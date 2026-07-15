「週刊SPA!」（扶桑社） 7月21・28日合併号より横野すみれ

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　元NMB48の人気メンバーで、今月9日から最新レギュラードラマ『夫に不倫をお願いされました』（テレビ大阪）がスタートしたばかりの横野すみれが、発売中の「週刊SPA!」（扶桑社） 7月21・28日合併号の表紙と「美女地図」のコーナーに登場した。

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■表紙の人＆美女地図：横野すみれ

　本格的なサマーシーズン到来！　グラビアの枠を超えてドラマで大活躍の横野すみれが、夏の始まりを告げる爽やか美ボディを大胆披露する。

■グラビアン魂：幸田あかり

　モデル、俳優としても活躍する幸田あかりが当連載に初登場。みうら＆リリーが“雰囲気がある”と絶賛する彼女を、今回はアバンギャルドに撮り下ろした！

■推し撮：はのんまゆ（INUWASI）

　アイドルグループ「INUWASI」の“おはのんちゃん”が登場。強気な後輩が魅せたキュート＆セクシー合宿に注目だ！