『モアナと伝説の海』屋比久知奈がTSUZUMI＆尾上松也と奇跡の共演！ 日本版エンドソング「旅立とう 〜Along The Way〜」誕生
映画『モアナと伝説の海』より、モアナ役のキャサリン・ランガイア、マウイ役のドウェイン・ジョンソン、さらにアニメーション版のモアナ役を務めたアウリイ・クラヴァーリョの3人が歌うエンドソング「Along The Way」の制作過程を収めた特別映像が解禁となった。さらに、日本版エンドソング「旅立とう 〜Along The Way〜」に、モアナ役のTSUZUMI（ME：I）とマウイ役の尾上松也に加え、アニメーション版でモアナ役を演じた屋比久知奈の参加が決まった。
【動画】エンドソング「Along The Way」の制作過程を収めた特別映像
本作は、ディズニー・アニメーション『モアナと伝説の海』を実写映画化。監督にトーマス・ケイル。主演のモアナ役には19歳の新人キャサリン・ランガイア。そして、アニメーション版でも同役の声優を務めたドウェイン・ジョンソンが、半神半人のマウイを再び演じる。
日本より一足早い7月10日（現地時間）に公開を迎えた各国では、初日の金曜を含めた3日間で、全世界で興行収入が約9500万ドル（約152億円）を記録し、トータルで週末の興行収入NO.1を達成。米国では約4300万ドル（約69億円）を記録し、全米No.1の好スタートを切った。
今回解禁された特別映像は、アニメーション版と実写版2人のモアナとマウイが一緒に歌う新エンドソング「Along The Way」が制作されることになった背景や、レコーディング模様が収められており、今回の新曲が名曲ぞろいの『モアナと伝説の海』の中でも特別な一曲であることが伝わる内容となっている。
冒頭では『モアナと伝説の海』における音楽の重要性に言及した上で、今作では全員一致でもう1曲作ろうと決めたことがマウイ役のドウェイン・ジョンソンから語られている。
新曲のレコーディングスタジオには、今作のモアナ役キャサリン・ランガイアとマウイ役ドウェイン・ジョンソン、そしてアニメーション版モアナ役でおなじみ、アウリイ・クラヴァーリョの姿が。
実写版モアナ役のキャサリン・ランガイアは「この歌は今作を象徴してる。ドウェインとアウリイが私を見つけ、道が交わるの」と、楽曲としての深みを語り、プロデューサー兼音楽担当のリン＝マニュエル・ミランダは、アウリイが今作の製作総指揮を務めていることに触れ、2人のモアナを音楽で対話させることになった経緯を明かした。
アニメーション版モアナ役のアウリイ・クラヴァーリョは「キャサリンにバトンを渡せて感慨深い」とコメント。マウイ役のドウェイン・ジョンソンも「僕にとっても特別な歌だ。懐かしいモアナと新たなモアナの共演だからね」と語ると、ドウェインとアウリイ2人のパワフルで軽快な歌唱パートが繰り広げられ、アニメーション版からのファンにはたまらないレコーディング風景が映し出されている。
■日本版エンドソング「旅立とう 〜Along The Way〜」制作決定
そしてこの度、日本版エンドソングが「旅立とう 〜Along The Way〜」として制作されることが決定。今作でモアナ役に抜てきされた日本版声優TSUZUMI（ME:I）と、アニメーション版でもマウイ役の声優を務めた尾上松也に加え、日本でもアニメーション版のモアナ役日本版声優、屋比久知奈が楽曲に参加する。
屋比久はTSUZUMIや松也と共に「旅立とう 〜Along The Way〜」を歌うことについて、「旅路を進んで行く中での出会い、繋がり、喜び、失敗、仲間、学び、その全てとともに、それを糧に、自分を信じて前へ進んでいくんだという想いを込めて大切に歌いました」と語った。
また、モアナ役のバトンを渡したTSUZUMIとアニメーション版から親しみのあるマウイ役の松也と実際に共演したことについて、「新しいモアナTSUZUMIさん、松也さんマウイと一緒に歌えるなんて！大好きな作品の新たな旅路に携わることが出来てとても嬉しいです！！」と、同じモアナを演じた者としての思いを明かした。
幼い頃から“生粋のモアナファン”であるTSUZUMIは今回、憧れの屋比久と共演することについて、「ずっと見てきた『モアナと伝説の海』。私にとっての“モアナ”と“マウイ”は、屋比久知奈さんと尾上松也さんです。大好きなお二人と一緒に歌えるなんて夢のようで、本当に嬉しかったです」と喜び全開。
アニメーション版から実写版の今作まで、2人のモアナをそばで見届けてきている松也は楽曲について、「当作品のエンディングにぴったりの歌詞とメロディーで、映画を観終わった後に更に背中を押して元気づけてもらえる曲です」とコメントした。
映画『モアナと伝説の海』は、7月31日より公開。
※屋比久知奈、TSUZUMI（ME：I）、尾上松也のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■屋比久知奈（アニメーション版モアナ役）
この作品、そしてモアナは私にとって支えであり、原点、根っこのような存在になっています。数え切れないほど助けられて来ました。これまでも、そしてこれからも、大切なキャラクターです。
今回、新しいモアナTSUZUMIさん、松也さんマウイと一緒に歌えるなんて！大好きな作品の新たな旅路に携わることが出来てとても嬉しいです！！“Along the way”。旅路を進んで行く中での出会い、繋がり、喜び、失敗、仲間、学び、その全てとともに、それを糧に、自分を信じて前へ進んでいくんだという想いを込めて大切に歌いました。楽曲を通して、沢山の方と繋がれますように。
■TSUZUMI（ME：I）（モアナ役日本版声優）コメント全文
ずっと見てきた『モアナと伝説の海』。私にとっての“モアナ”と“マウイ”は、屋比久知奈さんと尾上松也さんです。大好きなお二人と一緒に歌えるなんて夢のようで、本当に嬉しかったです。モアナファンとして、いつかお二人の歌声が一緒に聴けたらと思っていたので、今回この楽曲でご一緒できたことをとても幸せに感じています。これまで私がモアナに何度も勇気をもらってきたように、この楽曲を通して、今度は私も誰かに勇気を届けられたらという思いで参加させていただきました。
そして屋比久さん、松也さんとオハナになれたことを、とても幸せに思います。
■尾上松也（マウイ役日本版声優）コメント全文
今回の実写版で新たなTSUZUMIモアナと出会えた喜びと共に、屋比久モアナの居ない寂しさもありましたので、この楽曲がありとても嬉しかったです。劇中において、モアナとハモるシーンはなかったのでハモりもあり、とても新鮮でした。
そして何よりマウイとしてそれぞれのモアナと一緒に歌えたことは何よりの喜びです。
楽曲も当作品のエンディングにぴったりの歌詞とメロディーで、映画を観終わった後に更に背中を押して元気づけてもらえる曲です。
マウイもしっかり参加しているので、二人のモアナに負けない様に心からのエールを込めて録音しました
本作は、ディズニー・アニメーション『モアナと伝説の海』を実写映画化。監督にトーマス・ケイル。主演のモアナ役には19歳の新人キャサリン・ランガイア。そして、アニメーション版でも同役の声優を務めたドウェイン・ジョンソンが、半神半人のマウイを再び演じる。
日本より一足早い7月10日（現地時間）に公開を迎えた各国では、初日の金曜を含めた3日間で、全世界で興行収入が約9500万ドル（約152億円）を記録し、トータルで週末の興行収入NO.1を達成。米国では約4300万ドル（約69億円）を記録し、全米No.1の好スタートを切った。
今回解禁された特別映像は、アニメーション版と実写版2人のモアナとマウイが一緒に歌う新エンドソング「Along The Way」が制作されることになった背景や、レコーディング模様が収められており、今回の新曲が名曲ぞろいの『モアナと伝説の海』の中でも特別な一曲であることが伝わる内容となっている。
冒頭では『モアナと伝説の海』における音楽の重要性に言及した上で、今作では全員一致でもう1曲作ろうと決めたことがマウイ役のドウェイン・ジョンソンから語られている。
新曲のレコーディングスタジオには、今作のモアナ役キャサリン・ランガイアとマウイ役ドウェイン・ジョンソン、そしてアニメーション版モアナ役でおなじみ、アウリイ・クラヴァーリョの姿が。
実写版モアナ役のキャサリン・ランガイアは「この歌は今作を象徴してる。ドウェインとアウリイが私を見つけ、道が交わるの」と、楽曲としての深みを語り、プロデューサー兼音楽担当のリン＝マニュエル・ミランダは、アウリイが今作の製作総指揮を務めていることに触れ、2人のモアナを音楽で対話させることになった経緯を明かした。
アニメーション版モアナ役のアウリイ・クラヴァーリョは「キャサリンにバトンを渡せて感慨深い」とコメント。マウイ役のドウェイン・ジョンソンも「僕にとっても特別な歌だ。懐かしいモアナと新たなモアナの共演だからね」と語ると、ドウェインとアウリイ2人のパワフルで軽快な歌唱パートが繰り広げられ、アニメーション版からのファンにはたまらないレコーディング風景が映し出されている。
■日本版エンドソング「旅立とう 〜Along The Way〜」制作決定
そしてこの度、日本版エンドソングが「旅立とう 〜Along The Way〜」として制作されることが決定。今作でモアナ役に抜てきされた日本版声優TSUZUMI（ME:I）と、アニメーション版でもマウイ役の声優を務めた尾上松也に加え、日本でもアニメーション版のモアナ役日本版声優、屋比久知奈が楽曲に参加する。
屋比久はTSUZUMIや松也と共に「旅立とう 〜Along The Way〜」を歌うことについて、「旅路を進んで行く中での出会い、繋がり、喜び、失敗、仲間、学び、その全てとともに、それを糧に、自分を信じて前へ進んでいくんだという想いを込めて大切に歌いました」と語った。
また、モアナ役のバトンを渡したTSUZUMIとアニメーション版から親しみのあるマウイ役の松也と実際に共演したことについて、「新しいモアナTSUZUMIさん、松也さんマウイと一緒に歌えるなんて！大好きな作品の新たな旅路に携わることが出来てとても嬉しいです！！」と、同じモアナを演じた者としての思いを明かした。
幼い頃から“生粋のモアナファン”であるTSUZUMIは今回、憧れの屋比久と共演することについて、「ずっと見てきた『モアナと伝説の海』。私にとっての“モアナ”と“マウイ”は、屋比久知奈さんと尾上松也さんです。大好きなお二人と一緒に歌えるなんて夢のようで、本当に嬉しかったです」と喜び全開。
アニメーション版から実写版の今作まで、2人のモアナをそばで見届けてきている松也は楽曲について、「当作品のエンディングにぴったりの歌詞とメロディーで、映画を観終わった後に更に背中を押して元気づけてもらえる曲です」とコメントした。
映画『モアナと伝説の海』は、7月31日より公開。
※屋比久知奈、TSUZUMI（ME：I）、尾上松也のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■屋比久知奈（アニメーション版モアナ役）
この作品、そしてモアナは私にとって支えであり、原点、根っこのような存在になっています。数え切れないほど助けられて来ました。これまでも、そしてこれからも、大切なキャラクターです。
今回、新しいモアナTSUZUMIさん、松也さんマウイと一緒に歌えるなんて！大好きな作品の新たな旅路に携わることが出来てとても嬉しいです！！“Along the way”。旅路を進んで行く中での出会い、繋がり、喜び、失敗、仲間、学び、その全てとともに、それを糧に、自分を信じて前へ進んでいくんだという想いを込めて大切に歌いました。楽曲を通して、沢山の方と繋がれますように。
■TSUZUMI（ME：I）（モアナ役日本版声優）コメント全文
ずっと見てきた『モアナと伝説の海』。私にとっての“モアナ”と“マウイ”は、屋比久知奈さんと尾上松也さんです。大好きなお二人と一緒に歌えるなんて夢のようで、本当に嬉しかったです。モアナファンとして、いつかお二人の歌声が一緒に聴けたらと思っていたので、今回この楽曲でご一緒できたことをとても幸せに感じています。これまで私がモアナに何度も勇気をもらってきたように、この楽曲を通して、今度は私も誰かに勇気を届けられたらという思いで参加させていただきました。
そして屋比久さん、松也さんとオハナになれたことを、とても幸せに思います。
■尾上松也（マウイ役日本版声優）コメント全文
今回の実写版で新たなTSUZUMIモアナと出会えた喜びと共に、屋比久モアナの居ない寂しさもありましたので、この楽曲がありとても嬉しかったです。劇中において、モアナとハモるシーンはなかったのでハモりもあり、とても新鮮でした。
そして何よりマウイとしてそれぞれのモアナと一緒に歌えたことは何よりの喜びです。
楽曲も当作品のエンディングにぴったりの歌詞とメロディーで、映画を観終わった後に更に背中を押して元気づけてもらえる曲です。
マウイもしっかり参加しているので、二人のモアナに負けない様に心からのエールを込めて録音しました