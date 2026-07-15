&TEAM・JO初主演『ワンダンス』、“ワンダ”役に池端杏慈「結果を聞いたときは号泣しました」【コメント全文】
俳優の池端杏慈（いけはた あんじ）が、日本発グローバルグループ「&TEAM」（エンティーム）のJOが初主演を務める映画『ワンダンス』（11月27日公開）に出演することが15日、発表された。池端は、主人公の運命を変える通称“ワンダ”湾田光莉（わんだ ひかり）を演じる。
【写真】ダンスを踊るカボ！&TEAM・JO
本作は、ダンサーからも熱く支持をされ、昨年にはテレビアニメも放送された珈琲氏による同名漫画（「月刊アフタヌーン」（講談社）に連載中）が原作となる。吃音症が原因で目立つことが苦手であり、自分の気持ちを抑えて周りに合わせて生活している小谷花木（こたに かぼく／JO）通称“カボ”。カボは、バイト先で深夜に人目を気にせずダンスに没頭するワンダに出会う。その楽しそうで生き生きとした姿に衝撃を受けたカボは、心を掻き立てられるままにダンスの世界に飛び込み、ダンスに魅了されていく。
第104回全国高校サッカー選手権大会・21代目応援マネージャーや「ゼクシィ」15代目CMガールにも抜てきされ、俳優として映画『白の花実』や、ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』など話題作の出演が続く池端。ワンダ役を射止めた池端は「オーディションの結果を聞いたときは号泣しました。もともとダンスが大好きでこの役は絶対に自分がつかみ取りたいと思っていたので、本当にうれしくて、ワンダを演じられるんだと知った瞬間は言葉になりませんでした」と役をつかみ取るまでの熱い想いを明かした。
草場尚也監督は、池端をワンダ役に選んだ理由を「オーディションの際、ダンス課題曲をお渡ししていたのですが、池端さんは音のイメージに加え、歌詞の想いをひもとき、楽曲の本質を自分なりに咀嚼（そしゃく）した上で挑んでくれました。こうした作品に寄り添い深める姿勢はとても重要だと思っており、池端さんと一緒に映画作りを行いたいと強く思いました」とその熱意がワンダに重なったと語っている。
また、池端は撮影前にダンスの猛特訓を積み重ねたといい、その様子を「ダンス監修の先生に教えていただいたことを家に帰ってからも繰り返し練習して、クランクインしてからも撮影の合間に自主練の時間を入れていただきながら、撮影期間中もとにかく踊り続ける毎日でした。ダンスってとことん追求すればするほど面白いし、とにかく楽しいんだと気づかせてくれました」と振り返り、「原作のワンダへのリスペクトを忘れず、その姿を大切にしながら一つひとつのシーンを丁寧に演じさせていただきました。この作品を通してダンスの楽しさや、言葉では伝えきれない感情が少しでも皆さんに届いたらうれしく、ダンスシーンを見ていただけるのが今からとても楽しみでワクワクしています！」と、鍛錬を重ねたダンスシーンへの熱い気持ちを寄せている。
ワンダのキャラクタービジュアルも解禁され、キャラクター解禁動画も公開となった。キャラクタービジュアルは、カボのビジュアルと同じく、「でも、踊る」というコピーに、この上なく楽しそうに踊るワンダの多幸感あふれている。キャラクター動画は、朝日を浴びながら踊るワンダを観てカボが涙を流す、2人の運命が動き出した瞬間をとらえたワンシーンをはじめ、生き生きと、ひたむきにダンスと向き合っていくワンダの姿が映し出されている。
【コメント全文】
■池端杏慈（ワンダ役）
オーディションの結果を聞いたときは号泣しました。もともとダンスが大好きでこの役は絶対に自分がつかみ取りたいと思っていたので、本当にうれしくて、ワンダを演じられるんだと知った瞬間は言葉になりませんでした。
クランクインするまでの期間は毎日ダンスのことを考えて過ごし、ワンダ役としてのプレッシャーと不安で押しつぶされそうになった時もありましたが、ダンス総監修のカンタローさんに、｢もっと自信をもって堂々としてればいいんだよ｣という言葉をいただいて気持ちが軽くなり、勇気づけられました。
ダンス監修の先生に教えていただいたことを家に帰ってからも繰り返し練習して、クランクインしてからも撮影の合間に自主練の時間を入れていただきながら、撮影期間中もとにかく踊り続ける毎日でした。ダンスってとことん追求すればするほど面白いし、とにかく楽しいんだと気づかせてくれました。
原作のワンダへのリスペクトを忘れず、その姿を大切にしながら一つひとつのシーンを丁寧に演じさせていただきました。この作品を通してダンスの楽しさや、言葉では伝えきれない感情が少しでも皆さんに届いたらうれしく、ダンスシーンを見ていただけるのが今からとても楽しみでワクワクしています！公開を楽しみにしていてください。
【写真】ダンスを踊るカボ！&TEAM・JO
本作は、ダンサーからも熱く支持をされ、昨年にはテレビアニメも放送された珈琲氏による同名漫画（「月刊アフタヌーン」（講談社）に連載中）が原作となる。吃音症が原因で目立つことが苦手であり、自分の気持ちを抑えて周りに合わせて生活している小谷花木（こたに かぼく／JO）通称“カボ”。カボは、バイト先で深夜に人目を気にせずダンスに没頭するワンダに出会う。その楽しそうで生き生きとした姿に衝撃を受けたカボは、心を掻き立てられるままにダンスの世界に飛び込み、ダンスに魅了されていく。
草場尚也監督は、池端をワンダ役に選んだ理由を「オーディションの際、ダンス課題曲をお渡ししていたのですが、池端さんは音のイメージに加え、歌詞の想いをひもとき、楽曲の本質を自分なりに咀嚼（そしゃく）した上で挑んでくれました。こうした作品に寄り添い深める姿勢はとても重要だと思っており、池端さんと一緒に映画作りを行いたいと強く思いました」とその熱意がワンダに重なったと語っている。
また、池端は撮影前にダンスの猛特訓を積み重ねたといい、その様子を「ダンス監修の先生に教えていただいたことを家に帰ってからも繰り返し練習して、クランクインしてからも撮影の合間に自主練の時間を入れていただきながら、撮影期間中もとにかく踊り続ける毎日でした。ダンスってとことん追求すればするほど面白いし、とにかく楽しいんだと気づかせてくれました」と振り返り、「原作のワンダへのリスペクトを忘れず、その姿を大切にしながら一つひとつのシーンを丁寧に演じさせていただきました。この作品を通してダンスの楽しさや、言葉では伝えきれない感情が少しでも皆さんに届いたらうれしく、ダンスシーンを見ていただけるのが今からとても楽しみでワクワクしています！」と、鍛錬を重ねたダンスシーンへの熱い気持ちを寄せている。
ワンダのキャラクタービジュアルも解禁され、キャラクター解禁動画も公開となった。キャラクタービジュアルは、カボのビジュアルと同じく、「でも、踊る」というコピーに、この上なく楽しそうに踊るワンダの多幸感あふれている。キャラクター動画は、朝日を浴びながら踊るワンダを観てカボが涙を流す、2人の運命が動き出した瞬間をとらえたワンシーンをはじめ、生き生きと、ひたむきにダンスと向き合っていくワンダの姿が映し出されている。
【コメント全文】
■池端杏慈（ワンダ役）
オーディションの結果を聞いたときは号泣しました。もともとダンスが大好きでこの役は絶対に自分がつかみ取りたいと思っていたので、本当にうれしくて、ワンダを演じられるんだと知った瞬間は言葉になりませんでした。
クランクインするまでの期間は毎日ダンスのことを考えて過ごし、ワンダ役としてのプレッシャーと不安で押しつぶされそうになった時もありましたが、ダンス総監修のカンタローさんに、｢もっと自信をもって堂々としてればいいんだよ｣という言葉をいただいて気持ちが軽くなり、勇気づけられました。
ダンス監修の先生に教えていただいたことを家に帰ってからも繰り返し練習して、クランクインしてからも撮影の合間に自主練の時間を入れていただきながら、撮影期間中もとにかく踊り続ける毎日でした。ダンスってとことん追求すればするほど面白いし、とにかく楽しいんだと気づかせてくれました。
原作のワンダへのリスペクトを忘れず、その姿を大切にしながら一つひとつのシーンを丁寧に演じさせていただきました。この作品を通してダンスの楽しさや、言葉では伝えきれない感情が少しでも皆さんに届いたらうれしく、ダンスシーンを見ていただけるのが今からとても楽しみでワクワクしています！公開を楽しみにしていてください。