いまだ議論と考察の尽きない衝撃のラストシーンへ――『マーターズ 4Kデジタルリマスター』60秒予告解禁 オールナイト上映作品はファン投票で決定
フレンチホラー映画『マーターズ 4Kデジタルリマスター』より、畏ろしくも神々しい恍惚の60秒本予告編と場面写真が解禁。あわせて、オールナイト上映のラインナップをXで実施中の投票によって決定することも発表された。
【動画】フレンチホラーを象徴する衝撃作！ 『マーターズ 4Kデジタルリマスター』60秒本予告編
2008年のフランス公開以来、そのあまりの苛烈さで賛否両論を巻き起こしながらも、崇高さすら感じさせる衝撃の結末で観客を魅了してきた『マーターズ』。フレンチホラー・ムーブメントを象徴する一本にして、鬼才パスカル・ロジェ監督の最高傑作が、4Kデジタルリマスター版として甦り、令和の日本で世界最速となる劇場公開を迎える。
今回到着した予告編は、不穏な音楽とともに浮かび上がる女性の瞳から始まる。次第に開かれていく視界には、悪夢のような光景が次々と差し込まれる。これは幻か、現実か――。「苦痛」と「救済」、「拒絶」と「崇拝」、そして「絶望」から「恍惚」へ。いまだ議論と考察の尽きない衝撃のラストシーン。伝説の作品として語り継がれてきた衝撃が、4Kデジタルリマスターでよみがえる。
さらに本作の公開を記念し、8月8日にシネマート新宿で「OSOREZONEセレクション・オールナイト上映」の開催が決定。『マーターズ 4Kデジタルリマスター』を含むOSOREZONE作品3本が上映される。
世界最速で『マーターズ 4Kデジタルリマスター』を鑑賞できるこのオールナイト上映のラインナップは、OSOREZONE公式Xで実施されるファン投票によって決定。投票期間は7月14日16時から7月28日23時59分までで、『屋敷女【ノーカット完全版】』『セルビアン・フィルム【4Kリマスター完全版】』『女神の継承』『胸騒ぎ』の4作品の中から得票数上位2作品と、『マーターズ 4Kデジタルリマスター』を合わせた計3作品が上映される。
映画『マーターズ 4Kデジタルリマスター』は、8月14日より全国公開。
【動画】フレンチホラーを象徴する衝撃作！ 『マーターズ 4Kデジタルリマスター』60秒本予告編
2008年のフランス公開以来、そのあまりの苛烈さで賛否両論を巻き起こしながらも、崇高さすら感じさせる衝撃の結末で観客を魅了してきた『マーターズ』。フレンチホラー・ムーブメントを象徴する一本にして、鬼才パスカル・ロジェ監督の最高傑作が、4Kデジタルリマスター版として甦り、令和の日本で世界最速となる劇場公開を迎える。
さらに本作の公開を記念し、8月8日にシネマート新宿で「OSOREZONEセレクション・オールナイト上映」の開催が決定。『マーターズ 4Kデジタルリマスター』を含むOSOREZONE作品3本が上映される。
世界最速で『マーターズ 4Kデジタルリマスター』を鑑賞できるこのオールナイト上映のラインナップは、OSOREZONE公式Xで実施されるファン投票によって決定。投票期間は7月14日16時から7月28日23時59分までで、『屋敷女【ノーカット完全版】』『セルビアン・フィルム【4Kリマスター完全版】』『女神の継承』『胸騒ぎ』の4作品の中から得票数上位2作品と、『マーターズ 4Kデジタルリマスター』を合わせた計3作品が上映される。
映画『マーターズ 4Kデジタルリマスター』は、8月14日より全国公開。