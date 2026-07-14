能條愛未、夫・中村橋之助と新婚旅行へ！ モルディブの美しすぎるビーチショットに反響
5月30日に歌舞伎俳優・中村橋之助と挙式・披露宴を執り行った元乃木坂46の能條愛未が、14日までにInstagramを更新。新婚旅行のオフショットを披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】能條愛未、夫・中村橋之助と新婚旅行へ！ モルディブを満喫する様子（5枚）
能條が「honeymoonの行き先に選んだのは、昔からいつか行ってみたいと憧れていたモルディブ 夢にまで見ていた場所は 私が想像していた何倍も素敵で、人と人との愛が詰まった最高の楽園でした」とつづり公開したのは、新婚旅行のオフショット。眩しい笑顔と開放的なロケーションが印象的な投稿に、ファンからは多数の「いいね！」が寄せられた。
橋之助と能條は2021年上演のミュージカル『ポーの一族』で共演。その後交際に発展し、昨年11月にそろって婚約会見。5月30日、東京・紀尾井町のホテルニューオータニで挙式・披露宴を行い、歌舞伎界、芸能界を中心に約1000人が祝福に駆け付けた。
引用：「能條愛未」Instagram（＠noujoami_official）
【写真】能條愛未、夫・中村橋之助と新婚旅行へ！ モルディブを満喫する様子（5枚）
能條が「honeymoonの行き先に選んだのは、昔からいつか行ってみたいと憧れていたモルディブ 夢にまで見ていた場所は 私が想像していた何倍も素敵で、人と人との愛が詰まった最高の楽園でした」とつづり公開したのは、新婚旅行のオフショット。眩しい笑顔と開放的なロケーションが印象的な投稿に、ファンからは多数の「いいね！」が寄せられた。
橋之助と能條は2021年上演のミュージカル『ポーの一族』で共演。その後交際に発展し、昨年11月にそろって婚約会見。5月30日、東京・紀尾井町のホテルニューオータニで挙式・披露宴を行い、歌舞伎界、芸能界を中心に約1000人が祝福に駆け付けた。
引用：「能條愛未」Instagram（＠noujoami_official）