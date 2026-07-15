NMB48突然脱退の元グラビアエース、夏の始まり告げる美ボディ大胆披露！
元NMB48の人気メンバーで、今月9日から最新レギュラードラマ『夫に不倫をお願いされました』（テレビ大阪）がスタートしたばかりの横野すみれが、発売中の「週刊SPA!」（扶桑社） 7月21・28日合併号の表紙と「美女地図」のコーナーに登場した。
【写真】“テニス部の後輩”風グラビア、美少女がスコート姿を披露！ ほか「SPA！」最新号フォトギャラリー
■表紙の人＆美女地図：横野すみれ
本格的なサマーシーズン到来！ グラビアの枠を超えてドラマで大活躍の横野すみれが、夏の始まりを告げる爽やか美ボディを大胆披露する。
■グラビアン魂：幸田あかり
モデル、俳優としても活躍する幸田あかりが当連載に初登場。みうら＆リリーが“雰囲気がある”と絶賛する彼女を、今回はアバンギャルドに撮り下ろした！
■推し撮：はのんまゆ（INUWASI）
アイドルグループ「INUWASI」の“おはのんちゃん”が登場。強気な後輩が魅せたキュート＆セクシー合宿に注目だ！
【写真】“テニス部の後輩”風グラビア、美少女がスコート姿を披露！ ほか「SPA！」最新号フォトギャラリー
■表紙の人＆美女地図：横野すみれ
本格的なサマーシーズン到来！ グラビアの枠を超えてドラマで大活躍の横野すみれが、夏の始まりを告げる爽やか美ボディを大胆披露する。
■グラビアン魂：幸田あかり
モデル、俳優としても活躍する幸田あかりが当連載に初登場。みうら＆リリーが“雰囲気がある”と絶賛する彼女を、今回はアバンギャルドに撮り下ろした！
■推し撮：はのんまゆ（INUWASI）
アイドルグループ「INUWASI」の“おはのんちゃん”が登場。強気な後輩が魅せたキュート＆セクシー合宿に注目だ！