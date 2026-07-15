人気ギャル芸人、透明感あふれるすっぴん姿 メイクする過程に反響「可愛い過ぎ」
お笑いコンビ「エルフ」の荒川が14日、自身のInstagramを更新し、すっぴんの素顔からメイクを施していく過程をリール動画で公開。いつものギャル姿とはまるで違う透明感のあるすっぴん姿に反響が寄せられている。
【写真】人気ギャル芸人、どすっぴんからメイク施す姿がかわいい
自身でブランド「GALLZ Cosmetics」のプロデュースを手がけるなど美容に明るく、Instagramでも美容について発信している荒川。この日は「日々精進!!!!」とおよそギャルのリールらしくない気合いの入った書き出しで、雑誌「美的」（小学館）に掲載されていたヘア＆メイクアップアーティスト・長井かおりのラメを入れる手法に感銘を受けたとして、自ら実践する模様を公開している。
仕上がりにも満足したようで「さすが先生!!!!!!ありがとうございます!!!!!!!!」とビックリマーク多めで長井に感謝している。なお、アイメイク以外は自己流メイクとのこと。
コメント欄には荒川のすっぴんに対する「すっぴんでも可愛い過ぎ」といった声のほか、メイクの仕上がりに対しても「すご！！！！めっちゃ似合ってます！！！」「めちゃくちゃ可愛いです！私も粘膜ラメ真似してみよーかな」といった声が寄せられ、好評を博している。
■エルフ荒川
1996年8月30日生まれ。大阪府出身。高校卒業後、大阪NSCに入学。2016年に相方・はるとお笑いコンビ「エルフ」を結成。2022年4月に活動拠点を大阪から東京へ移すと、同年開催の『女芸人No.1決定戦 THE W』（日本テレビ系）の決勝進出を果たした。
引用：「エルフ荒川」Instagram（@khkhkhzk）
【写真】人気ギャル芸人、どすっぴんからメイク施す姿がかわいい
自身でブランド「GALLZ Cosmetics」のプロデュースを手がけるなど美容に明るく、Instagramでも美容について発信している荒川。この日は「日々精進!!!!」とおよそギャルのリールらしくない気合いの入った書き出しで、雑誌「美的」（小学館）に掲載されていたヘア＆メイクアップアーティスト・長井かおりのラメを入れる手法に感銘を受けたとして、自ら実践する模様を公開している。
コメント欄には荒川のすっぴんに対する「すっぴんでも可愛い過ぎ」といった声のほか、メイクの仕上がりに対しても「すご！！！！めっちゃ似合ってます！！！」「めちゃくちゃ可愛いです！私も粘膜ラメ真似してみよーかな」といった声が寄せられ、好評を博している。
■エルフ荒川
1996年8月30日生まれ。大阪府出身。高校卒業後、大阪NSCに入学。2016年に相方・はるとお笑いコンビ「エルフ」を結成。2022年4月に活動拠点を大阪から東京へ移すと、同年開催の『女芸人No.1決定戦 THE W』（日本テレビ系）の決勝進出を果たした。
引用：「エルフ荒川」Instagram（@khkhkhzk）