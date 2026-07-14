M!LK佐野勇斗、『トイ・ストーリー5』スマーティー・パンツへの「メロい」反響に驚き「ちょっと待ってくれよ（笑）」
ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー5』大ヒット御礼舞台あいさつが14日、都内で行われ、M!LKの佐野勇斗が演じたスマーティー・パンツへの反響に驚きを明かした。
【集合ショット】個性豊かな衣装で！笑顔をみえる唐沢寿明＆広瀬アリス＆佐野勇斗ら
おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描く、ディズニー＆ピクサーの傑作『トイ・ストーリー』シリーズの最新作。7月3日に日本で公開されると、きょう14日には興行収入が51億円を突破。日本で公開したディズニー全作品で歴代最速となり、1週目に続き『アナと雪の女王2』を超えて2週目の週末興行収入でもディズニー史上歴代1位となった。
本作では、ウッディ、バズ、ジェシーらおなじみのおもちゃに加え、トイレトレーニング用おもちゃのスマーティー・パンツや、最新型タブレットのリリーパッドなど新キャラクターが登場。デジタル機器の台頭という“最大の脅威”に立ち向かうおもちゃたちの冒険が描かれる。
スマーティー・パンツを演じた佐野は、本作の反響を聞かれると「一番多いのは、『スマーティ・パンツってどうやって遊ぶの？』っていう声でした（笑）。トイレトレーニングのおもちゃって、やっぱり日本だと馴染みがないおもちゃなので、僕も使い方を勉強していきたいと思います」と笑いを誘った。
スマーティー・パンツへの感想として「メロい」「キュンとする」という声がSNS上で多いことが伝えられると、「ちょっと待ってくれよ（笑）。どういうことですか？」と思わずツッコミ。共演者から“佐野のメロさ”が出ているんじゃないかと言われると「僕はメロくないで有名だったんですよ（笑）。パンツを通してメロくなったってことですか？（笑）。“メロい”が分からなくなっちゃいました」と困惑していた。
イベントには唐沢寿明、日下由美、広瀬アリス、井上和（乃木坂46）、松井ケムリ（令和ロマン）、天野叶愛、白山乃愛も登壇した。
【集合ショット】個性豊かな衣装で！笑顔をみえる唐沢寿明＆広瀬アリス＆佐野勇斗ら
おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描く、ディズニー＆ピクサーの傑作『トイ・ストーリー』シリーズの最新作。7月3日に日本で公開されると、きょう14日には興行収入が51億円を突破。日本で公開したディズニー全作品で歴代最速となり、1週目に続き『アナと雪の女王2』を超えて2週目の週末興行収入でもディズニー史上歴代1位となった。
スマーティー・パンツを演じた佐野は、本作の反響を聞かれると「一番多いのは、『スマーティ・パンツってどうやって遊ぶの？』っていう声でした（笑）。トイレトレーニングのおもちゃって、やっぱり日本だと馴染みがないおもちゃなので、僕も使い方を勉強していきたいと思います」と笑いを誘った。
スマーティー・パンツへの感想として「メロい」「キュンとする」という声がSNS上で多いことが伝えられると、「ちょっと待ってくれよ（笑）。どういうことですか？」と思わずツッコミ。共演者から“佐野のメロさ”が出ているんじゃないかと言われると「僕はメロくないで有名だったんですよ（笑）。パンツを通してメロくなったってことですか？（笑）。“メロい”が分からなくなっちゃいました」と困惑していた。
イベントには唐沢寿明、日下由美、広瀬アリス、井上和（乃木坂46）、松井ケムリ（令和ロマン）、天野叶愛、白山乃愛も登壇した。