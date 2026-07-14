誰!? 『ディガー』トム・クルーズ新予告で別人姿 10.9日本公開決定＆TikTokも電撃開設
トム・クルーズが主演するアレハンドロ・G・イニャリトゥ監督作『DIGGER／ディガー』の日本公開日が10月9日に決定。併せて、新予告＆海外版本ポスターが到着した。
【動画】白髪頭にぽっこりお腹・・衝撃姿のトム・クルーズ 映画『DIGGER／ディガー』新予告
『バードマン あるいは（無知がもたらす予期せぬ奇跡）』（2014年）、『レヴェナント：蘇えりし者』（2015年）でアカデミー賞最優秀監督賞を2年連続で受賞した、アレハンドロ・G・イニャリトゥ監督の新作は、トム・クルーズを主演に迎えた規格外の大惨事エンターテイメント作品。
これまで一切の情報が謎に包まれていた本作。このたびついに新予告が解禁となり、トムが大変貌を遂げた姿と驚がくのストーリー設定が明らかになった。
トムが演じるのは、「石油採掘会社のCEO」、その名もディガー・ロックウェル。彼の利益にしか目がない欲深い行動がきっかけで、“地球滅亡の大ピンチ”に？ ディガーは大統領からその尻ぬぐいを命じられ、世界を救うべく立ち上がるが……。果たして、彼は地球を救えるのか？ そもそもこの男、信用していいのか？
映像は、白髪頭にぽっこりとお腹が出たトム・クルーズ演じるディガー・ロックウェルが、「人生は予測不能だ」と人生観を語りつつ豪邸で飼い猫を溺愛しながら暮らす姿から始まる。
彼は石油採掘会社のCEOで、利益を追い求め採掘を続けた結果発生した緊急事態を受け、部下から採掘の停止を提案されるも、下ネタを飛ばし全く気にしていない様子。それどころか、事の重大さを伝えようと食い下がる部下を怒鳴りつける始末。そうこうしているうちに事態はどんどんと悪化していき、地球を巻き込む制御不能な大災害へと発展……被害訴額は「18兆ドル」と告げられたアメリカ大統領（ジョン・グッドマン）を含む政府要人たちは、思わず大きなため息をつく。
自らが引き起こした大惨事の尻ぬぐいを大統領から命じられたディガーは、シャベルを片手に世界を救うべく立ち上がる――。かと思いきや、「自然は操れないが 世間は操れる」「事実なんでどうでもいい 語り方次第さ」と不穏な言葉を吐くディガー……。果たして、彼は世界を救えるのか？ というか、救う気があるのか？ ディガーを中心に繰り広げられるユーモア満載のやりとりと予測不能な展開に、本作への期待が大いに高まる予告編となっている。
いまだかつて誰も見たことのない、キャリア45年の全てを注ぎ込んで挑むトムの演技に大きな期待がかかり、業界内では早くもオスカー受賞が有力視され本年度の最重要作品と注目されている本作。
予告には、『プロジェクト・ヘイル・メアリー』の博士役が記憶に新しいザンドラ・ヒュラー、『シビル・ウォー』『ブゴニア』などでの怪演で世界を魅了したジェシー・プレモンスら、今、最も世界の監督たちから信頼される名優たちの姿も。
併せて到着した海外版ポスターには、これまでのトムのスタイリッシュなイメージから大変貌を遂げた、“石油王”ディガー・ロックウェルの姿が。カウボーイハットを被り、スコップを片手に地球を足蹴にする姿は、石油王に成り上がり大きな権力を手にした男の自信を雄弁に物語る。
トム本人が「この役を演じられるようになるまで40年かかった」と語る通り、これまでの完璧なヒーロー像を自ら脱ぎ捨て、見た目の変貌だけでなく圧倒的演技で新たな境地へと挑む。
さらに、世界規模のプロジェクトの本格始動に合わせ、トム・クルーズが自身のTikTokアカウントを電撃開設。これまでの映画界の常識を豪快に打ち破り、常に時代の最先端で新たな挑戦を続けるトムらしいサプライズに、フォロワーはすでに140万人を突破するなど、大きな反響を呼んでいる。
映画『DIGGER／ディガー』は、10月9日全国公開。
【動画】白髪頭にぽっこりお腹・・衝撃姿のトム・クルーズ 映画『DIGGER／ディガー』新予告
『バードマン あるいは（無知がもたらす予期せぬ奇跡）』（2014年）、『レヴェナント：蘇えりし者』（2015年）でアカデミー賞最優秀監督賞を2年連続で受賞した、アレハンドロ・G・イニャリトゥ監督の新作は、トム・クルーズを主演に迎えた規格外の大惨事エンターテイメント作品。
トムが演じるのは、「石油採掘会社のCEO」、その名もディガー・ロックウェル。彼の利益にしか目がない欲深い行動がきっかけで、“地球滅亡の大ピンチ”に？ ディガーは大統領からその尻ぬぐいを命じられ、世界を救うべく立ち上がるが……。果たして、彼は地球を救えるのか？ そもそもこの男、信用していいのか？
映像は、白髪頭にぽっこりとお腹が出たトム・クルーズ演じるディガー・ロックウェルが、「人生は予測不能だ」と人生観を語りつつ豪邸で飼い猫を溺愛しながら暮らす姿から始まる。
彼は石油採掘会社のCEOで、利益を追い求め採掘を続けた結果発生した緊急事態を受け、部下から採掘の停止を提案されるも、下ネタを飛ばし全く気にしていない様子。それどころか、事の重大さを伝えようと食い下がる部下を怒鳴りつける始末。そうこうしているうちに事態はどんどんと悪化していき、地球を巻き込む制御不能な大災害へと発展……被害訴額は「18兆ドル」と告げられたアメリカ大統領（ジョン・グッドマン）を含む政府要人たちは、思わず大きなため息をつく。
自らが引き起こした大惨事の尻ぬぐいを大統領から命じられたディガーは、シャベルを片手に世界を救うべく立ち上がる――。かと思いきや、「自然は操れないが 世間は操れる」「事実なんでどうでもいい 語り方次第さ」と不穏な言葉を吐くディガー……。果たして、彼は世界を救えるのか？ というか、救う気があるのか？ ディガーを中心に繰り広げられるユーモア満載のやりとりと予測不能な展開に、本作への期待が大いに高まる予告編となっている。
いまだかつて誰も見たことのない、キャリア45年の全てを注ぎ込んで挑むトムの演技に大きな期待がかかり、業界内では早くもオスカー受賞が有力視され本年度の最重要作品と注目されている本作。
予告には、『プロジェクト・ヘイル・メアリー』の博士役が記憶に新しいザンドラ・ヒュラー、『シビル・ウォー』『ブゴニア』などでの怪演で世界を魅了したジェシー・プレモンスら、今、最も世界の監督たちから信頼される名優たちの姿も。
併せて到着した海外版ポスターには、これまでのトムのスタイリッシュなイメージから大変貌を遂げた、“石油王”ディガー・ロックウェルの姿が。カウボーイハットを被り、スコップを片手に地球を足蹴にする姿は、石油王に成り上がり大きな権力を手にした男の自信を雄弁に物語る。
トム本人が「この役を演じられるようになるまで40年かかった」と語る通り、これまでの完璧なヒーロー像を自ら脱ぎ捨て、見た目の変貌だけでなく圧倒的演技で新たな境地へと挑む。
さらに、世界規模のプロジェクトの本格始動に合わせ、トム・クルーズが自身のTikTokアカウントを電撃開設。これまでの映画界の常識を豪快に打ち破り、常に時代の最先端で新たな挑戦を続けるトムらしいサプライズに、フォロワーはすでに140万人を突破するなど、大きな反響を呼んでいる。
映画『DIGGER／ディガー』は、10月9日全国公開。