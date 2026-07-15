大泉洋主演『俺たちの箱根駅伝』追加キャストに浅香航大・河内大和・望月歩が発表 テレビ中継スタッフ陣を演じる
大泉洋が主演する10月期のドラマ『俺たちの箱根駅伝』（日本テレビ系）で、「箱根駅伝中継」のテレビ中継スタッフを演じる追加キャストとして、浅香航大、河内大和、望月歩の出演が発表された。
【写真】浅香航大・河内大和・望月歩の集合ショット
本作は、日本のお正月の風物詩となった箱根駅伝（東京箱根間往復大学駅伝競走）を池井戸潤が十余年もの歳月をかけて執筆した同名小説を実写化。物語は、箱根駅伝に2年連続で出場を逃した古豪・明誠学院大学の陸上競技部を中心とした挑戦と、箱根駅伝の生中継を担う「大日テレビ」というテレビ局の舞台裏の二つの大きな柱で描かれている。
大日テレビ側キャストには、箱根駅伝の生中継を担うチーフプロデューサー徳重 亮役に大泉洋、センターディレクターの宮本菜月役に伊藤沙莉、そしてアシスタントディレクター戸山知香役に山田杏奈が既に発表されている。
「箱根駅伝中継」の使命を担うテレビ中継スタッフの追加キャストとして、後輩・菜月（伊藤沙莉）にセンターDの座を奪われ、複雑な思いを抱えるディレクター野村豪輝役に浅香航大。技術者として絶対の誇りを持ち、「技術を制するものが箱根を制す」を信条に現場を支える技術チーフ桑名哲役には河内大和。そしてADとして経験を積み、念願のディレクターデビューを果たした心優しき松澤東吾役に望月歩。
ドラマの撮影では実際の箱根駅伝中継で使われる移動中継車を使用。今回の写真撮影も、実際の中継車やカメラバイクをバックに行われた。普段は間近で目にする機会のない本物の中継車の迫力に、キャスト陣から思わず感嘆の声が上がる場面も。
カメラバイクを囲んだ浅香、河内、望月の3人の撮影では、大泉が「桑名（河内大和）はカメラを持った方が絶対リアルでしょ」と自ら演出し始め、現場を大いに盛り上げるひと幕が。終始和気あいあいとした雰囲気の中、それぞれが役への思いを込めて撮影に臨み、完成した写真には、キャラクターの個性と箱根駅伝中継を支えるスタッフとしての使命感が生き生きと映し出されている。
ドラマ内で大日テレビの中継の裏側を描くパートでは、往復約14時間に及ぶ生中継に挑むスタッフたちの奮闘が描かれる。候補選手への取材を重ねながら信頼関係を築き、選手の表情や勝負どころを逃さないカメラポジションを入念に下見。さらに、数々の名場面を生んできた“給水ポイント”の撮影方法にも新たな工夫を加えるなど、“選手のための箱根駅伝”を全国に届けるため、時にぶつかり、時に知恵を出し合う個性豊かな箱根駅伝スタッフの人間模様も本作の大きな見どころとなっている。
さらに本作では、約40年前、箱根駅伝中継の礎を築いた技術スタッフたちの知られざる苦闘にもスポットを当てる。当時は、テレビ中継の電波が葉っぱ1枚でもあると遮られてしまう時代。カーブが連続する箱根の山で生中継を実現することは、不可能に近い挑戦だった。山中にいくつもの中継基地を設けるため、技術スタッフたちは、50キロにも及ぶ機材を背負い、道なき山道を何度も往復しながら運び上げ、ようやく中継体制を築き上げていった。
ドラマでは、その知られざる苦闘の一端を描くエピソードも登場。大泉、伊藤、山田ら中継スタッフ役のキャストも実際に箱根の山へ入り、機材を背負いながら、当時と同じような険しい山道を歩いて撮影に臨んだ。のちにキャスト陣が「とにかく山の撮影が本当に大変だった」と口をそろえるほどタフなロケとなり、困難を乗り越えながら生中継という新たな挑戦を切り開いた先人たちへのリスペクトを身をもって実感したという。時には足場の悪い急斜面に苦戦する場面もあったが、座長の大泉が“山岳隊の隊長”さながらに「全員無事かー？」「ここは俺に任せて先に行けー！」などと声を掛けて一同を盛り上げ、笑顔が絶えない雰囲気の中、チーム一丸となってタフな撮影を乗り越えた。
ドラマ『俺たちの箱根駅伝』は、日本テレビ系にて10月期放送。
※キャスト陣のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■浅香航大
僕は部活での青春を体験したことがありませんでした。
原作を拝読した時、スポーツの熱さ、素晴らしさを改めて感じ、号泣しながら読み終えました。
それと同時に“自分には体験できなかった”という羨ましさで、熱を帯びるような感覚があり、その思いは、僕が演じる野村という人物の心情にも、どこか似て通ずるものがある気がします。
野村は原作には登場しないドラマオリジナル人物ですが、作品の良いスパイスになるよう、大事に育てていきたいと思います。
■望月 歩
今回、松澤東吾を演じさせていただくことになりました。
見ようと思えば毎年見られたはずの箱根駅伝ですが、僕は今年が初めてでした。たくさんの想いが詰まっているということ、そして応援することで心が奮い立つという経験。作品に参加させていただけたことで新たに学ぶことができています。
作品を通して、僕のような人にも興味を持っていただけたら嬉しいなと思います！そのきっかけになれるよう、丁寧に向き合っていきます。ご期待ください。
■河内大和
お正月、当たり前のように見ていた箱根駅伝ですが、本作に参加して、その舞台裏にどれほど多くの人々の情熱と責任があるのかを改めて知りました。
私が演じるのは、大日テレビの技術チーフ。一瞬たりとも途切れない映像を届けるために熱く戦い、視聴者には見えない場所で放送を支える役どころです。
走る者たちのドラマと、それを支える者たちのドラマ。その両方が重なり合い、箱根駅伝の新たな魅力と熱狂が見えてきます！
ぜひご覧ください！
【写真】浅香航大・河内大和・望月歩の集合ショット
本作は、日本のお正月の風物詩となった箱根駅伝（東京箱根間往復大学駅伝競走）を池井戸潤が十余年もの歳月をかけて執筆した同名小説を実写化。物語は、箱根駅伝に2年連続で出場を逃した古豪・明誠学院大学の陸上競技部を中心とした挑戦と、箱根駅伝の生中継を担う「大日テレビ」というテレビ局の舞台裏の二つの大きな柱で描かれている。
「箱根駅伝中継」の使命を担うテレビ中継スタッフの追加キャストとして、後輩・菜月（伊藤沙莉）にセンターDの座を奪われ、複雑な思いを抱えるディレクター野村豪輝役に浅香航大。技術者として絶対の誇りを持ち、「技術を制するものが箱根を制す」を信条に現場を支える技術チーフ桑名哲役には河内大和。そしてADとして経験を積み、念願のディレクターデビューを果たした心優しき松澤東吾役に望月歩。
ドラマの撮影では実際の箱根駅伝中継で使われる移動中継車を使用。今回の写真撮影も、実際の中継車やカメラバイクをバックに行われた。普段は間近で目にする機会のない本物の中継車の迫力に、キャスト陣から思わず感嘆の声が上がる場面も。
カメラバイクを囲んだ浅香、河内、望月の3人の撮影では、大泉が「桑名（河内大和）はカメラを持った方が絶対リアルでしょ」と自ら演出し始め、現場を大いに盛り上げるひと幕が。終始和気あいあいとした雰囲気の中、それぞれが役への思いを込めて撮影に臨み、完成した写真には、キャラクターの個性と箱根駅伝中継を支えるスタッフとしての使命感が生き生きと映し出されている。
ドラマ内で大日テレビの中継の裏側を描くパートでは、往復約14時間に及ぶ生中継に挑むスタッフたちの奮闘が描かれる。候補選手への取材を重ねながら信頼関係を築き、選手の表情や勝負どころを逃さないカメラポジションを入念に下見。さらに、数々の名場面を生んできた“給水ポイント”の撮影方法にも新たな工夫を加えるなど、“選手のための箱根駅伝”を全国に届けるため、時にぶつかり、時に知恵を出し合う個性豊かな箱根駅伝スタッフの人間模様も本作の大きな見どころとなっている。
さらに本作では、約40年前、箱根駅伝中継の礎を築いた技術スタッフたちの知られざる苦闘にもスポットを当てる。当時は、テレビ中継の電波が葉っぱ1枚でもあると遮られてしまう時代。カーブが連続する箱根の山で生中継を実現することは、不可能に近い挑戦だった。山中にいくつもの中継基地を設けるため、技術スタッフたちは、50キロにも及ぶ機材を背負い、道なき山道を何度も往復しながら運び上げ、ようやく中継体制を築き上げていった。
ドラマでは、その知られざる苦闘の一端を描くエピソードも登場。大泉、伊藤、山田ら中継スタッフ役のキャストも実際に箱根の山へ入り、機材を背負いながら、当時と同じような険しい山道を歩いて撮影に臨んだ。のちにキャスト陣が「とにかく山の撮影が本当に大変だった」と口をそろえるほどタフなロケとなり、困難を乗り越えながら生中継という新たな挑戦を切り開いた先人たちへのリスペクトを身をもって実感したという。時には足場の悪い急斜面に苦戦する場面もあったが、座長の大泉が“山岳隊の隊長”さながらに「全員無事かー？」「ここは俺に任せて先に行けー！」などと声を掛けて一同を盛り上げ、笑顔が絶えない雰囲気の中、チーム一丸となってタフな撮影を乗り越えた。
ドラマ『俺たちの箱根駅伝』は、日本テレビ系にて10月期放送。
※キャスト陣のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■浅香航大
僕は部活での青春を体験したことがありませんでした。
原作を拝読した時、スポーツの熱さ、素晴らしさを改めて感じ、号泣しながら読み終えました。
それと同時に“自分には体験できなかった”という羨ましさで、熱を帯びるような感覚があり、その思いは、僕が演じる野村という人物の心情にも、どこか似て通ずるものがある気がします。
野村は原作には登場しないドラマオリジナル人物ですが、作品の良いスパイスになるよう、大事に育てていきたいと思います。
■望月 歩
今回、松澤東吾を演じさせていただくことになりました。
見ようと思えば毎年見られたはずの箱根駅伝ですが、僕は今年が初めてでした。たくさんの想いが詰まっているということ、そして応援することで心が奮い立つという経験。作品に参加させていただけたことで新たに学ぶことができています。
作品を通して、僕のような人にも興味を持っていただけたら嬉しいなと思います！そのきっかけになれるよう、丁寧に向き合っていきます。ご期待ください。
■河内大和
お正月、当たり前のように見ていた箱根駅伝ですが、本作に参加して、その舞台裏にどれほど多くの人々の情熱と責任があるのかを改めて知りました。
私が演じるのは、大日テレビの技術チーフ。一瞬たりとも途切れない映像を届けるために熱く戦い、視聴者には見えない場所で放送を支える役どころです。
走る者たちのドラマと、それを支える者たちのドラマ。その両方が重なり合い、箱根駅伝の新たな魅力と熱狂が見えてきます！
ぜひご覧ください！