで、俳優としてもマルチに活動する、大森元貴が本作のために書き下ろした「灰色」に決定。予告映像の後半から流れる楽曲で、作品のストーリーや人間の深い内面が垣間見え、重厚なメロディーでさらに説得力を増していく。楽曲について大森は「愛しているからこそ、人の綻びや難しさ、人の烏滸がましさや愛おしさ、その機微がどうにか描けるようにと尽力しました。」とコメントしている。
映画『白鳥とコウモリ』は、9月4日より全国公開。
※大森元貴のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■大森元貴
「灰色」という楽曲をつくるきっかけをいただけたこと大変嬉しく思います。ソロ大森元貴としての主題歌のお話をいただきました。とても嬉しいのと同時に本作で描くその空気感や意味をオファーの段階で理解したつもりです。
愛しているからこそ、人の綻びや難しさ、人の烏滸がましさや愛おしさ、その機微がどうにか描けるようにと尽力しました。映画館で僕も本作を観ること、そして「灰色」を聴けること、楽しみにしてます。