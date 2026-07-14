“さや姉”山本彩が33歳 生足あらわのショーパンにキャミワンピ センス抜群私服ショットがかわいい！
アイドルグループNMB48の元キャプテンで、現在は歌手として活動中の“さや姉”こと山本彩が本日33歳を迎えた。2018年11月のグループ卒業からもうすぐ8年が経とうとしているさや姉。今夜「山本彩 LIVE at武道館」が控えている彼女だが、Instagramで公開する私服も「かわいい」「センス抜群」とファンに好評だ。今回はそんな32歳のさや姉の昨年から今年にかけてを、彼女がInstagramで披露した私服投稿を中心に振り返る！
【写真】参考になる！ 山本彩、生足あらわかわいらしいコーディネート（全28枚）
■ タイトなミニTシャツ、へそ出しルックがかわいい
今年5月には「寒がりな私でも半袖を着られる日が増えてきた」と添え、ネイビーのタイトなミニTシャツとスウェットを合わせたファッションを披露した。シルバーのバッグに眼鏡など、小物使いもおしゃれなコーディネートとなっている。
タイトなTシャツからは、きれいなウエストラインとへそがのぞいており、ファンからは「理想のお顔」「ぎゃんかわ！天才！」「かわいくて言葉失っちゃいました」「最高ファッション」などの反響が集まっている。
■ 短パンブーツ＆レザーで春先の着こなしを披露
3月からスタートしたソロのアジアツアー「Sayaka Yamamoto Asia Tour 2026」の直前には、ボタンチェックシャツに暖かそうなレザーのジャケット、短パン、ブーツという出で立ちの私服ショットを公開した。
コメント欄にはかわいいといった声のほか、山本のスタイルの良さが際立っていることにも「足細いい！！」「めっちゃ可愛くて細くてスタイル良くて服も可愛い天才100点」「スタイル良すぎ〜」といった絶賛が相次いでいる。
■ 春を感じさせるスクールガール風コーデがかわいい
山本が「昨日の私服」と投稿したのは自身のソロショット。写真にはチェック柄のシャツに薄手のニット、チェック柄のミニ丈、ロングブーツというコーディネートで笑顔を見せる彼女が複数収められている。
春の訪れを感じさせる装いに、ファンからは「可愛すぎる」などの反響が寄せられている。
5年ぶりに再会！ 旧知のAKB48・OGと美の共演
■ ノースリーブミニワンピ＆カーディガンの秋コーデに「大人っぽい」の声
徐々に涼しくなり夏が恋しくなりかけていた昨年9月上旬には、「夜風がすっかり秋めいてる…」と、夜の街で撮影されたソロショットを公開。複数公開されている写真には、ノースリーブのミニワンピースにボレロカーディガンを羽織った彼女が夜の街で佇む姿が収められている。
彼女の投稿にファンからは「それにしてもスタイル良すぎ」「大人っぽいね〜」「可愛い、可愛すぎる」などの声が相次いでいる。
■ 5年ぶりに再会！ 旧知のAKB48・OGと美しき2ショット公開
同じく昨年9月には「お久しぶりのあんにんさん」と、同じAKB48グループ出身の入山杏奈との2ショットを公開。写真には笑顔で寄り添う山本と入山の姿が収められている。グループ在籍時より仲が良く、2人でグアム旅行へ行ったこともある2人。山本は入山との再会について「最後に会ったのいつやろってフォルダ見返したらまさかの5年前という脅威のオリンピック超えにびっくり（原文ママ）」とつづったが、「でも、そんな会ってない感じもしないし相変わらず可愛くて、近況エピソードも全部強くてすべらん夜やった（笑）」と5年の空白を感じさせない盛り上がりを見せたようだ。
この投稿に入山も反応し「また5年経たないように気をつけないと」とコメント。ファンからは「美の2ショットありがとう」「2人とも美人すぎるお顔強い」「可愛いコンビ最高」などの声が集まっている。
■ 愛犬を抱っこした年初投稿 アニバーサリーイヤーへの思いも
1月4日の今年初投稿では、「今年はソロデビュー10周年year」と、愛犬と笑顔の2ショットを公開した。愛犬を抱っこしマフラーを巻いてカメラを笑顔で見つめる姿が収められている。投稿の中で彼女は「これまでを振り返りながら初心にかえりそして、更にアップデートしていくそんな一年にしていきたいです」と、アニバーサリーイヤーへの意気込みをつづっている。
ファンからは「熱い一年になりそう！」「10周年盛り上げていこうね〜!!」「最高な10周年yearにしましょう」などの声や「美人すぎる」「激きゃわです」「可愛い写真を見れて幸」といった反響が寄せられている。
引用：「山本彩」Instagram（@sayaka__714）
■ タイトなミニTシャツ、へそ出しルックがかわいい
今年5月には「寒がりな私でも半袖を着られる日が増えてきた」と添え、ネイビーのタイトなミニTシャツとスウェットを合わせたファッションを披露した。シルバーのバッグに眼鏡など、小物使いもおしゃれなコーディネートとなっている。
タイトなTシャツからは、きれいなウエストラインとへそがのぞいており、ファンからは「理想のお顔」「ぎゃんかわ！天才！」「かわいくて言葉失っちゃいました」「最高ファッション」などの反響が集まっている。
■ 短パンブーツ＆レザーで春先の着こなしを披露
3月からスタートしたソロのアジアツアー「Sayaka Yamamoto Asia Tour 2026」の直前には、ボタンチェックシャツに暖かそうなレザーのジャケット、短パン、ブーツという出で立ちの私服ショットを公開した。
コメント欄にはかわいいといった声のほか、山本のスタイルの良さが際立っていることにも「足細いい！！」「めっちゃ可愛くて細くてスタイル良くて服も可愛い天才100点」「スタイル良すぎ〜」といった絶賛が相次いでいる。
■ 春を感じさせるスクールガール風コーデがかわいい
山本が「昨日の私服」と投稿したのは自身のソロショット。写真にはチェック柄のシャツに薄手のニット、チェック柄のミニ丈、ロングブーツというコーディネートで笑顔を見せる彼女が複数収められている。
春の訪れを感じさせる装いに、ファンからは「可愛すぎる」などの反響が寄せられている。
5年ぶりに再会！ 旧知のAKB48・OGと美の共演
■ ノースリーブミニワンピ＆カーディガンの秋コーデに「大人っぽい」の声
徐々に涼しくなり夏が恋しくなりかけていた昨年9月上旬には、「夜風がすっかり秋めいてる…」と、夜の街で撮影されたソロショットを公開。複数公開されている写真には、ノースリーブのミニワンピースにボレロカーディガンを羽織った彼女が夜の街で佇む姿が収められている。
彼女の投稿にファンからは「それにしてもスタイル良すぎ」「大人っぽいね〜」「可愛い、可愛すぎる」などの声が相次いでいる。
■ 5年ぶりに再会！ 旧知のAKB48・OGと美しき2ショット公開
同じく昨年9月には「お久しぶりのあんにんさん」と、同じAKB48グループ出身の入山杏奈との2ショットを公開。写真には笑顔で寄り添う山本と入山の姿が収められている。グループ在籍時より仲が良く、2人でグアム旅行へ行ったこともある2人。山本は入山との再会について「最後に会ったのいつやろってフォルダ見返したらまさかの5年前という脅威のオリンピック超えにびっくり（原文ママ）」とつづったが、「でも、そんな会ってない感じもしないし相変わらず可愛くて、近況エピソードも全部強くてすべらん夜やった（笑）」と5年の空白を感じさせない盛り上がりを見せたようだ。
この投稿に入山も反応し「また5年経たないように気をつけないと」とコメント。ファンからは「美の2ショットありがとう」「2人とも美人すぎるお顔強い」「可愛いコンビ最高」などの声が集まっている。
■ 愛犬を抱っこした年初投稿 アニバーサリーイヤーへの思いも
1月4日の今年初投稿では、「今年はソロデビュー10周年year」と、愛犬と笑顔の2ショットを公開した。愛犬を抱っこしマフラーを巻いてカメラを笑顔で見つめる姿が収められている。投稿の中で彼女は「これまでを振り返りながら初心にかえりそして、更にアップデートしていくそんな一年にしていきたいです」と、アニバーサリーイヤーへの意気込みをつづっている。
ファンからは「熱い一年になりそう！」「10周年盛り上げていこうね〜!!」「最高な10周年yearにしましょう」などの声や「美人すぎる」「激きゃわです」「可愛い写真を見れて幸」といった反響が寄せられている。
引用：「山本彩」Instagram（@sayaka__714）