松本若菜×佐野勇斗『君の好きは無敵』今夜スタート ポジティブ＆パワフルなラブコメディ開幕
松本若菜が主演し、佐野勇斗が共演するドラマ『君の好きは無敵』（TBS系／毎週火曜22時）が今夜スタート。ポジティブ＆パワフルなラブコメディが開幕する。
【写真】松本若菜が元コンサル、佐野勇斗が偏屈変人ワケありのキャラクターデザイナーに 『君の好きは無敵』第1話フォトギャラリー
本作は、キャラクタービジネス業界を舞台にした、「かわいい」と「好き」があふれるポジティブ＆パワフルなラブコメディ。「かわいい」も「好き」も理解できない元コンサル・草壁杏奈（松本）と、偏屈変人ワケありのキャラクターデザイナー・瀬尾深月（佐野）というちぐはぐな男女が、世界的ヒットキャラクターの誕生を目指して奮闘する姿を描く。世界中で愛されるキャラクターを数多く生み出してきた株式会社サンリオが取材協力を務める。
■第1話あらすじ
大手経営コンサル会社・宝来コンサルティングのエースとして第一線でバリバリ活躍していた草壁杏奈。しかし、突然「FIRE（早期リタイア）します！」と宣言し、颯爽と退職。悠々自適な生活を満喫するのかと思いきや、実際のところそこまで生活に余裕はなく、気まぐれに隙間バイトをする日々を送っている。
そんなある日、杏奈は領収書整理の隙間バイトをすることに。依頼主は、偏屈で変人なデザイナーの瀬尾深月。淡々と仕事をこなす杏奈だったが、瀬尾が悪質なクライアントから法外に安いギャラで仕事を引き受けようとしているところに遭遇する。
いてもたってもいられず、悪質クライアントの不正を成敗＆瀬尾を救出…と思いきや、まさかの大失敗。しかも、仕事を失った瀬尾は大激怒。杏奈は償いのため、瀬尾の仕事の手伝いを申し出るが、瀬尾の要望は「大ヒットキャラクターを生み出すこと」というあまりに無謀なものだった。
ドラマ『君の好きは無敵』は、TBS系にて毎週火曜22時放送。
【写真】松本若菜が元コンサル、佐野勇斗が偏屈変人ワケありのキャラクターデザイナーに 『君の好きは無敵』第1話フォトギャラリー
本作は、キャラクタービジネス業界を舞台にした、「かわいい」と「好き」があふれるポジティブ＆パワフルなラブコメディ。「かわいい」も「好き」も理解できない元コンサル・草壁杏奈（松本）と、偏屈変人ワケありのキャラクターデザイナー・瀬尾深月（佐野）というちぐはぐな男女が、世界的ヒットキャラクターの誕生を目指して奮闘する姿を描く。世界中で愛されるキャラクターを数多く生み出してきた株式会社サンリオが取材協力を務める。
大手経営コンサル会社・宝来コンサルティングのエースとして第一線でバリバリ活躍していた草壁杏奈。しかし、突然「FIRE（早期リタイア）します！」と宣言し、颯爽と退職。悠々自適な生活を満喫するのかと思いきや、実際のところそこまで生活に余裕はなく、気まぐれに隙間バイトをする日々を送っている。
そんなある日、杏奈は領収書整理の隙間バイトをすることに。依頼主は、偏屈で変人なデザイナーの瀬尾深月。淡々と仕事をこなす杏奈だったが、瀬尾が悪質なクライアントから法外に安いギャラで仕事を引き受けようとしているところに遭遇する。
いてもたってもいられず、悪質クライアントの不正を成敗＆瀬尾を救出…と思いきや、まさかの大失敗。しかも、仕事を失った瀬尾は大激怒。杏奈は償いのため、瀬尾の仕事の手伝いを申し出るが、瀬尾の要望は「大ヒットキャラクターを生み出すこと」というあまりに無謀なものだった。
ドラマ『君の好きは無敵』は、TBS系にて毎週火曜22時放送。