『クロスロード』今田美桜、朝ドラ出演子役との“再共演”にネット歓喜「大きくなったね！」「胸アツ」
今田美桜が主演するドラマ『クロスロード 〜救命救急の約束〜』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）の第2話が14日に放送され、今田と人気子役が再共演すると、ネット上には「大きくなったね！」「胸アツ」「嬉しいな〜」などの声が集まった。
【写真】朝ドラで今田美桜と共演していた人気子役『クロスロード 〜救命救急の約束〜』第2話より
本作は、燃える理想と一筋縄ではいかない現実のはざまで葛藤しながらも、命のバトンをつなぐため、ともに立ち上がり成長していく若き救命医・救急隊員・警察官の青くて熱い正義が交差する医療ドラマ。
顔にケガを負った一児の母・影山静香（呉城久美）が、横浜湾岸病院救命救急センターに搬送されてきた。転倒によるケガだと主張する静香の様子に、どこか違和感を覚える救命医の遥（今田）。その矢先、静香が幼い息子の親権をめぐり、離婚調停中の夫と揉めていることが判明する。
ちょうどその頃、シングルマザーの山下千春（鈴木愛理）が仕事で不在の中、激しい喘息発作を起こした8歳の長女・夏美（永瀬ゆずな）を救おうと、5歳の妹・冬香（希歩）が119番に通報してくる。悪化する症状を目の当たりにした救急隊員の輝（寛一郎）は、とっさに職務上認められていない処置を試みようとするが、上司に止められて断念。もどかしさを感じながらも急いで夏美を横浜湾岸病院へ搬送する…。
第2話にゲスト出演した子役の永瀬ゆずなは、2019年7月期放送の月9ドラマ『監察医 朝顔』（フジテレビ系）の桑原つぐみ役で女優デビュー。そんな彼女が妹に寄り添う少女役で登場すると、ネット上には「長女役の子見たことあるなと思ったら…」「朝顔のつぐみちゃんか〜」「大きくなったね！」といった反響が続出。
また永瀬は、今田が主演を務めた2025年放送の連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合）にも出演。このドラマで永瀬は主人公・朝田のぶの幼少期を演じたほか、物語の後半では、のぶ（今田）と夫・嵩（北村匠海）のもとにやってくる少女も演じていた。永瀬と今田の再共演に対して「胸アツ」「2人の共演は嬉しいな〜」「朝田のぶの共演だ！ たまるか！」などの投稿が相次いでいた。
【写真】朝ドラで今田美桜と共演していた人気子役『クロスロード 〜救命救急の約束〜』第2話より
本作は、燃える理想と一筋縄ではいかない現実のはざまで葛藤しながらも、命のバトンをつなぐため、ともに立ち上がり成長していく若き救命医・救急隊員・警察官の青くて熱い正義が交差する医療ドラマ。
ちょうどその頃、シングルマザーの山下千春（鈴木愛理）が仕事で不在の中、激しい喘息発作を起こした8歳の長女・夏美（永瀬ゆずな）を救おうと、5歳の妹・冬香（希歩）が119番に通報してくる。悪化する症状を目の当たりにした救急隊員の輝（寛一郎）は、とっさに職務上認められていない処置を試みようとするが、上司に止められて断念。もどかしさを感じながらも急いで夏美を横浜湾岸病院へ搬送する…。
第2話にゲスト出演した子役の永瀬ゆずなは、2019年7月期放送の月9ドラマ『監察医 朝顔』（フジテレビ系）の桑原つぐみ役で女優デビュー。そんな彼女が妹に寄り添う少女役で登場すると、ネット上には「長女役の子見たことあるなと思ったら…」「朝顔のつぐみちゃんか〜」「大きくなったね！」といった反響が続出。
また永瀬は、今田が主演を務めた2025年放送の連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合）にも出演。このドラマで永瀬は主人公・朝田のぶの幼少期を演じたほか、物語の後半では、のぶ（今田）と夫・嵩（北村匠海）のもとにやってくる少女も演じていた。永瀬と今田の再共演に対して「胸アツ」「2人の共演は嬉しいな〜」「朝田のぶの共演だ！ たまるか！」などの投稿が相次いでいた。