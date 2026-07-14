『ラヴ上等』シーズン2、8月4日より配信開始 MEGUMI＆永野がMC続投、Awichが初の恋リアMCに挑戦
Netflixリアリティシリーズ『ラヴ上等』シーズン2（全10話）が、8月4日より毎週火曜日、3週にわたって世界独占配信される。
【動画】MEGUMI、永野、AwichらMC陣が語る『ラヴ上等』シーズン2の見どころ
『ラヴ上等』は、日本初・ヤンキーの男女たちが血気盛んに繰り広げる純愛リアリティショー。シーズン1が2025年12月に配信されると、日本国内週間TOP10（シリーズ）4週連続1位、韓国週間TOP10（シリーズ）4週連続TOP10入り、さらに、週間グローバルTOP10（非英語シリーズ）3週連続TOP10入りを果たし、国内外でたちまち大きな話題になった。
先日、韓国・釜山で開催されたアジア最大級のストリーミング・動画配信（OTT）の祭典で世界中の優れた配信向け映像コンテンツを表彰する「Global OTT Awards 2026」では『ラヴ上等』がBest Reality ＆ Variety部門で最優秀賞を受賞。MEGUMIプロデュース“ヤンキー恋愛リアリティショー”がついにこの夏、新たな顔ぶれで帰ってくる。
シーズン2の舞台は沖縄の碧い海を望む新たな学校「羅武上等マリーンアカデミー」。過去に不良と恐れられた男女が日本各地から集結し、本能剥き出しでぶつかり合い、より熱く、より深い人間ドラマが待ち受ける。
この度、シーズン2に参加したヤンキーたちの後ろ姿を捉えたティーザーアートが解禁された。沖縄の美しい海をバックに、背中や全身に派手な刺青が光るメンバーを含む、総勢9名の男女が並ぶインパクト抜群のビジュアルだ。
また、番組MCにはシーズン1からMEGUMIと、視聴者の想いを代弁すると好評で恋リア初心者の永野が続投。さらに新たなMCとして、沖縄出身、海外でも活躍するトップアーティストのAwichが参加し、初の恋リア番組MCに挑む。
解禁されたMCインタビュー映像でプロデューサーも務めるMEGUMIは、Awichのキャスティングについて「Awichさんがくぐり抜けてきた出来事は、『ラヴ上等』を軽く超えてる。ヤンキーだけじゃなくて人の心理を分析できるので頼もしいです。シーズン2では女性のキャラクターがみんな強いので、そんなみんなの気持ちを女性の立場から視聴者のみなさんにお話いただきたいと思ってます」とその理由を明かす。
Awichもシーズン2のMCを担当することに「険しいアウトローの世界の代弁者として出演しました」と初の恋リアMCに挑戦する意気込みを語る。沖縄で生まれ育ち、波乱万丈な半生をサバイブしてきた彼女の放つ力強い言葉で、ヤンキーたちの心境に寄り添う。
シーズン1からMC続投となった永野が「シーズン1とはまた別物として見てほしい。普通の恋リアとは違って、人生について深いことを考えられる作品なので見るべきです。めちゃくちゃおもしろいです」と熱くアピールするシーズン2。そこに映し出されるのは恋愛だけではない過去の後悔や償い、さらに仲間との一生ものの絆、そして繋いでいくこれからの人生への“覚悟”。日本全国から集まった漢と嬢、彼らが恋を通して「生き直す」姿が映し出される。
恋愛リアリティシリーズ『ラヴ上等』シーズン2は、8月4日よりNetflixにて世界独占配信。
【動画】MEGUMI、永野、AwichらMC陣が語る『ラヴ上等』シーズン2の見どころ
『ラヴ上等』は、日本初・ヤンキーの男女たちが血気盛んに繰り広げる純愛リアリティショー。シーズン1が2025年12月に配信されると、日本国内週間TOP10（シリーズ）4週連続1位、韓国週間TOP10（シリーズ）4週連続TOP10入り、さらに、週間グローバルTOP10（非英語シリーズ）3週連続TOP10入りを果たし、国内外でたちまち大きな話題になった。
シーズン2の舞台は沖縄の碧い海を望む新たな学校「羅武上等マリーンアカデミー」。過去に不良と恐れられた男女が日本各地から集結し、本能剥き出しでぶつかり合い、より熱く、より深い人間ドラマが待ち受ける。
この度、シーズン2に参加したヤンキーたちの後ろ姿を捉えたティーザーアートが解禁された。沖縄の美しい海をバックに、背中や全身に派手な刺青が光るメンバーを含む、総勢9名の男女が並ぶインパクト抜群のビジュアルだ。
また、番組MCにはシーズン1からMEGUMIと、視聴者の想いを代弁すると好評で恋リア初心者の永野が続投。さらに新たなMCとして、沖縄出身、海外でも活躍するトップアーティストのAwichが参加し、初の恋リア番組MCに挑む。
解禁されたMCインタビュー映像でプロデューサーも務めるMEGUMIは、Awichのキャスティングについて「Awichさんがくぐり抜けてきた出来事は、『ラヴ上等』を軽く超えてる。ヤンキーだけじゃなくて人の心理を分析できるので頼もしいです。シーズン2では女性のキャラクターがみんな強いので、そんなみんなの気持ちを女性の立場から視聴者のみなさんにお話いただきたいと思ってます」とその理由を明かす。
Awichもシーズン2のMCを担当することに「険しいアウトローの世界の代弁者として出演しました」と初の恋リアMCに挑戦する意気込みを語る。沖縄で生まれ育ち、波乱万丈な半生をサバイブしてきた彼女の放つ力強い言葉で、ヤンキーたちの心境に寄り添う。
シーズン1からMC続投となった永野が「シーズン1とはまた別物として見てほしい。普通の恋リアとは違って、人生について深いことを考えられる作品なので見るべきです。めちゃくちゃおもしろいです」と熱くアピールするシーズン2。そこに映し出されるのは恋愛だけではない過去の後悔や償い、さらに仲間との一生ものの絆、そして繋いでいくこれからの人生への“覚悟”。日本全国から集まった漢と嬢、彼らが恋を通して「生き直す」姿が映し出される。
恋愛リアリティシリーズ『ラヴ上等』シーズン2は、8月4日よりNetflixにて世界独占配信。