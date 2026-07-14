永瀬廉初のソロ写真集＆エッセイ集、誕生日の27年1.23に同時発売！ コメント到着
King ＆ Princeの永瀬廉が、自身初のソロ写真集とエッセイ本を、28歳の誕生日である2027年1月23日に集英社より同時発売することが決定。先行カット、本人コメントが到着したほか、通常盤、完全受注生産の豪華特典付きプレミアムBOX【初回限定版】も含め、本日7月14日17時より予約が開始された。
【写真】「Myojo」のソロ連載『日日恋廉』をまとめたエッセイ本先行カット
写真集は永瀬本人の希望もあり、クロアチアの都市・ドゥブロヴニクとザグレブを中心に5日間にわたって撮影。起き抜けのあどけない顔から、世界遺産の街並みで見せた王子のような佇まい、壮大な自然の中でのリラックスした表情、美食に舌鼓を打つ少年のような笑顔、夜の路地裏での大人なスーツ姿……。開放的な旅の中で見せた、27歳の永瀬さんの多彩な魅力を余すことなく切りとっている。
そして、エッセイ本は雑誌「Myojo」で約6年半にわたり掲載していた人気ソロ連載『日日恋廉』をまとめたもの。2019年10月号から2026年5月号まで「Myojo」で連載されていたフォトエッセイを収録し、さらに写真集とは違うシーンでの、クロアチアでの撮り下ろしカットと約2万字のロングインタビューを新録される。
写真集とエッセイ本の2冊にMINI PHOTO BOOK（A5判／48P）、ステッカーシートの特典を付けた豪華BOX仕様の初回限定版を完全受注生産で発売。
さらに、プレミアムBOX【初回限定版】をタワーレコード オンラインの特設URLから予約した人限定で、永瀬に会えるプレミアムイベント「お渡し会＆トークショー」への抽選参加権が付与される。なお、こちらのイベントの抽選に外れても、当日のトークショーをオンラインにて視聴可能だ。
完全受注生産のプレミアムBOX【初回限定版】は、本日より8月17日までの受付となっている。本プレミアムBOX【初回限定版】に含まれる写真集とエッセイ本は、通常版とは異なる仕様の限定カバーと、異なる限定カットが収録される。
永瀬は「いつか出したいと思っていた初めてのソロ写真集は、僕にとっても特別なもの。スペシャルな日に発売できたらと思っていたので、28歳の誕生日に発売できることになり、とても嬉しいです」コメント。エッセイ本については「この1冊の中にいろいろな僕がいると思うので、何度でも読み返していただきたいです」と言葉を寄せている。
なお、本書籍のオフィシャル情報、発売に関する特別企画等は決定次第、写真集＆エッセイ本公式Instagramや、永瀬の公式Instagram、ファンクラブサイトなどで発信される。
『永瀬廉 ファースト写真集（仮）』『永瀬廉 エッセイ本「日日恋廉」（仮）』は、集英社よりともに2027年1月23日発売。
永瀬のコメント全文、書誌情報は以下の通り。
＜コメント全文＞
■永瀬廉
いつか出したいと思っていた初めてのソロ写真集は、僕にとっても特別なもの。スペシャルな日に発売できたらと思っていたので、28歳の誕生日に発売できることになり、とても嬉しいです。そんな写真集は、ずっと行ってみたかったクロアチアで全編撮り下ろし！ 僕の性格を知ってくださっているファンの方の中には『永瀬がクロアチアに!? トランジットまでしたの!?』と驚いている人も多いことでしょう。クロアチアは、とにかく街並みが綺麗。ドゥブロヴニクの旧市街地を背にした崖の上からの撮影では、非日常的な景色に“写真集を撮っているんだ！”と気持ちが上がりました。僕がどういう景色を見て、どんな気持ちになっていたかを感じとってもらいながら、“永瀬×クロアチア”という誰も想像していなかった組み合わせを存分に楽しんでいただきたいです。
そして「Myojo」で約6年半にわたって掲載していたソロ連載『日日恋廉』を1冊にまとめたエッセイ本も同時発売することになりました。毎回、素でしゃべっていたので自分でも“こんなこと言ってたんだ!?”と新たな発見がありそうですし、正直照れ臭い部分もあるかも（笑）。この1冊の中にいろいろな僕がいると思うので、何度でも読み返していただきたいです。是非楽しみにしていてください！
＜書誌情報＞
2027年1月23日発売
集英社刊
■『永瀬廉 ファースト写真集（仮）』通常版
予価：3960円（税込）
［通常版写真集限定収録内容］
・旅のオフショット集など
・本人による手書きコメント
■『永瀬廉 エッセイ本「日日恋廉」（仮）』 通常版 著者：永瀬廉
予価：2530円（税込）
［通常版エッセイ本限定収録内容］
・旅期間中の自撮りショットなど
・本人による手書きコメント
■『永瀬廉 プレミアムBOX【初回限定版】（仮）』 完全受注生産
予約受付期間：7月14日〜8月17日
予価：8800円（税込）
『永瀬廉 ファースト写真集（仮）』、『永瀬廉 エッセイ本「日日恋廉」（仮）』（※いずれも判型、ページ数は通常版と同じ）、特典（MINI PHOTO BOOK［A5判／48P］、ステッカーシートをオリジナルデザインのBOXに収納
［プレミアムBOX限定収録内容］
・写真集、エッセイ本ともに通常版と異なる限定カバー
・写真集には限定カット＋手描きメッセージを収録
・エッセイ本には過去の未公開アザーカットを収録
・特典2点（MINI PHOTO BOO［A5判／48P］、ステッカーシート）
【写真】「Myojo」のソロ連載『日日恋廉』をまとめたエッセイ本先行カット
写真集は永瀬本人の希望もあり、クロアチアの都市・ドゥブロヴニクとザグレブを中心に5日間にわたって撮影。起き抜けのあどけない顔から、世界遺産の街並みで見せた王子のような佇まい、壮大な自然の中でのリラックスした表情、美食に舌鼓を打つ少年のような笑顔、夜の路地裏での大人なスーツ姿……。開放的な旅の中で見せた、27歳の永瀬さんの多彩な魅力を余すことなく切りとっている。
写真集とエッセイ本の2冊にMINI PHOTO BOOK（A5判／48P）、ステッカーシートの特典を付けた豪華BOX仕様の初回限定版を完全受注生産で発売。
さらに、プレミアムBOX【初回限定版】をタワーレコード オンラインの特設URLから予約した人限定で、永瀬に会えるプレミアムイベント「お渡し会＆トークショー」への抽選参加権が付与される。なお、こちらのイベントの抽選に外れても、当日のトークショーをオンラインにて視聴可能だ。
完全受注生産のプレミアムBOX【初回限定版】は、本日より8月17日までの受付となっている。本プレミアムBOX【初回限定版】に含まれる写真集とエッセイ本は、通常版とは異なる仕様の限定カバーと、異なる限定カットが収録される。
永瀬は「いつか出したいと思っていた初めてのソロ写真集は、僕にとっても特別なもの。スペシャルな日に発売できたらと思っていたので、28歳の誕生日に発売できることになり、とても嬉しいです」コメント。エッセイ本については「この1冊の中にいろいろな僕がいると思うので、何度でも読み返していただきたいです」と言葉を寄せている。
なお、本書籍のオフィシャル情報、発売に関する特別企画等は決定次第、写真集＆エッセイ本公式Instagramや、永瀬の公式Instagram、ファンクラブサイトなどで発信される。
『永瀬廉 ファースト写真集（仮）』『永瀬廉 エッセイ本「日日恋廉」（仮）』は、集英社よりともに2027年1月23日発売。
永瀬のコメント全文、書誌情報は以下の通り。
＜コメント全文＞
■永瀬廉
いつか出したいと思っていた初めてのソロ写真集は、僕にとっても特別なもの。スペシャルな日に発売できたらと思っていたので、28歳の誕生日に発売できることになり、とても嬉しいです。そんな写真集は、ずっと行ってみたかったクロアチアで全編撮り下ろし！ 僕の性格を知ってくださっているファンの方の中には『永瀬がクロアチアに!? トランジットまでしたの!?』と驚いている人も多いことでしょう。クロアチアは、とにかく街並みが綺麗。ドゥブロヴニクの旧市街地を背にした崖の上からの撮影では、非日常的な景色に“写真集を撮っているんだ！”と気持ちが上がりました。僕がどういう景色を見て、どんな気持ちになっていたかを感じとってもらいながら、“永瀬×クロアチア”という誰も想像していなかった組み合わせを存分に楽しんでいただきたいです。
そして「Myojo」で約6年半にわたって掲載していたソロ連載『日日恋廉』を1冊にまとめたエッセイ本も同時発売することになりました。毎回、素でしゃべっていたので自分でも“こんなこと言ってたんだ!?”と新たな発見がありそうですし、正直照れ臭い部分もあるかも（笑）。この1冊の中にいろいろな僕がいると思うので、何度でも読み返していただきたいです。是非楽しみにしていてください！
＜書誌情報＞
2027年1月23日発売
集英社刊
■『永瀬廉 ファースト写真集（仮）』通常版
予価：3960円（税込）
［通常版写真集限定収録内容］
・旅のオフショット集など
・本人による手書きコメント
■『永瀬廉 エッセイ本「日日恋廉」（仮）』 通常版 著者：永瀬廉
予価：2530円（税込）
［通常版エッセイ本限定収録内容］
・旅期間中の自撮りショットなど
・本人による手書きコメント
■『永瀬廉 プレミアムBOX【初回限定版】（仮）』 完全受注生産
予約受付期間：7月14日〜8月17日
予価：8800円（税込）
『永瀬廉 ファースト写真集（仮）』、『永瀬廉 エッセイ本「日日恋廉」（仮）』（※いずれも判型、ページ数は通常版と同じ）、特典（MINI PHOTO BOOK［A5判／48P］、ステッカーシートをオリジナルデザインのBOXに収納
［プレミアムBOX限定収録内容］
・写真集、エッセイ本ともに通常版と異なる限定カバー
・写真集には限定カット＋手描きメッセージを収録
・エッセイ本には過去の未公開アザーカットを収録
・特典2点（MINI PHOTO BOO［A5判／48P］、ステッカーシート）