山本彩「軌跡と感謝と希望を伝えられたら」 ソロデビュー10周年アニバーサリーブック発売決定！
今年ソロアーティストデビュー10周年を迎え、本日7月14日にはソロとして初となる日本武道館公演を開催する元NMB48の山本彩が、ワニブックスよりアニバーサリーブックを9月24日に発売することが決定。山本からコメントが到着した。
【写真】山本彩、スタイルばつぐんのへそチラコーデ（ほか6枚）
1993年7月14日生まれ、大阪府出身の山本彩。2010年のNMB48発足よりグループの中心メンバーとして活動し、2018年11月にグループを卒業。2016年10月に1stアルバム『Rainbow』でソロデビュー。その後アルバムリリースや全国ツアーなど、精力的に活動。本日7月14日に東京・日本武道館でワンマンライブ「山本彩 LIVE at 武道館」を開催する。
ソロアーティストデビュー10周年のアニバーサリーブックには、NMB48での活動と並行してソロデビューした当時の苦悩や10周年を迎える今だから語れる話など、ロングインタビューを収録。また、期待のあの人から意外な相手まで10人とのロング対談をはじめ、活動を共にしてきた10本のギターへの想い、名曲の背景が明らかになる10曲セルフレビューなど、“10”にこだわった濃密企画を多数掲載。さらに未公開オフショットや撮り下ろしカットを収録した、特別な一冊となっている。
本作は通常版に加え、ファンクラブ限定カバー、武道館公演開催記念カバー、Amazon限定カバーの計4種類のカバーをご用意。さらに、山本がこだわりを持って愛用する大切なギター10本とともに撮影した特製ポストカードが、各会場や書店などで限定特典として付くことも決定した。
そして、発売を記念し、9月19日に東京・HMV＆BOOKS SHIBUYA、9月20日に大阪・梅田蔦屋書店でのお渡し会の開催が決定。イベントや特典などの詳細は、ワニブックス公式サイトにて。
山本は「ソロデビュー10周年という節目の年に、この1冊を残せること、皆さんへ届けられることをとても嬉しく思います。これまで私に関わってくださった様々な方々との貴重な対談や、10年の振り返り、この本だから話せた本音など、沢山の歴史と未来が詰まったそんな卒業アルバムのような1冊になったのではないかなと思っています。写真と言葉を通して、軌跡と感謝と希望を伝えられたら幸いです」とコメントしている。
『山本彩10周年ANNIVERSARY BOOK（仮）』は、ワニブックスより9月24日発売。価格4180円。
【写真】山本彩、スタイルばつぐんのへそチラコーデ（ほか6枚）
1993年7月14日生まれ、大阪府出身の山本彩。2010年のNMB48発足よりグループの中心メンバーとして活動し、2018年11月にグループを卒業。2016年10月に1stアルバム『Rainbow』でソロデビュー。その後アルバムリリースや全国ツアーなど、精力的に活動。本日7月14日に東京・日本武道館でワンマンライブ「山本彩 LIVE at 武道館」を開催する。
本作は通常版に加え、ファンクラブ限定カバー、武道館公演開催記念カバー、Amazon限定カバーの計4種類のカバーをご用意。さらに、山本がこだわりを持って愛用する大切なギター10本とともに撮影した特製ポストカードが、各会場や書店などで限定特典として付くことも決定した。
そして、発売を記念し、9月19日に東京・HMV＆BOOKS SHIBUYA、9月20日に大阪・梅田蔦屋書店でのお渡し会の開催が決定。イベントや特典などの詳細は、ワニブックス公式サイトにて。
山本は「ソロデビュー10周年という節目の年に、この1冊を残せること、皆さんへ届けられることをとても嬉しく思います。これまで私に関わってくださった様々な方々との貴重な対談や、10年の振り返り、この本だから話せた本音など、沢山の歴史と未来が詰まったそんな卒業アルバムのような1冊になったのではないかなと思っています。写真と言葉を通して、軌跡と感謝と希望を伝えられたら幸いです」とコメントしている。
『山本彩10周年ANNIVERSARY BOOK（仮）』は、ワニブックスより9月24日発売。価格4180円。