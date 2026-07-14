実在の殺人鬼描く『ヘンリー』『エヴィレンコ』『アングスト／不安』公開決定＆3種のティザーポスター到着
実在の連続殺人鬼を題材にした映画『ヘンリー』（1986）が、8月28日よりシネマート新宿ほかで全国順次公開されることが決定した。あわせて、日本初公開となる『エヴィレンコ』（2003）、初4K化となる『アングスト／不安 4K』（1983）の今秋公開も決定。3作品のティザーポスターも公開された。
【写真】『ヘンリー』『エヴィレンコ』『アングスト／不安』不安を掻き立てられるティザーポスター
『ヘンリー』は、1970年代後半から80年代にかけて、全米で300人以上を殺害したとされる連続殺人鬼ヘンリー・リー・ルーカスの日常を、凍りつくような冷たさで淡々と描いた犯罪スリラーだ。流血や残虐な場面はほとんどないにもかかわらず、作品全体を覆う空気と、徹底したドキュメンタリータッチの描写によって、「史上最も恐ろしい映画」の一本として映画史に刻まれた衝撃作である。
完成した1986年当時、『13日の金曜日』のように観客を楽しませるホラー映画を望んでいた出資会社は、『ヘンリー』の一切の感情を寄せつけない冷徹な内容に唖然とした。さらに、MPAA（アメリカ映画協会）からX指定を受けたため、劇場公開が見送られ、1990年にようやく正式公開された。日本では1992年に劇場公開。近年は限定的に劇場公開されていたが、今回が満を持しての正式リバイバル上映となる。
『エヴィレンコ』は、『時計じかけのオレンジ』のマルコム・マクダウェルが、50人以上を殺害したソ連時代最大の連続殺人犯アンドレイ・チカチーロを演じた作品。これまでパッケージ販売や配信は行われておらず、今回が日本初上陸にして劇場初公開となる。
そして『アングスト／不安 4K』では、オーストリアで一家惨殺事件を起こしたヴェルナー・クニーセクをアーウィン・レダーが演じる。2020年に日本で劇場初公開されるや異例のヒットを記録した話題作が、4Kレストア版としてスクリーンによみがえる。
あわせて公開された3作品のティザーポスターには、いずれも実際の事件に基づく作品であることから、「これが彼のやったこと」というコピーが添えられている。『ヘンリー』『エヴィレンコ』『アングスト／不安 4K』それぞれの印象的な場面を切り取る一方で、人物の姿をあえて排し、事件現場の不穏な空気を際立たせている。
草むらに打ち捨てられた血まみれのスーツケース、取調室に置かれたオープンリール式テープレコーダー、血まみれのトンネルに転がるボール。そこで何が起きたのか、彼らは何をしたのか。決して止めることのできない、あらかじめ定められた非情な運命を予感させるデザインとなっている。
映画『ヘンリー』は、8月28日より全国順次公開。『エヴィレンコ』『アングスト／不安 4K』は今秋公開。
【写真】『ヘンリー』『エヴィレンコ』『アングスト／不安』不安を掻き立てられるティザーポスター
『ヘンリー』は、1970年代後半から80年代にかけて、全米で300人以上を殺害したとされる連続殺人鬼ヘンリー・リー・ルーカスの日常を、凍りつくような冷たさで淡々と描いた犯罪スリラーだ。流血や残虐な場面はほとんどないにもかかわらず、作品全体を覆う空気と、徹底したドキュメンタリータッチの描写によって、「史上最も恐ろしい映画」の一本として映画史に刻まれた衝撃作である。
『エヴィレンコ』は、『時計じかけのオレンジ』のマルコム・マクダウェルが、50人以上を殺害したソ連時代最大の連続殺人犯アンドレイ・チカチーロを演じた作品。これまでパッケージ販売や配信は行われておらず、今回が日本初上陸にして劇場初公開となる。
そして『アングスト／不安 4K』では、オーストリアで一家惨殺事件を起こしたヴェルナー・クニーセクをアーウィン・レダーが演じる。2020年に日本で劇場初公開されるや異例のヒットを記録した話題作が、4Kレストア版としてスクリーンによみがえる。
あわせて公開された3作品のティザーポスターには、いずれも実際の事件に基づく作品であることから、「これが彼のやったこと」というコピーが添えられている。『ヘンリー』『エヴィレンコ』『アングスト／不安 4K』それぞれの印象的な場面を切り取る一方で、人物の姿をあえて排し、事件現場の不穏な空気を際立たせている。
草むらに打ち捨てられた血まみれのスーツケース、取調室に置かれたオープンリール式テープレコーダー、血まみれのトンネルに転がるボール。そこで何が起きたのか、彼らは何をしたのか。決して止めることのできない、あらかじめ定められた非情な運命を予感させるデザインとなっている。
映画『ヘンリー』は、8月28日より全国順次公開。『エヴィレンコ』『アングスト／不安 4K』は今秋公開。