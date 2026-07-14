【映画ランキング】『トイ・ストーリー5』圧倒的数字でV2！ 早くも興収50億円超え間近
7月10〜12日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、先週断トツの首位発進を決めたディズニー＆ピクサーアニメーション『トイ・ストーリー5』が、週末金土日動員115万7000人、興収16億8300万円をあげV2。累計では動員337万人を超え、興収は間もなく50億円に到達という圧倒的な数字を記録している。
【写真で見る】7月10〜12日の全国映画動員ランキングを一気見！
2位は、公開5週目を迎えた『Michael／マイケル』が、週末金土日動員27万5000人、興収4億4800万円を記録し、同順位をキープ。累計では動員359万人、興収57億円を突破した。
3位も、先週と変わらず『口に関するアンケート』が、週末金土日動員7万5000人、興収1億300万円をあげランクイン。累計成績は動員24万人、興収3億円を記録した。
4位は、公開8週目を迎えた『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が先週の6位から2ランクアップ。累計では動員199万人、興収33億円を突破した。
5位は、公開4週目の『黒牢城』、6位は、公開3種目を迎えた『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』が、それぞれ先週から1つずつ順位を下げた。
7位には、公開4週目となる『魔女の宅急便 4Kデジタルリマスター』がワンランクアップ。8位にも、公開4週目の舘ひろし主演『免許返納!?』がランクインした。
9位には、公開12週目となる『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が、10位にも、公開14週目となる『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が、圏外から再ランクイン。累計で『ザ・スーパーマリオ〜』は、動員571万人、興収78億円を突破、『名探偵コナン〜』は、動員919万人、興収135億円を超えている。
鵜飼有志が死と隣り合わせの殺人ゲームを描いた人気ライトノベルを原作にしたTVアニメの続編『死亡遊戯で飯を食う。44：CLOUDY BEACH』は11位スタートとなった。
7月10〜12日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。
第1位：『トイ・ストーリー５』
第2位：『Michael／マイケル』
第3位：『口に関するアンケート』
第4位：『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』
第5位：『黒牢城』
第6位：『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』
第7位：『魔女の宅急便 4Kデジタルリマスター』
第8位：『免許返納!?』
第9位：『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』
第10位：『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』
【写真で見る】7月10〜12日の全国映画動員ランキングを一気見！
2位は、公開5週目を迎えた『Michael／マイケル』が、週末金土日動員27万5000人、興収4億4800万円を記録し、同順位をキープ。累計では動員359万人、興収57億円を突破した。
4位は、公開8週目を迎えた『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が先週の6位から2ランクアップ。累計では動員199万人、興収33億円を突破した。
5位は、公開4週目の『黒牢城』、6位は、公開3種目を迎えた『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』が、それぞれ先週から1つずつ順位を下げた。
7位には、公開4週目となる『魔女の宅急便 4Kデジタルリマスター』がワンランクアップ。8位にも、公開4週目の舘ひろし主演『免許返納!?』がランクインした。
9位には、公開12週目となる『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が、10位にも、公開14週目となる『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が、圏外から再ランクイン。累計で『ザ・スーパーマリオ〜』は、動員571万人、興収78億円を突破、『名探偵コナン〜』は、動員919万人、興収135億円を超えている。
鵜飼有志が死と隣り合わせの殺人ゲームを描いた人気ライトノベルを原作にしたTVアニメの続編『死亡遊戯で飯を食う。44：CLOUDY BEACH』は11位スタートとなった。
7月10〜12日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。
第1位：『トイ・ストーリー５』
第2位：『Michael／マイケル』
第3位：『口に関するアンケート』
第4位：『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』
第5位：『黒牢城』
第6位：『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』
第7位：『魔女の宅急便 4Kデジタルリマスター』
第8位：『免許返納!?』
第9位：『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』
第10位：『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』