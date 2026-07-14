ダレノガレ明美、姪が『今日好き』出演へ 早くも「かわいい」の声殺到！
モデル、タレントのダレノガレ明美が14日、自身のXを更新し、実の姪が、ABEMAの人気恋愛リアリティショー『今日、好きになりました。』の最新シリーズ『今日、好きになりました。夏休み編2026』に出演することを報告した。
【写真】めちゃくちゃかわいい！ ダレノガレ明美の姪・まり ほか『今日好き』出演者フォトギャラリー
『今日、好きになりました。』シリーズ（以下、『今日好き』）は、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛リアリティーショー。数日間の限られた時間の旅の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の“恋”と“青春”を追いかける。なお、高校生の恋を応援する“恋愛見届け人”として、井上裕介（NON STYLE）、かす、大友花恋、中川大輔がスタジオ出演している。
今月27日に配信スタートする最新シリーズ『今日、好きになりました。夏休み編2026』では、男女4人の新メンバーが登場。くうが（高校3年生/神奈川）、けい（高校2年生/東京）、みのり（高校2年生/愛知）、まり（高校1年生/神奈川）が継続メンバーと共に、新たな恋の旅に向かう。
ダレノガレはこの日、「私の姪っ子 まりが今日、好きになりました。に出演させていただく事になりました！」と、まりが自身の姪であることを公表。「小学生のときからずっと出演したい！っと言ってたのにきまった時2人で泣いて喜びました」と念願の出演だったことを明かし、「恋愛初心者で恥ずかしがり屋の まりちゃんですが、 温かく見守っていただければ幸いです」と、おばとしてうれしそうに呼びかけている。
■ダレノガレ 明美（だれのがれ あけみ）
1990年7月16日生まれ。ブラジル出身。2012年にファッション誌『JJ』のモデルとしてデビュー。女優としても活動しており、出演作はドラマ『奪い愛、冬』や『法医学教室の事件ファイル』などがある。
引用：「ダレノガレ明美」X（@The_Darenogare）
【写真】めちゃくちゃかわいい！ ダレノガレ明美の姪・まり ほか『今日好き』出演者フォトギャラリー
『今日、好きになりました。』シリーズ（以下、『今日好き』）は、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛リアリティーショー。数日間の限られた時間の旅の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の“恋”と“青春”を追いかける。なお、高校生の恋を応援する“恋愛見届け人”として、井上裕介（NON STYLE）、かす、大友花恋、中川大輔がスタジオ出演している。
ダレノガレはこの日、「私の姪っ子 まりが今日、好きになりました。に出演させていただく事になりました！」と、まりが自身の姪であることを公表。「小学生のときからずっと出演したい！っと言ってたのにきまった時2人で泣いて喜びました」と念願の出演だったことを明かし、「恋愛初心者で恥ずかしがり屋の まりちゃんですが、 温かく見守っていただければ幸いです」と、おばとしてうれしそうに呼びかけている。
■ダレノガレ 明美（だれのがれ あけみ）
1990年7月16日生まれ。ブラジル出身。2012年にファッション誌『JJ』のモデルとしてデビュー。女優としても活動しており、出演作はドラマ『奪い愛、冬』や『法医学教室の事件ファイル』などがある。
引用：「ダレノガレ明美」X（@The_Darenogare）