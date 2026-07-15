『TOKYO MER』劇場版第3弾、IMAXにて同時公開 ポスタービジュアル解禁
『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』劇場版第3弾『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜CAPITAL CRISIS』がIMAX（R）にて同時公開されることが決定。IMAX版のポスタービジュアルが解禁された。
【写真】TOKYO MERメンバーが動物になって活躍！ アニメ『GO! GO! TOKYO MER』新ビジュアル
本作は、「待っているだけじゃ、助けられない命がある」という信念を持つ医師・喜多見幸太（鈴木亮平）を中心に、さまざまな事故や事件に対処する医療チーム【TOKYO MER】の活躍を描いたテレビドラマ『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』（2021）の劇場版第3弾。新メンバーを加えた【新生 TOKYO MER】チームが、東京を襲う首都直下型地震に立ち向かう。
映画上映システムの最新鋭技術を最大限に駆使し、床から天井、左右の壁から壁まで広がる大スクリーンに映し出される鮮明な映像と、高精度なサウンドが一体となり、圧倒的な映画体験を創出する IMAX。前作の劇場版『TOKYO MER 南海ミッション』でシリーズ史上初となる IMAX での上映が実施され、その圧倒的な迫力が話題を集めた。
今作でも全国65館の劇場でIMAXでの同時公開が決定。首都直下地震によって引き起こされる崩落や爆発、手に汗握る救助シーンはよりダイナミックかつ緊迫感たっぷりに。命を繋ぐために困難な現場に懸命に挑むMERメンバーたちの息遣いや術具を巧みに扱う繊細な音まで、本作の魅力をひとつも余すことなく体感できる。
さらにIMAX版のポスタービジュアルも解禁。首都直下地震により崩壊していく東京。長らく TOKYO MER と共に過酷な現場へ出動し戦い続けてきた ER カー「T01」も、深手を負い満身創痍の姿に。険しい喜多見の表情からもまさに未曾有の事態であることを示唆している。
また、劇場版1作目から大人気企画となっている「アイコンジェネレーター」が、本作の公開を記念して、バージョンアップして登場。1作目、2作目と好評だった「ユニフォームアイコンジェネレータ―」は、MERが配備されている都市名と、名前を入力し、ユーザーそれぞれのユニフォームビジュアルを作成することができるツール。今作から全国8都市から選択できるようバージョンアップした。
さらに新機能「Your MER Style」が始動。新機能では、地名・名前・ユニフォームの色まですべてを完全カスタマイズできる仕様となっている。地名と名前は自由入力することができ、色については、【TOKYO】のユニフォームカラーは“ホワイト”、【YOKOHAMA】は“ライトブルー”、【NANKAI】は“コーラルピンク”など各チームの色を設定できるだけでなく、ユーザー自身の好きな色をパレットカラーで細かく設定し、オリジナルカラーでユニフォームを作成することが可能となった。
劇場版『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜CAPITAL CRISIS』は、8月21日より公開。
【写真】TOKYO MERメンバーが動物になって活躍！ アニメ『GO! GO! TOKYO MER』新ビジュアル
本作は、「待っているだけじゃ、助けられない命がある」という信念を持つ医師・喜多見幸太（鈴木亮平）を中心に、さまざまな事故や事件に対処する医療チーム【TOKYO MER】の活躍を描いたテレビドラマ『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』（2021）の劇場版第3弾。新メンバーを加えた【新生 TOKYO MER】チームが、東京を襲う首都直下型地震に立ち向かう。
今作でも全国65館の劇場でIMAXでの同時公開が決定。首都直下地震によって引き起こされる崩落や爆発、手に汗握る救助シーンはよりダイナミックかつ緊迫感たっぷりに。命を繋ぐために困難な現場に懸命に挑むMERメンバーたちの息遣いや術具を巧みに扱う繊細な音まで、本作の魅力をひとつも余すことなく体感できる。
さらにIMAX版のポスタービジュアルも解禁。首都直下地震により崩壊していく東京。長らく TOKYO MER と共に過酷な現場へ出動し戦い続けてきた ER カー「T01」も、深手を負い満身創痍の姿に。険しい喜多見の表情からもまさに未曾有の事態であることを示唆している。
また、劇場版1作目から大人気企画となっている「アイコンジェネレーター」が、本作の公開を記念して、バージョンアップして登場。1作目、2作目と好評だった「ユニフォームアイコンジェネレータ―」は、MERが配備されている都市名と、名前を入力し、ユーザーそれぞれのユニフォームビジュアルを作成することができるツール。今作から全国8都市から選択できるようバージョンアップした。
さらに新機能「Your MER Style」が始動。新機能では、地名・名前・ユニフォームの色まですべてを完全カスタマイズできる仕様となっている。地名と名前は自由入力することができ、色については、【TOKYO】のユニフォームカラーは“ホワイト”、【YOKOHAMA】は“ライトブルー”、【NANKAI】は“コーラルピンク”など各チームの色を設定できるだけでなく、ユーザー自身の好きな色をパレットカラーで細かく設定し、オリジナルカラーでユニフォームを作成することが可能となった。
劇場版『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜CAPITAL CRISIS』は、8月21日より公開。