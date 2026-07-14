南沙良、米映画祭で「ライジング・スター賞」を受賞「映画は言葉や文化を超えて感情を共有できる、とても特別で素敵なもの」
俳優・南沙良（24）が、第25回ニューヨーク・アジアン映画祭（NYAFF）にて、『万事快調〈オール・グリーンズ〉』や、『マジカル・シークレット・ツアー』を筆頭とした近年の映画作品での演技が評価されて、「ライジング・スター賞」を受賞した。
【写真】南沙良「ライジングスター賞」授賞式の模様
ニューヨーク・アジアン映画際の「ライジング・スター賞」は、国際舞台でのさらなる活躍が期待される気鋭の俳優に贈られる賞であり、日本の俳優では過去、鈴木亮平、池松壮亮、小松菜奈、綾野剛ら、錚々たる顔ぶれが受賞してきた。
南沙良は11日（現地時間）、レッドカーペット・授賞式に登場。「映画は言葉や文化を超えて感情を共有できる、とても特別で素敵なもの」と映画に対する強い想いを述べ、また「賞に恥じることないよう、ひとつひとつの作品に丁寧に向き合って精進したい」と、力強く話した。
ドレスは和のニュアンスを纏ったボルドー装いで登場。アジアン映画祭ならではのエレガントな装いで会場の視線を釘付けにした。さらに同日開催された『マジカル・シークレット・ツアー』の舞台あいさつでは、一転してシックなスーツスタイルを披露。先ほどの艶やかさとは打って変わったクールな佇まいで、南の持つ“振り幅の広さ”を存分に見せつけた。
13日（現地時間）には、同映画祭で上映される主演映画『万事快調〈オール・グリーンズ〉』の舞台あいさつも監督と共に登壇予定。次はどのような装いで魅了してくれるのか、期待が高まる。
近年の出演作を通して南が体現しているのは、社会の片隅で必死に生き抜きながらも、どこか憎めない愛らしさをまとった“令和のアウトローヒロイン”としての新境地。
主演映画『万事快調〈オール・グリーンズ〉』では、ラッパーを夢見ながらも学校にも家にも居場所を見いだせず鬱屈とした日々を送る女子高校生・朴秀美（ぼくひでみ）を演じた。
児山隆監督がインタビューで南の役について、「ゴリゴリに口が悪い人物を演じたら、凄く魅力的になるんじゃないかと思ったんです（笑）」と語った本作は、アウトローという言葉がぴったりのヒロイン。劇中では初挑戦とは思えないラップも披露しており、これまでにない新たな挑戦をしっかりと自分のものにする、南の純粋な努力と確かな技術が光る作品になった。
映画『マジカル・シークレット・ツアー』では、有村架純や黒木華が演じる境遇の異なる女性たちと共に、シンガポールでの金の密輸という闇バイトに手を染めていく、貯金ゼロの未婚の妊婦・麻由を演じた。犯罪に及んでいるのになぜか憎めず、思わず愛してしまうようなキャラクターを体現した。
南の演技について、天野千尋監督は「陰の部分よりも陽の部分の方が魅力的な方なんだと思った」「すごく思い切りが良くて、瞬発力もある、しなやかな俳優」と評価している。
なお、今年は「南沙良のオールナイトニッポンPODCAST」や「南沙良のオールナイトニッポンX（クロス）」、『Google Pixel presents ANOTHER SKY（アナザースカイ）』（日本テレビ系）などに出演し、飾らないパーソナルな魅力でも話題になっている。アニメ映画『GROTESQQQUE -グロテスク-』で声優にも挑戦するなど、快進撃を続ける今後の活動からも目が離せない。
南は、2002年6月11日生まれ、東京都出身。映画『幼な子われらに生まれ』（2017年8月公開）で俳優デビュー。初主演映画『志乃ちゃんは自分の名前が言えない』（2018年7月公開）で、報知映画賞、ブルーリボン賞ほか数々の映画賞を受賞。
近年の出演作は、NHK大河ドラマ『鎌倉殿の13人』『光る君へ』、DMM TVオリジナルドラマ『外道の歌』シリーズ、『万事快調〈オール・グリーンズ〉』（2026年1月公開）、『禍禍女』（2026年2月公開）で主演を張るなど、活躍が続いている。現在は、映画『マジカル・シークレット・ツアー』（2026年6月公開）が公開中。
【写真】南沙良「ライジングスター賞」授賞式の模様
ニューヨーク・アジアン映画際の「ライジング・スター賞」は、国際舞台でのさらなる活躍が期待される気鋭の俳優に贈られる賞であり、日本の俳優では過去、鈴木亮平、池松壮亮、小松菜奈、綾野剛ら、錚々たる顔ぶれが受賞してきた。
ドレスは和のニュアンスを纏ったボルドー装いで登場。アジアン映画祭ならではのエレガントな装いで会場の視線を釘付けにした。さらに同日開催された『マジカル・シークレット・ツアー』の舞台あいさつでは、一転してシックなスーツスタイルを披露。先ほどの艶やかさとは打って変わったクールな佇まいで、南の持つ“振り幅の広さ”を存分に見せつけた。
13日（現地時間）には、同映画祭で上映される主演映画『万事快調〈オール・グリーンズ〉』の舞台あいさつも監督と共に登壇予定。次はどのような装いで魅了してくれるのか、期待が高まる。
近年の出演作を通して南が体現しているのは、社会の片隅で必死に生き抜きながらも、どこか憎めない愛らしさをまとった“令和のアウトローヒロイン”としての新境地。
主演映画『万事快調〈オール・グリーンズ〉』では、ラッパーを夢見ながらも学校にも家にも居場所を見いだせず鬱屈とした日々を送る女子高校生・朴秀美（ぼくひでみ）を演じた。
児山隆監督がインタビューで南の役について、「ゴリゴリに口が悪い人物を演じたら、凄く魅力的になるんじゃないかと思ったんです（笑）」と語った本作は、アウトローという言葉がぴったりのヒロイン。劇中では初挑戦とは思えないラップも披露しており、これまでにない新たな挑戦をしっかりと自分のものにする、南の純粋な努力と確かな技術が光る作品になった。
映画『マジカル・シークレット・ツアー』では、有村架純や黒木華が演じる境遇の異なる女性たちと共に、シンガポールでの金の密輸という闇バイトに手を染めていく、貯金ゼロの未婚の妊婦・麻由を演じた。犯罪に及んでいるのになぜか憎めず、思わず愛してしまうようなキャラクターを体現した。
南の演技について、天野千尋監督は「陰の部分よりも陽の部分の方が魅力的な方なんだと思った」「すごく思い切りが良くて、瞬発力もある、しなやかな俳優」と評価している。
なお、今年は「南沙良のオールナイトニッポンPODCAST」や「南沙良のオールナイトニッポンX（クロス）」、『Google Pixel presents ANOTHER SKY（アナザースカイ）』（日本テレビ系）などに出演し、飾らないパーソナルな魅力でも話題になっている。アニメ映画『GROTESQQQUE -グロテスク-』で声優にも挑戦するなど、快進撃を続ける今後の活動からも目が離せない。
南は、2002年6月11日生まれ、東京都出身。映画『幼な子われらに生まれ』（2017年8月公開）で俳優デビュー。初主演映画『志乃ちゃんは自分の名前が言えない』（2018年7月公開）で、報知映画賞、ブルーリボン賞ほか数々の映画賞を受賞。
近年の出演作は、NHK大河ドラマ『鎌倉殿の13人』『光る君へ』、DMM TVオリジナルドラマ『外道の歌』シリーズ、『万事快調〈オール・グリーンズ〉』（2026年1月公開）、『禍禍女』（2026年2月公開）で主演を張るなど、活躍が続いている。現在は、映画『マジカル・シークレット・ツアー』（2026年6月公開）が公開中。