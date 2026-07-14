どういう状況!? 『VIVANT』ドラム、日本人メジャーリーガーらと対面に反響
俳優・堺雅人が主演を務める7月26日スタートの日曜劇場『VIVANT』（TBS系／毎週日曜21時）の公式Instagramがオフショットを公開。出演者の富栄ドラムと日本人メジャーリーガーの2ショットにファンから反響が集まった。
【写真】似てる!?ドラムと村上宗隆2ショット
『VIVANT』は『半沢直樹』シリーズなどを手がけてきた福澤克雄が企画・演出を手がけるアクション・アドベンチャー大作。大手商社の社員にして陸上自衛隊の特殊部隊“別班”メンバーの乃木憂助（堺）と日本の公安警察、そして謎のテロ組織「テント」との戦いをスリリングに活写。26日スタートの第2シーズンは前作のラストシーン直後から幕を開ける。富栄ドラムは、公安部外事第4課・野崎（阿部寛）の仲間、ドラムを演じている。
ドラマの公式アカウントから投稿されたのは、現在アメリカ滞在中のドラムのオフショット。写真には、ドラムとロサンゼルス・ドジャースの山本由伸やシカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆との2ショットが収められている。
投稿の中では「#MLBオールスター の囲み取材で #山本由伸 選手と #村上宗隆 選手に直撃 ノーアポだったのにも関わらず、お2人とも #VIVANT を見て下さっていて 続編が楽しみと言ってくれました」とつづられている。
ドラムと日本人メジャーリーガーの2ショットに、ファンからは「ドラムすごーーー笑笑笑」「役得ですね」「ドラムと村上ソックリ笑笑」「山本選手も村上選手もVIVANT視聴勢と判明して、なんだか嬉しい」などの声が相次いでる。
引用：『VIVANT』公式Instagram（@tbs_vivant）
【写真】似てる!?ドラムと村上宗隆2ショット
『VIVANT』は『半沢直樹』シリーズなどを手がけてきた福澤克雄が企画・演出を手がけるアクション・アドベンチャー大作。大手商社の社員にして陸上自衛隊の特殊部隊“別班”メンバーの乃木憂助（堺）と日本の公安警察、そして謎のテロ組織「テント」との戦いをスリリングに活写。26日スタートの第2シーズンは前作のラストシーン直後から幕を開ける。富栄ドラムは、公安部外事第4課・野崎（阿部寛）の仲間、ドラムを演じている。
投稿の中では「#MLBオールスター の囲み取材で #山本由伸 選手と #村上宗隆 選手に直撃 ノーアポだったのにも関わらず、お2人とも #VIVANT を見て下さっていて 続編が楽しみと言ってくれました」とつづられている。
ドラムと日本人メジャーリーガーの2ショットに、ファンからは「ドラムすごーーー笑笑笑」「役得ですね」「ドラムと村上ソックリ笑笑」「山本選手も村上選手もVIVANT視聴勢と判明して、なんだか嬉しい」などの声が相次いでる。
引用：『VIVANT』公式Instagram（@tbs_vivant）