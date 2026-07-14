『ジュラシック・パーク』サム・ニールさんが死去、78歳 ローラ・ダーン＆スピルバーグ監督らが追悼
映画『ジュラシック・パーク』のアラン・グラント博士役で知られるサム・ニールさんが、現地時間7月13日にオーストラリアのシドニーで死去した。78歳だった。訃報を受け、同作で共演したローラ・ダーンら関係者が追悼の意を表している。
【写真】サム・ニールさんら『ジュラシック・パーク』オリジナルキャストの昔と今を見る
13日、遺族がインスタグラムを通じてサムさんの死去を発表した。サムさんは2022年3月、血液がんのひとつである血管免疫芽球性T細胞リンパ腫と診断され、今年4月に寛解状態にあることを明かしていた。遺族の声明によると、死去は予期せぬ突然のことだったといい、がんの再発はなかったとしている。
北アイルランド生まれでニュージーランドで育ったサムさんは、同国やオーストラリアの映画出演を経て、『ジュラシック・パーク』で世界的にブレイク。その他の出演作に、『レッド・オクトーバーを追え!』や『ピアノ・レッスン』、『モンタナの風に抱かれて』『アンドリューNDR114』『ピーターラビット』シリーズ、ドラマ『THE TUDORS〜背徳の王冠〜』『ピーキー・ブラインダーズ』などがある。
突然の訃報を受け、『ジュラシック』シリーズで共演したローラ・ダーンはVarietyを通じて声明を発表。「サムは生涯にわたる愛すべき友人でした…いつも辛口のユーモアを湛えながら、深い愛情と絆、頼もしさを示してくれました。真に高潔な紳士であり、私が夢に描く理想の相手役そのものでした。アラン・グラント博士、あなたを永遠に愛し続けます」と述べた。
スティーヴン・スピルバーグ監督は、『ジュラシック・パーク』のグラント博士の役どころに触れ、「子供を汚くて臭いと考えるような役を演じることは、子どもたちに愛情を注ぐ彼とは正反対だっため、試練だっただろう」と回顧。「一緒に『ジュラシック』シリーズを製作できたことは、本当に素晴らしい経験でした。ローラ・ダーンやジェフ・ゴールドブラム共々、私たちは永遠に『ジュラシック』ファミリーの一員です。サムのことは私たちだけでなく、世界中の何百万ものファンが決して忘れないでしょう」と述べた。
このほか、『ピーキー・ブラインダーズ』で共演したキリアン・マーフィーや、『デッド・カーム／戦慄の航海』のニコール・キッドマン、『ジュラシック・ワールド／新たなる支配者』のコリン・トレヴォロウ監督、『ジュラシック』シリーズで共演したジェフ・ゴールドブラムらが追悼の意を表している。
【写真】サム・ニールさんら『ジュラシック・パーク』オリジナルキャストの昔と今を見る
13日、遺族がインスタグラムを通じてサムさんの死去を発表した。サムさんは2022年3月、血液がんのひとつである血管免疫芽球性T細胞リンパ腫と診断され、今年4月に寛解状態にあることを明かしていた。遺族の声明によると、死去は予期せぬ突然のことだったといい、がんの再発はなかったとしている。
突然の訃報を受け、『ジュラシック』シリーズで共演したローラ・ダーンはVarietyを通じて声明を発表。「サムは生涯にわたる愛すべき友人でした…いつも辛口のユーモアを湛えながら、深い愛情と絆、頼もしさを示してくれました。真に高潔な紳士であり、私が夢に描く理想の相手役そのものでした。アラン・グラント博士、あなたを永遠に愛し続けます」と述べた。
スティーヴン・スピルバーグ監督は、『ジュラシック・パーク』のグラント博士の役どころに触れ、「子供を汚くて臭いと考えるような役を演じることは、子どもたちに愛情を注ぐ彼とは正反対だっため、試練だっただろう」と回顧。「一緒に『ジュラシック』シリーズを製作できたことは、本当に素晴らしい経験でした。ローラ・ダーンやジェフ・ゴールドブラム共々、私たちは永遠に『ジュラシック』ファミリーの一員です。サムのことは私たちだけでなく、世界中の何百万ものファンが決して忘れないでしょう」と述べた。
このほか、『ピーキー・ブラインダーズ』で共演したキリアン・マーフィーや、『デッド・カーム／戦慄の航海』のニコール・キッドマン、『ジュラシック・ワールド／新たなる支配者』のコリン・トレヴォロウ監督、『ジュラシック』シリーズで共演したジェフ・ゴールドブラムらが追悼の意を表している。